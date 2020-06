Ruhtinatar Charlene leikkautti hiuksensa – sähäkkä kesätyyli hurmaa

Uusi tyyli näkyy Instagram-videossa, jossa ruhtinatar kiittää hyväntekeväisyys­kampanjansa tukijoita.

Monacon ruhtinatar Charlene esitteli hyväntekeväisyysjärjestönsä Instagram-sivuilla uutta kesätyyliään.

Ruhtinatar on vaihtanut asiallisen sivulle vedetyn hiustyylinsä keveään otsatukkaan.

Instagram-videossa 42-vuotias ruhtinatar kiittää eteläafrikkalaisia perustamansa Strong Together -hyväntekeväisyyskampanjan tukemisesta, ja toivoo seuraajiensa jatkavan lahjoituksien tekemistä.

Totuttuun tapaan tyylikäs Charlene oli pukeutunut hihattomaan norsunluun väriseen asuun, jota koristi valossa kimaltava rintakoru.

Ruhtinatar oli kerännyt vaaleat hiuksensa eleganttiin kampaukseen, jonka keskiössä oli uusi rento otsatukka.

Julkaisun kommenteissa ruhtinatarta kiitellään ahkerasta hyväntekeväisyystyöstä pandemiakriisin keskellä.

Ruhtinatar on totuttu näkemään asiallisissa sivulle vedetyissä hiustyyleissä.

Strong Together -kampanjan tarkoituksena on kerätä yhteen julkisuuden henkilöitä ja kansalaisjärjestöjä tuomaan toivoa ja apua koronaviruksen uhreille.

Kampanjan tukeminen on Monacon ruhtinasperheelle sydämen asia, sillä maan 62-vuotiaalla ruhtinas Albert II:lla todettiin maaliskuussa koronavirustartunta. Ruhtinas toipui taudista huhtikuun alussa.

Ruhtinaspari julkaisi kuun alussa yhteiskuvan tukeakseen Strong Together -kampanjaa. Kuvassa pari poseeraa hengityssuojaimet päällä.

– Olemme vahvoja yhdessä, ruhtinatar kirjoitti julkaisun kuvatekstiksi.

Albertilla ja Charlenella on viisivuotiaat kaksoset Gabriella ja Jacques. Albertilla on myös kaksi vanhempaa lasta, mutta kumpikaan heistä ei ole oikeutettu perimään kruunua, sillä he ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella.