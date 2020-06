Aku Hirviniemi riisui paitansa ja tarttui moottorisahaan – kuva ”tulikuumasta metsurista” sai seuraajat innostumaan

Aku Hirviniemi on suosittu hahmo myös sosiaalisessa mediassa.

Aku Hirviniemen tuore Instagram-kuva sai näyttelijän tuhannet seuraajat innostumaan.

Näyttelijä Aku Hirviniemi on suosittu hahmo paitsi elokuva- ja televisiomaailmassa, myös sosiaalisen median puolella. Esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa suosikkinäyttelijällä on 321 000 seuraajaa, ja hän päivittääkin tiliään aktiivisesti.

Sunnuntaina Hirviniemi julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraa kameralle moottorisaha kädessään. Sijaintitunnisteen perusteella Hirviniemi hääri metsuripuuhissa Puumalassa, jossa hän viihtyi myös juhannuksen ajan.

– Paluu takaisin arkeen ja perusaskareisiin. Varustuksesta vois päätellä, että mulla on kaupallinen yhteistyö Husqvarnan kanssa. Tämän väärinymmärryksen välttämiseksi vedin käteen Stihlin hanskat, näyttelijä vitsaili kuvatekstissään.

Vaikka Hirviniemi viittasikin päivityksessään yllään näkyviin vaatteisiin, kiinnittyi näyttelijän seuraajien huomio välittömästi siihen, että hän esiintyi kuvassa ilman paitaa. Hirviniemi oli pukenut ylleen ainoastaan kirkkaanoranssit työhaalarit ja samansävyisen kypärän.

Näyttelijän julkaisema kuva onkin kerännyt lähes 13 000 tykkäystä ja satoja kommentteja, joissa Hirviniemen seuraajat kehuvat näyttelijän olevan hyvässä kunnossa.

– Hyvännäköinen metsuri, kehui eräs.

– Ihan silkkaa pornoa tämä kuva, kommentoi toinen.

– Siinä on tulikuuma metsuri..., komppasi kolmas liekkihymiöiden kera.

– Miäs kun veistos, kuului yksi lukuisista kommenteista.

– Poikakalenteriin tommonen hottis, eräs seuraajista ehdotti.

Aku Hirviniemi ja Sonja Kailassaari ovat viihtyneet yhdessä jo tovin.

Koronakevään aikana Hirviniemi on ollut sosiaalisessa mediassa vielä tavallistakin aktiivisempi. Hän vietti useita viikkoja neljän seinän sisällä omaehtoisessa karanteenissa seuranaan hänen puolisonsa, tv-juontaja Sonja Kailassaari.

Kevään mittaan kaksikko on viihdyttänyt itseään ja muita julkaisemalla lukuisia videoita siitä, miten he kuluttavat aikaansa karanteenissa. Videoita on ilmestynyt säännöllisesti Hirviniemen Instagram-tilille.

Hirviniemi ja Kailassaari viihdyttivät näyttelijän yli 300 000 Instagram-seuraajaa myös juhannuksena, kun he julkaisivat hupaisan videon ”Akun ja Sonjan juhannusjumppakoulusta.”

Hirviniemi ja Kailassaari ovat olleet yhdessä useamman vuoden. He astuivat yhdessä ensimmäistä kertaa julkisuuteen toukokuussa 2018, jolloin he juhlivat Uuden Iloisen Teatterin Tuhansien ämpärien maa -revyyn kutsuvierasensi-illassa.

Hirvniemi on yksi Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä, joka on tähdittänyt muun muassa Putousta, Possea ja Keihäsmatkoja ja useita elokuvia, joista yksi kehutuimpia on rooli vuoden 2017 Tuntemattomassa sotilaassa.

Myös Kailassaari on tuttu tv:stä, sillä hän juontaa Efter nio -ohjelmaa.