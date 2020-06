Miss Suomi -perintöprinsessalle kesävauva – hellyyttävä perheuutinen sai ihastelevan vastaanoton

Vuoden 2013 perintöprinsessa Maija Kerisalmi kertoi ilouutiset sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2013 Miss Suomi -perintöprinsessa Maija Kerisalmi kertoi tänään maanantaina Instagram-tilillään ilahduttavia uutisia. Kerisalmi odottaa lasta yhdessä jääkiekkoilijapuolisonsa Tomi Iso-Mustajärven kanssa.

Instagram-kuvassa 27-vuotias Kerisalmi ja Iso-Mustajärvi hymyilevät onnellisen näköisinä Kerisalmen pyöristynyttä vatsaa pidellen. Uuden tummemman hiusvärinsä aiemmin Instagramissa esitellyt Kerisalmi on pukeutunut kuvassa kauniin sinisävyiseen kukkamekkoon. Taustalla on vanha tiilirakennus, ja kuvan sijainniksi on merkitty Lappeenrannan Linnoitus.

– Vielä viisi viikkoa kaksistaan, Kerisalmi kirjoittaa kuvatekstissä sydänhymiöiden kera.

Seuraajat ovat jättäneet kuvan alle liudan onnittelevia ja ihastelevia kommentteja. Kommentoijien joukossa on myös julkisuudesta tuttuja onnittelijoita.

– Miten ihanaa! Paljon onnea, kommentoi näyttelijä ja poliitikko Jasmin Hamid sydänsilmäisen hymiön saattelemana.

– Mitääää, ihanat te, ihan mielettömän paljon onnea, ihasteli puolestaan Alina Voronkova, joka tunnetaan vuoden 2018 Miss Suomena.

Vuoden 2013 Miss Suomeksi kruunattiin Lotta Hintsa, ja Maija Kerisalmi pääsi ensimmäiseksi perintöprinsessaksi. Kampaajana työskentelevä Kerisalmi asuu Lappeenrannassa.