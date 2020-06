Maisa Torppa yritti selittää lapselleen, miksei julkaise tästä kuvia sosiaalisessa mediassa – sitten seitsemänvuotias täräytti kipakan kommentin

Maisa Torppa vieraili hiljattain ystävänsä Niko Saarisen Nikotellen-podcastissa. Jaksossa Torppa kertoi hauskasta keskustelusta, jonka kävi 7-vuotiaan poikansa kanssa.

Julkkiskaunotar Maisa Torppa vieraili hiljattain ystävänsä, niin ikään tosi-tv-ohjelmista tutun Niko Saarisen podcastissa. Tuoreessa Nikotellen-podcastin jaksossa Maisa ja Niko kertoivat kuulumisiaan ja selvittivät, millaisia asioita ihmiset hakevat heidän nimellään Google-hakupalvelusta.

Jaksossa puheenaiheeksi nousi myös Maisan seitsemänvuotias poika. Maisa kertoi Nikolle hänen poikansa kerran sitten ihmetelleen, miksei äiti julkaise tästä lainkaan kuvia sosiaalisessa mediassa, vaikka hän on muuten erittäin aktiivinen esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa. Samaa oli ihmetellyt myös Maisan neljävuotias tytärpuoli.

– Me käytiin vähän aikaa sitten sellainen keskustelu. Hän kysyi multa, että äiti mikset sä laita mua sun Instagramiin. Mä sitten sanoin, että sä olet vielä niin pieni lapsi. Että mulla on niin paljon sellaisia seuraajia, tuntemattomia ihmisiä, Maisa selitti podcastissa.

– Sanoin, että sitten myöhemmin, kun sä osaat itse päättää, että haluatko, että sä sun kasvoja näkyy tai muuta, niin sitten voidaan katsoa erikseen. Mä haluan pitää, kun sä olet pieni lapsi, yksityisenä sun arjen ja elämän, hän jatkoi.

Torppa yritti selittää pojalleen, miksei julkaise tästä kuvia sosiaalisessa mediassa.

Maisan seitsemänvuotias poika ei kuitenkaan niellyt äitinsä selitystä, vaan täräytti ilmoille varsin kipakan vastauksen.

– Sitten se oli sillain, että no mikset – sullahan on vaan 78 seuraajaa, Maisa nauroi poikansa todenneen.

– Totesin vaan, että voi rakas. Se on 78 000. Se on monta jäähallillista, kun hän on niin lätkäfani. Sitten hän kysyi, voidaanko laittaa sellainen kuva, missä ei näy hänen kasvojaan. Sanoin, että voidaan ja hän oli siihen tyytyväinen, Maisa kertoi.

Tosi-tv-ohjelmien kautta julkisuuteen noussut Torppa avioitui it-alalla johtotehtävissä työskentelevän Mikko-puolisonsa kanssa viime ystävänpäivänä. Pari ystävystyi jo keväällä 2019, mutta suhde syventyi rakkaudeksi viime vuoden loppupuolella.

Maisa ja Mikko ostivat reilun 200-neliöisen talon miltei heti seurustelun aloitettuaan, heidän kanssaan osan aikaa talossa asuvat Mikon neljävuotias tytär ja Maisan seitsemänvuotias poika. Taloa ympäröi 1500-neliöinen piha.

Torppa avioitui puolisonsa Mikon kanssa viime ystävänpäivänä.

Ensi vuonna Maisa täyttää 30 vuotta. Hän totesi aiemmin IS:lle, että hänen pitää pian alkaa suunnitella jo suurempia juhlia tuolle päivälle.

– Aika menee kauhean nopeasti. Ehkä vähän tässä stressaa se, että ikää tulee ja haluamme Mikon kanssa jossain vaiheessa lisää lapsia. En enää ole mikään nuori likka siihen nähden, Maisa kertoi tuolloin.