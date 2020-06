Twilight-tähden valinta Dianan rooliin poiki rajua kritiikkiä – myös nämä tähdet ovat näytelleet ikonista prinsessaa: muistatko heidät?

Tuorein Lady Di -roolikiinnitys sai sosiaalisessa mediassa ristiriitaisen vastaanoton. Moni näyttelijä on astunut prinsessan saappaisiin vuosien saatossa.

Sydänten prinsessasta, prinsessa Dianasta on vuosien varrella nähty monia tulkintoja niin valkokankailla, tv:ssä kuin teatterilavoillakin.

Twilight-elokuvista tuttu Kristen Stewart on valittu prinsessa Dianan rooliin tulevaan Spencer-draamaelokuvaan. Englantilaisen Stewartin valinta rooliin sai Twitter-kansan esittämään rajua kritiikkiä. Pablo Larraínin ohjaaman elokuvan tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2021. Elokuva kertoo siitä, kun Diana ymmärsi, että hänen on erottava prinssi Charlesista.

Kristen Stewart on uusin Dianan rooliin hyppäävä näyttelijä.

Dianaa ovat esittäneet monet muutkin näyttelijät. People listasi Dianan roolissa nähtyjä näyttelijöitä sen jälkeen, kun Stewartin valinta prinsessaksi oli julkistettu.

Naomi Watts

Naomi Watts näytteli Dianaa vuoden 2013 Diana-elokuvassa.

Viime vuosikymmenen puhutuimpia Diana-roolisuorituksia on vuoden 2013 Diana-elokuvassa nähty brittinäyttelijä Naomi Wattsin tulkinta. Elämäkerrallinen Diana-elokuva kertoo Dianan kahdesta viimeisestä vuodesta. Prinsessa Diana kuoli traagisessa auto-onnettomuudessa vuonna 1997 Pariisissa. Watts kertoi haastattelussa australialaismedialle, että koki Dianan antaneen unessa siunauksensa hänen roolitukselleen.

– Tunsin, kuin olisin viettänyt aikaa hänen kanssaan. Yhden kerran tuntui, kuin hän olisi antanut minulle luvan, Watts kertoi.

Watts kävi läpi useiden viikkojen puheharjoituksia, katsoi Dianan haastatteluita, ja muuntautui peruukin ja maskeerauksen avulla roolihahmokseen. Elokuva ei kuitenkaan saanut erityisen hyviä arvosteluja kriitikoilta.

Emma Corrin

Emma Corrin Lady Di:nä pinkissä asussaan The Crown -sarjan kuvauspaikalla.

Netflixin The Crown -sarjan tulevalla neljännellä kaudella nähdään uutena hahmona prinsessa Diana, jota näyttelee Emma Corrin. Corrin on nähty muoti-ikoni-prinsessan asuja mukailevissa puvuissa sarjan kuvauksissa. The Crownin kolmannella kaudella nähtiin prinssi Charlesin ja Camilla Parker-Bowlesin orastava suhde, mutta neljännellä kaudella Diana astuu kuvioihin. Neljäs kausi ilmestyy Netflixiin loppuvuodesta 2020.

Julie Cox

Julie Cox näytteli prinsessa Dianaa rinnallaan Christopher Villiers James Hewittinä.

Julie Cox näytteli Dianaa TV-elokuvassa Princess in Love vuonna 1996. Elokuva kertoo Dianan huhutusta suhteesta kapteeni James Hewittiin. Princess in Love perustuu Anna Pasternakin kirjaan.

Serena Scott Thomas

Serena Scott Thomas näytteli Diana: Her True Story -tv-elokuvassa.

Serena Scott Thomas näytteli Dianaa Diana: Her True Story -elokuvassa vuonna 1993. Elokuva perustui hoviasiantuntija Andrew Mortonin samannimiseen huippusuosittuun elämäkertakirjaan. Kirja ja elokuva kuvaavat Dianan ja prinssi Charlesin purkautunutta avioliittoa.

Jeanna de Waal

Jeanna de Waal on uuden Dianasta kertovan Broadway-musikaalin päätähti.

Dianasta kertovassa Broadway-musikaali Diana: A True Musical Storyssa Dianaa näyttelee Jeanna de Waal. Musikaalin ensi-ilta oli viime maaliskuussa.

Dianaa ovat näytelleet pienemmissä ja suuremmissa rooleissa myös Lesley Harcourt, Genevieve O’Reilly, Caroline Bliss sekä Amy Seccombe.