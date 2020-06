Näyttelijät Elina Rintala ja Kirsi-Kaisa Sinisalo ovat olleet sydänystäviä jo liki 20 vuotta – kiipeävät samalle lavalle poikkeuksellisen kevään jälkeen

Näyttelijät ja sydänystävät Elina Rintala ja Kirsi-Kaisa Sinisalo tähdittävät yhtä ainoista koronakevään jälkeen nähtävistä kesäteatteriesityksistä.

Näyttelijät Kirsi-Kaisa Sinisalo ja Elina Rintala ovat olleet sydänystäviä parikymmentä vuotta. Tällekin vuodelle osuu monia yhteisiä kokemuksia.

Kummallakin on 50-vuotissyntymäpäivät ja molempien esikoinen kirjoitti nyt ylioppilaaksi. Yhdessä myös näytellään Myllykolun kesäteatterissa Hämeenkyrössä.

– Olemme aika erilaiset luonteet, mutta se on vain hyvästä. Olemme tukeneet toisiamme erilaisissa elämäntilanteissa, Elina Rintala kertoo.

Kaksikon välille kehittyi vahva ystävyys, kun he vuosituhannen vaihteessa muutaman vuoden ajan jakoivat pukuhuoneen Tampereen Teatterissa.

– Pukuhuoneissa vallitsee aina hyvin luottamuksellinen ilmapiiri, Kirsi-Kaisa Sinisalo taustoittaa.

Vuosien varrella on vietetty paljon aikaa yhdessä myös lomilla ja muissa perheiden keskinäisissä tapahtumissa. Seuraavaksi yhdessä tehdään töitä, kun Ei muisteta pahalla -komedian esitykset käynnistyvät nyt juhannuksen jälkeen.

Rakkauden tähden meinaa järkikin kadota. Siitä kertoo Veera Niemisen kirjoittama vauhdikas komedia, jossa puidaan parisuhteen päättymisen seurauksia. Pääroolissa nähtävän Sinisalon roolihahmolla Piipellä on vaikeuksia hyväksyä seurustelun olevan ohi.

– Piipellä on niin kova rakkauden tuska, ettei hän oikein tahdo pysyä edes järjissään, Sinisalo arvioi.

Rintala esittää Piipen hyvää ystävää.

– Rakastuminen ja ihastuminen saavat tekemään erikoisia asioita. Useinhan oman elämän tapahtumat tuntuvat traagisilta, mutta muille ne voivat näyttäytyä koomisina, Rintala muistuttaa.

Sinisalo on toiminut pitkään teatterinjohtajana sekä ohjannut ja dramatisoinut näytelmiä. Se on jättänyt vain rajallisesti aikaa esiintymiseen. Edellisen kerran Sinisalo oli näyttelijänä lavalla vuonna 2015 Hämeenlinnan teatterissa näytelmässä Tie Mekkaan.

– Sen jälkeen olen teatterin johtamisen ohessa kiertänyt monologiesityksillä muun muassa Väinö Linnan naishahmoista, mutta näytelmissä en ole näytellyt.

Rintala kuuluu Tampereen Teatterin näyttelijäkuntaan.

– Varsinkin eristäytymistä vaatineen koronakevään jälkeen on juhlaa työskennellä yhdessä muiden kanssa, näyttelijät iloitsevat kesäpesteistään.

”En enää sure enkä pelkää”

Näyttelijä Elina Rintala täytti juuri ennen vappua 50 vuotta. Tarkoitus oli koronan keskellä sivuuttaa syntymäpäivät ja juhlistaa merkkipaalua vasta kesällä ystävien tapailun merkeissä.

Syntymäpäivän koitettua ystävät alkoivat kuitenkin lähetellä onnitteluja ja kukkia heti keskiyön jälkeen. Rintala ennakoi, että joku saattaisi päivän mittaan tulla käymäänkin, joten hän leipoi keskellä yötä pari kakkua ja hankki aamutuimaan kuohuviiniä. Tarjoilut tulivat tarpeeseen, koska ystäviä alkoi saapua ihan urakalla.

– Täällä oli väkeä aikaisesta iltapäivästä melkein keskiyöhön. Olimme lähinnä ulkona pihaterassilla. Kävi kuten yleensäkin, että spontaanisti pidetyt juhlat ovat niitä parhaita, Rintala tuumii.

Juhlijoiden joukossa ei ollut ketään sulhoksi luettavaa.

– Olen tällä hetkellä sinkku ja asun yhdessä kahden tyttäreni kanssa, kymmenisen vuotta sitten eronnut Rintala sanoo.

Musiikkipainotteista lukiota käyneen Rosinan, 19, lakkiaisia juhlitaan elokuussa kuten myös nuoremman tyttären Milanan, 15, Prometheus-leirin käymistä. Tytärten isään ja ex-aviomieheen Pertti Salovaaraan välit ovat kunnossa.

– Olemme nykyään ystäviä. Olen tekemisissä myös Pertin toisen ex-vaimon ja tyttären kanssa. Pidämme kaikki yhtä, jotta sisarukset voivat olla yhdessä.

Rintalalle on karttunut kestokykyä, koska elämä on heitellyt eteen koettelemuksia ex-puolison sairastumisesta hometaloon.

– En enää sure enkä pelkää, koska eteen on tullut niin monenlaista. Olen pohjalainen nainen ja tottunut siihen, että hoidan kaiken, mutta olen myös oppinut, että elämässä on sellaisiakin asioita, joille ei vaan kerta kaikkiaan voi mitään, Rintala tietää.

”Suuria vaikeuksia luottaa uusiin ihmisiin”

Näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo täyttää elokuussa 50 vuotta. Lähestyvä merkkipäivä pyörii mielessä erityisestä syystä.

– Isoveljeni kuoli kymmenen päivää sen jälkeen, kun oli täyttänyt 50 vuotta. Se oli minulle dramaattinen tapahtuma, Kirsi-Kaisa Sinisalo kertoo.

– Hänen elämänsä jäi lyhyeksi, joten olen yrittänyt ajatella, että rakastan elämää kaksin verroin veljenikin puolesta.

Kirsi-Kaisan ainokainen Juho Syrjä, 19, kirjoitti ylioppilaaksi keskellä koronakevään poikkeusoloja.

– Juhon ylioppilasjuhlia vietettiin nyt pienessä piirissä, joten ajatuksena olisi yhdistää syntymäpäiväni ja hänen ylioppilasjuhlansa pitämällä elokuussa puutarhajuhlat lapsuudenkodissani, Kirsi-Kaisa kaavailee.

– Meillä on läheiset välit Juhon kanssa, vaikka emme olekaan enää viime vuosina avioeron jälkeen asuneet koko aikaa yhdessä.

Poika on kulkenut kahden kodin väliä.

– Avioerossa vaikeinta on ollut asua erillään lapsesta. En tietenkään olisi koskaan halunnut muuttaa eroon pojastani.

Sinisalo muutti muutama vuosi sitten avioeron yhteydessä Ylöjärveltä Tampereelle ja on ollut sen jälkeen pääosin sinkkuna.

– Minulla on suuria vaikeuksia luottaa uusiin ihmisiin. Varovaisuuteni juontaa avioliittoni aikaisista tapahtumista.

Sinisalo mainitsee oikeuskäsittelyn asiasta olevan edelleen kesken eikä hän sen takia voi puhua asiasta.

– Arvostan rauhallista ja turvallista tasaisuutta sekä itsessäni että muissa ympärilläni. En halua elämääni enkä ihmissuhteisiini minkäänlaista ailahtelevuutta, yllätyksellisyyttä tai draamaa, Sinisalo sanoo.

– Nautin nykyisestä itsenäisyydestäni enkä haikaile parisuhdetta, hän jatkaa.