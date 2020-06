Oopperalaulaja Karita Mattilan kevät Turussa oli yllättäviä sattumuksia täynnä: erikoinen ilmoitus rappukäytävässä, vaarallinen välikohtaus lenkillä...

Oopperalaulaja Karita Mattilan kevät oli tapahtumarikas. Siihen mahtui muun muassa hauskoja keskusteluja naapureiden kanssa sekä erikoinen välikohtaus kesken juoksulenkin.

Oopperalaulaja Karita Mattilan kevät oli monessa mielessä erikoinen. Mattila saapui huhtikuussa Turkuun suoraan Lontoosta, jossa hän neljän viikon harjoittelun jälkeen valmistautui Jenufa-oopperan ensi-iltaan. Esitykset peruttiin eikä Mattila halunnut jäädä loukkuun Lontooseen.

Mieluisin vaihtoehto olisi ollut lentää kotiin Floridaan, mutta se ei ollut mahdollista. Niinpä Mattila tuli Turkuun. Kaksi ensimmäistä viikkoa Mattila oli asianmukaisesti karanteenissa.

– Töiden peruuntuminen oli shokki. Tulin tänne vähän kuin unessa. Päätin, että en laula nuottiakaan karanteenin aikana. Olen vain. Luen, katson filmejä, juon viinaa, rentoudun ja saunon. On iso asia, että tässä kämpässä on sauna. Se on ylellistä, Mattila kertoi Ilta-Sanomille huhtikuussa.

– Minulla on mukana vain kaksi oopperapartituuria. Kaipaan nuotteja, joita onneksi pääsiäisen jälkeen saan. Pääsen kunnolla harjoittelemaan. Minulla ei ole aavistustakaan, milloin pääsen kotiin. Sen tiedän, että työt on peruttu kesäkuun loppuun asti, hän harmitteli tuolloin.

Eräs kevään hauskoista sattumista oli, kun huhtikuussa Twitterissä alkoi levitä kuva kuva turkulaisen taloyhtiön rappuun kiinnitetystä lapusta. Käsin vihreällä tussilla kirjoitettu viesti oli osoitettu talon asukkaille ja siinä pahoiteltiin mahdollista meluhaittaa.

– Arvoisat taloyhtiön asukkaat, hyvät naapurit, asun tilapäisesti 7. kerroksen asunnossa numero 30. Aloitan lauluharjoitteluni tulevana perjantaina. Tarkoitukseni on harjoitella päivittäin noin 2 tuntia klo 14–18 välillä. Pyydän etukäteen anteeksi meluhäiriötä, lapussa kerrottiin.

Naapureille suunnatun viestin allekirjoituksesta selvisi, etteivät talon asukkaat pääsisi kuulemaan ihan kenen tahansa lauluharjoituksia, vaan asialla oli itse sopraano Mattilan joka oli asianmukaisesti laittanut nimensä lapun alareunaan.

Viestin rappukäytävässään huomannut Roosa-niminen Twitter-käyttäjä epäili aluksi, että kyseessä oli aprillipila. Hän tiedusteli asiaa Twitterissä Mattilalta, joka vastasi pian ja vakuutti lapun olevan aito. Päivitys poiki tuolloin Twitterissä hilpeää keskustelua, sillä moni intoili Mattilan naapurien pääsevän ilmaiseksi maailmankuulun laulajan konserttiin.

Muutamia viikkoja sitten Mattila puolestaan joutui keskelle hieman ikävämpää välikohtausta. Sopraano julkaisi kuun vaihteessa Twitter-tilillään twiitin, jossa hän kertoi kuntolenkistään. Mattilan mukaan hän ajautui kesken lenkkinsä erikoiseen tilanteeseen, kun tuntematon mies menetti hermonsa hänen paitansa vuoksi.

Mattila oli pukeutunut lenkilleen mustaan huppariin, jonka etumuksessa lukee I <3 New York eli Rakastan New Yorkia. Hän kertoi Twitterissä, että lenkillä häntä vastaan tuli tuntematon mies, joka yritti lähes käydä hänen kimppuunsa.

– Iltapäivän kuntolenkin vaiheita: Ensin pyörryttävä lumoava kielojen tuoksu, pysähdytti kuvaamaan. Sitten vastaantuleva ikäiseni mies ei tykännyt hupparistani ja yritti tönäistä jalkakäytävältä, Mattila kertoi twiitissään.

Mattilan mukaan tilanne päättyi, kun hän sai paikalle sattuneilta poliiseilta apua.

– Lopuksi Helsingin poliisi pysähtyi, antoi tietä. Palautti hymyn huulille, Mattila kirjoitti.

Oopperatähden kertomus järkytti hänen Twitter-seuraajiaan. Moni ihmetteli, mikä Mattilan hupparissa oli niin kamalaa, että miehen piti käydä lähes päälle. Mattila vastaili nopeasti Twitter-käyttäjien kommentteihin ja kertoi lisää välikohtauksesta. Hän kertoi pelästyneensä pahasti ja joutuneensa väistämään nopeasti miehen tieltä.

– Lienee sitä surullista antiamerikkalaisuutta. Ikävää kun sotkee fiksuntuntuistenkin ihmisten harkinnan välillä, Mattila ihmetteli.

– Täytyy sanoa, että tuli täysin puskista, yllätti ja pelästytti. Onneksi ei ollut sillä hetkellä Seurasaaren tiellä paljon liikennettä, hän jatkoi.

Mattilan mukaan mies myös ”sanoi jotain sopivaa saatteeksi”, mutta hän ei saanut kunnolla selvää, mitä.

– Jouduin hyppäämään ajotielle. Hakkasi sydän tuhatta ja sataa pienen aikaa sen jälkeen. Kaikenlaisia meitä mahtuu tännekin, vaikka muuten onkin lintukoto... laulaja päivitteli.

Ilta-Sanomat kysyi tuolloin Helsingin poliisilaitokselta Mattilan kokemasta tilanteesta.

– Tällaisia ikäviä tilanteita sattuu silloin tällöin. Lähellä ollut poliisin partio on ilmeisesti sattunut paikalle ja auttanut häntä, Helsingin poliisin eteläisestä johtokeskuksesta kerrottiin Ilta-Sanomille.

Mattila kehuikin Twitterissä poliisin toimia.

– Hienoa on, että hänelle ei sattunut pahemmin. Hätätilanteessa pitää soittaa aina numeroon 112, Helsingin poliisin eteläisestä johtokeskuksesta.

59-vuotias Mattila on siis viettänyt keväällä poikkeuksellisen paljon aikaa Suomessa koronaviruksen vuoksi. Normaalisti oopperatähti nimittäin viihtyy maailman metropoleissa, joissa hän esiintyy tiuhaan tahtiin.

Mattila on luonut pitkän kansainvälisen uran oopperan parissa. Hän on matkustanut uransa varrella runsaasti ympäri maailmaa ja asuu Floridassa. Mattilan uran kannalta tärkeä hahmo on ollut hänen ex-puolisonsa Tapio Kuneinen, joka on toiminut hänen managerinaan.

Karita Mattilan oopperaura lähti huimaan nousukiitoon, kun hän voitti vuonna 1983 BBC:n Singer of The World -kilpailun. Mattilasta tuli voiton myötä haluttu oopperatähti eri puolilla maailmaa ja hän vierailikin lukuisissa arvostetuissa oopperoissa. Mattila on napannut pitkän uransa aikana kaksi arvostettua Grammy-palkintoa.