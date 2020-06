Onko tässä Netflixin kuumin mies? Roiseja seksikohtauksia sisältävä uutuuselokuva singahti suoratoistopalvelun katsotuimmaksi

Italialaisnäyttelijä Michele Morrone nousi viikoissa koko maailman huulille elokuvasta 365 Days, joka nousi listaykköseksi myös Suomessa.

Puolalainen elokuva 365 Days (365 Dni) on noussut hetkessä Netflixin katsotuimpien elokuvien kärkeen, Suomessa aina ensimmäiselle sijalle asti.

Hittielokuva 50 Shades of Greyhin rinnastettu eroottinen draama on kerännyt ilmiömäisen suosion lyhyessä ajassa. Suosion taustalla vaikuttaa erityisesti elokuvan päätähti, italialaisnäyttelijä Michele Morrone, joka on sekoittanut naiskatsojien päät ympäri maailman.

Morrone esittää elokuvassa sisilialaista mafiapomoa Massimo Toricellia, joka kidnappaa puolalaisen turistin Lauran (Anna Maria Sieklucka). Miehellä on naisesta päähänpinttymä ja hän kertoo kidnappaamalleen Lauralle, että tämä tulee viettämään hänen kanssaan 365 päivää, joiden aikana Lauran on määrä rakastua Massimoon.

Barbara Bialowasin ja Tomasz Mandesin ohjaama eroottinen draama 365 Days perustuu Blanka Lipińskan kirjoittamaan trilogian ensimmäiseen romaaniin.

Elokuva on kerännyt runsaasti huomiota maailmalla myös sen vuoksi, että 365 Days sisältää seksikohtauksia, jollaisia on tuskin koskaan nähty valkokankaalla.

Morronea tituleerataan tällä hetkellä Netflixin kuumimmaksi mieheksi mafiaroolinsa vuoksi, mutta kuka tämä parrasvaloihin singonnut näyttelijätähti oikein on?

Italialaisella Morronella, 29, on kaksi poikaa entisen vaimonsa, libanonilaisen muotisuunnittelijan Rouba Saadehin kanssa. Pari erosi vuonna 2018 neljän avioliittovuoden jälkeen, mutta ex-rakastavaiset ovat edelleen lämpimissä väleissä

Avioero oli Morronelle vaikea ja sai hänet miltei lopettamaan näyttelemisen.

– Puolitoista vuotta sitten aioin jättää kaiken, en halunnut enää näytellä. Olin vaikeassa masennustilassa erottuaani vaimostani. Löysin työn puutarhurina syrjäisestä kylästä pikkukylästä, koska rahani olivat lopussa, Morrone kirjoitti eräässä Instagram-päivityksessään.

– Mutta elämä on outoa. Kun olet allapäin, kohtalo asettaa oikean junan eteesi ja jos olet vahva, voit hypätä sen kyytiin. Usko aina itseesi.

Mies viihtyy tällä hetkellä tiettävästi sinkkuna tai hän pitää yksityiselämänsä visusti salassa. Hän ei myöskään ole tapaillut vastanäyttelijäänsä Siekluckaa, vaikka kaksikon välinen kemia valkokankaalla on saanut monet fanit epäilemään niin.

Erityisesti luksusjahdissa kuvattu seksikohtaus on saanut katsojien leuat loksahtamaan.

– Kohtaukset olivat hyvin intensiivisiä, joten jos emme olisi pitäneet toisistamme, se ei olisi näyttänyt todelliselta. Meidät pakotettiin ystävystymään, mutta lopulta meistä tuli oikeita ystäviä, Morrone on kertonut elokuvan lehdistötilaisuudessa.

Näyttelemisen lisäksi Morrone on monitaituri musiikin saralla. Morronen albumi, Dark Room, ilmestyi viime ystävänpäivänä ja sen sisältämää musiikkia kuullaan useassa elokuvan kohtauksessa.