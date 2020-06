Love Islandista tuttu palomies-Tommy esittelee Instagramissa uuden rakkaansa – tyttöystävä on SM-tason bikini fitness -kilpailija

Love Island -komistus Tommy hehkuttaa Instagramissa olevansa rakastunut mies.

Love Island ja Gladiaattorit -ohjelmasta tuttu porilainen palomies Tommy paljastaa Instagramissaan löytäneensä elämäänsä uuden rakkauden. Tommy nähtiin Love Island -ohjelmassa viime syksynä.

Ohjelmassa hän löysi heti parikseen Nikitan, jonka kanssa suhde jatkui vielä kuvausten jälkeenkin. Romanssi kuitenkin nuupahti alkuvuodesta.

Nyt Love Island -komistus on poistunut sinkkumarkkinoilta.

– Instagram, tässä on tyttöystäväni Sandra. Katsokaa häntä, Tommy hehkuttaa Instagramissaan.

– Tämä ihminen saa mun sukat pyörimään ja henkselit paukkumaan. Oon enemmän kuin onnellinen tällä hetkellä. All good comes for those who wait, hän intoilee.

Tosi-tv-tähden tyttöystävä ei ole julkisuudesta tuttu, mutta heitä vaikuttaa yhdistävän urheilullisuus. Tommyn Sandra-rakas nimittäin on SM-tason bikini fitness -urheilija.

Tommy kruunattiin Gladiaattorit-kisan voittajaksi keväällä 2019. Viime syksynä monet yllättyivät, kun Tommyn kerrottiin olevan yksi Love Island -sinkuista. Mies kuitenkin totesi tuolloin Ilta-Sanomille lähteneensä mukaan tositarkoituksella rakkautta etsimään.

Hän kertoi seuranneensa Love Islandia jo useamman vuoden ajan, erityisesti ohjelman kansainvälisiä versioita. Uusien kokemusten kaipuu sai hänet lopulta hakemaan mukaan ohjelmaan.

– Ajattelin aina, että jos tämä formaatti tulee Suomeen ja olen sinkku, niin haen mukaan. Nyt se sitten tuli ja olen sinkku, niin ei kai siinä muu auttanut, hän kertoi.