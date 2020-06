Näin suomalaisjulkkikset viettivät juhannusta: radiotähdet pulahtivat paljuun, Veronica Verho esitteli uuden rakkaansa, Sara Sieppi testasi juhannustaikoja...

Tänä viikonloppuna vietettiin keskikesän juhlaa. Myös monet julkisuudesta tutut suomalaiset jakoivat sosiaalisessa mediassa tunnelmia juhannusjuhlinnoistaan.

Monien suomalaisten kohdalla juhannuksen viettoon kuuluvat olennaisesti hyvä ruoka, juoma ja seura. Myös monet julkisuudesta tutut suomalaiset nauttivat sosiaalisen median perusteella ennätyslämpimästä juhannuksesta varsin perinteisin tavoin.

Radio Suomipopilta tuttu juontajapariskunta Anni Hautala ja Ilkka ”Hovimuusikko Ilkka” Ihamäki nauttivat juhannuksesta työkavereidensa kanssa. Ihamäki jakoi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa seurue nauttii juhannussäistä porealtaassa. Mukana olivat muun muassa Susanna Laine ja Sami Kuronen.

Myös Hautala jakoi omalla Instagram-tilillään kuvan juhannusjuhlinnoista. Hautalan jakamasta kuvasta selviää, että mukana menossa oli myös Kurosen kymmenvuotias Oona-tytär.

Myös radiojuontajana ja sometähtenä tunnettu Veronica Verho nautti juhannuksesta varsin perinteiseen tapaan, sillä hän vietti keskikesän juhlaa monien muiden suomalaisten tapaan mökkeillen. Verho jakoi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa poseeraa yhdessä uuden miesystävänsä, Sohvaperunat-sarjasta tutun Juhani Koskisen kanssa ja nimitti tätä juhannusheilakseen.

Vuoden 2011 Miss Suomi Sara Sieppi puolestaan suuntasi juhannuksen viettoon pohjoiseen. Sieppi jakoi omalla Instagram-tilillään lumoavia kuvia maisemista, joissa hän viihtyi keskikesän juhlan ajan. Lisäksi Sieppi kertoi seuraajilleen testanneensa juhannustaikoja uudenlaisella tavalla.

– Jos keräät 34,5 kukkaa sängyn alle, näät päikkäreillä sun tulevien DM-viestien profiilit, Sieppi vitsaili.

Juontaja Vappu Pimiä puolestaan vietti ainakin osan juhannusaatostaan golfia pelaten. Pimiä vitsaili Instagram-päivityksessään miehensä pyytäneen ainakin neljän vuoden ajan, että golfkierros voitaisiin mahduttaa pariskunnan juhannusperinteisiin.

– Neljä vuotta sitten miehet laittoivat anomuksen sisään golfista juhannuksena ja tänään anomus meni läpi, se selittää ehkä miesten erityisen onnelliset hymyt, Pimiä kirjoitti.

Aku Hirviniemi ja hänen Sonja-puolisonsa eivät lopettaneet Instagram-seuraajiensa hauskuuttamista edes juhanuksena. Hirviniemi julkaisikin omalla Instagram-tilillään useamman kuvan ja videon, jossa he temppuilevat yhdessä Sonjan kanssa. Kuviin lisätyn sijainnin perusteella pariskunta vietti juhannustaan Puumalassa.

– Up in the ass of Aku! En tiiä mikä ois oikee termi tällaiselle toiminnalle... Ehdotuksia otetaan vastaan! Hyvää Juhannusta kuitenkin toivottavat Aku ja Sonja, Hirviniemi toivotteli seuraajilleen.

Martina Aitolehti puolestaan suuntasi viettämään juhannusta hotelli Järvisydämeen, joka sijaitsee Rantasalmella. Mukana menossa olivat myös Nanna Karalahti ja Varpu Hintsanen.

Instagramin perusteella julkkiskaunotar Maisa Torppa vietti osan keskikesän juhlastaan töissä. Vaikka vielä perjantaina Torppa julkaisikin Instagram-tilillään kuvia viinilaseista ja muista juhannustunnelmista, lauantaina hän poseerasi kameralle lentoemännän työasuunsa pukeutuneena.