Muistatko Akonin? Jättihitistään tunnettu tähti solmi miljardisopimuksen – Senegaliin kohoaa pian laulajan mukaan nimetty kaupunki

Lonely-hitistään tunnettu Akon on suunnitellut kaikessa hiljaisuudessa futuristista Akon City -nimistä kaupunkia.

Moni muistaa tarttuvan Lonely -kappaleen, joka nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi vuonna 2004. Kappaleen ja sen tarttuvan kertosäkeen esitti hiphop-tähti Akon, joka sittemmin katosi täysin julkisuudesta.

Nyt miehen nykykuulumisista on tihkunut uutta tietoa. Complex-lehti kertoo, että Akon on hypännyt yllättäen rakennusbisneksen pariin. Ja isosti on hypännytkin, sillä Akonin kerrotaan solmineen juuri peräti 6 miljardin dollarin eli noin 5,4 miljardin euron arvoisen sopimuksen Senegaliin rakennettavasta kaupungista.

Akon hehkutti solmimaansa sopimusta myös omalla Instagram-tilillään.

Kyseessä ei ole mikä tahansa kaupunki, vaan futuristinen, täysin uudenlaista teknologiaa hyödyntävä asuinpaikka. Kaupunki teemoineen on Akonin itsensä suunnittelema ja sen nimeksi tulee tietysti Akon City. Tiedotteen mukaan kaupungissa otetaan käyttöön myös kryptovaluutta nimeltään Akoin.

Kaupunkiin on tulossa ainakin sairaala, kauppakeskus, poliisiasema, jätelaitos, koulu, yliopisto, stadion ja tehtaita. Kaupungin toivotaan houkuttelevan turisteja ja tuovan vaurautta Senegaliin. Akon on suunnitellut kaupunkia jo muutaman vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä Senegalin valtion kanssa.

Kaupungin ensimmäiset osat valmistuvat näillä näkymin vuonna 2023. Koko kaupungin olisi tarkoitus olla valmiina 2030.

Kaupungin rakennuspaikaksi valikoitui Senegal siksi, että Akon on kotoisin Senegalin pääkaupungista Dakarista. Akon, oikealta nimeltään, Aliaume Damala Badara Akon Thiam, ponnisti Senegalista maailmantähteyteen ja on sittemmin tehnyt monipuolisesti töitä viihdealalla.

Akonin vuonna 2004 julkaistu jättihitti Lonely on cover-versio Bobby Vintonin vuoden 1964 kappaleesta Mr. Lonely. Akon käytti kappaleessaan Vintonin alkuperäistä ääniraitaa nopeutettuna.

Voit kuunnella kappaleen alla olevalta Youtube-videolta.

Akon julkaisi uuden albumin El Negreeto vuonna 2019. Tätä edelsi peräti 10 vuoden tauko, sillä edellinen albumi Freedom ilmestyi vuonna 2008. Nyt mies puuhaa jälleen uuden musiikin parissa.

Yksityiselämästään Akon on ollut aina erittäin hiljainen. Hän on paljastanut kuitenkin haastatteluissa, että hänellä on kuusi lasta kolmen eri naisen kanssa.

Hän on kuitenkin käyttänyt julkisuuttaan hyödyksi ja ollut aiemminkin aktiivinen erilaisissa hyväntekeväisyysprojekteissa. Hän on esimerkiksi perustanut oman yhdistyksen, joka auttaa vähävaraisia lapsia Afrikassa. Lisäksi mies on kokeillut siipiään myös näyttelijänä. Hänet on nähty muun muassa nigerialaisamerikkalaisessa Black November -elokuvassa (2012) ja toimintaelokuvassa American Heist (2014).