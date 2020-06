Tuure Boelius, 19, joutui keskelle henkeä uhkaavaa tilannetta – avautuu juhannusjuhlien tapahtumista riipaisevalla videolla

Poptähti Tuure Boelius kertoo pelkäävänsä julkisilla paikoilla liikkumista, sillä hän on joutunut toistuvasti keskelle väkivaltaisia tilanteita.

Laulaja ja sosiaalisen median vaikuttaja Tuure Boelius, 19, kertoo tuoreella Youtube-videollaan joutuneensa juhannuksena keskelle useampaa uhkaavaa tilannetta, joista toinen oli johtaa tähden pahoinpitelyyn.

Boelius oli viettämässä keskikesän juhlaa Himoksella ison seurueen kanssa. Hän on otsikoinut viikonlopun jälkeen julkaistun videonsa ”On pelottavaa olla Tuure Boelius”.

– Tapahtui aika paljon sellaisia ikäviä juttuja. Sellaisia, jotka sai mut pelkäämään ja ahdistumaan, Boelius kertoo videolla.

Ensimmäisessä välikohtauksessa vastaan kävellyt ohikulkija kehotti Boeliusta tappamaan itsensä.

– Toi on aika perus juttu. Saan lukea tommosia viestejä päivittäin, mutta kun se on netissä, se ei tunnu miltään. Kun se tulee päin naamaa, niin se on aika rajua.

– Käännyin ympäri ja huusin, mitä sanoit. Kävelin sen luokse ja sanoin, että älä vittu ikinä sano kenellekkään noin, Boelius jatkaa.

Boeliuksella on YouTubessa yli 150 000 tilaajaa.

Viikonlopun toinen välikohtaus ja uhkaavaksi äitynyt tilanne tapahtui Boeliuksen seurueen mökin pihalla, kun tuntematon mies pysähtyi huutelemaan poptähdelle solvauksia.

– Siihen etupihalle tuli joku jäbä, joka huuteli jotain. Mun ei tarvinnut sanoa muuta kuin mitä sä sanoit. Se oli varmaan 50 metrin päässä ja se lähti harppomaan sellaista vauhtia käsi nyrkissä, että se oli tulossa hakkaamaan mut.

– Mä en olisi voinut tehdä mitään siinä tilanteessa. Mutta onneksi ystäväni tuli väliin ja pelasti mut. Musta oli ihanaa, että mua puolustettiin eikä sattunut mitään. Mutta se oli vitun pelottavaa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun poptähti kokee väkivallan uhkaa julkisilla paikoilla.

Tilanteet ovat aiheuttaneet Boeliukselle julkisen paikan pelon. Asiasta puhuminen saa hänet kyynelehtimään kameralle.

– Mua pelottaa julkiset paikat näiden juttujen takia. En ole kahteen vuoteen matkustanut julkisilla ja vältän yksin liikkumista, koska mua pelottaa niin paljon.

– Tälleen julkisesti kiitos jäbät siellä mökillä avusta ja tuesta. Se oli mulle tosi tärkeetä, että autoitte.

Tuure Boelius on tubettajana ja laulajana julkisuuteen noussut 19-vuotias helsinkiläisnuori.

Julkisuuden valokeilaan Boelius pääsi jo varhain. Hän kertoi homoseksuaalisuudestaan YouTube-videolla ollessaan 16-vuotias ja saman ikäisenä hänet valittiin Vuoden homoksi. Vaikka Boelius keskittyy nyt artistin uraansa, on tubettaminen hänelle erittäin rakas elämäntapa. Siitä kertoo sekin, että Boeliuksella on YouTubessa yli 150 000 tilaajaa.

Boelius myönsi aiemmin IS:n haastattelussa, että sosiaalisen median tuoma julkisuus on toki vaikuttanut häneen, mutta ei usko sen kuitenkaan muuttaneen hänessä mitään olennaista.

– Olen kasvanut julkisuuden kanssa. Olisin varmaan erilainen ihminen, jos en olisi joutunut käsittelemään kaikkia niitä asioita, joita olen joutunut, kuten vihapuhetta.

Nuori artisti on nähty myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.