”Kauhujen vuosi” sai seksisymboli Megan Foxin katoamaan julkisuudesta – varomaton lause pysäytti uran kuin seinään

Megan Fox sai potkut Transformers-elokuvasta reilu 10 vuotta sitten. Siitä alkoi näyttelijätähden elämän vaikein vuosi, jonka vaikutukset näkyvät vielä tänäkin päivänä.

Tummapiirteinen näyttelijätähti Megan Fox, 33, on eittämättä nainen, joka kääntää päitä minne tahansa hän meneekin. Kaikkien tietoisuuteen hän nousi vuonna 2007, jolloin ilmestyi Foxin tähdittämä Transformers-elokuva. Vauhdikkaasta ja viihdyttävästä tarinasta huolimatta yksi toimintaseikkailun ehdottomia katseenvangitsijoita on Foxin näyttelemä sankarillinen kaunotar Mikaela Banes.

Pienessä Oak Ridgen kaupungissa Tennesseessä kasvanut Fox tähditti myös elokuvan jatko-osaa Transformers: Kaatuneiden kosto (2009). Elokuvien hurmattua yleisönsä Foxille ojennettiin avokätisesti useaan otteeseen maailman kauneimman ja seksikkäimmän naisen titteleitä, ja kaikki vaikutti olevan viimeisen päälle täydellistä upeaksi luonnehdittua ulkonäköä ja lupaavalta vaikuttavaa uraa myöden.

Pian kaikki muuttui nopeammin kuin kukaan olisi arvannut.

Fox juhlisti Transformers-elokuvan jatko-osaa punaisella matolla kesäkuussa 2009.

Suositusta Transformersista puuhailtiin kolmatta jatko-osaa vuonna 2009, ja Fox oli valittu jälleen Mikaelan rooliin. Suorapuheisena naisena tunnettu Fox antoi ennen kuvausten alkamista haastattelun lontoolaiselle Wonderland-lehdelle ja lipsautti lehteen tiukkasanaisen arvionsa elokuvasarjan ohjaajasta Michael Baysta.

– Hän haluaa olla kuin Hitler kuvauksissa, ja sitä hän myös on. Hänen kanssaan on ihan painajaista työskennellä. Sitten kun hänen kanssaan pääsee pois lavasteista ja hän ei ole enää ohjaajan roolissa, nautin hänen kanssaan olemisesta. Hän on niin hölmö, ihan toivottoman hölmö, Meghan kuvaili ohjaajaa.

Teräväkielinen lausunto levisi tietysti kulovalkean tavoin ja aiheutti kohun. Foxille annettiin saman tien potkut elokuvasta ja hänet korvattiin pikimmiten nousevalla malli-näyttelijätähdellä Rosie Huntington-Whiteleyllä.

Transformers (2007) nosti Foxin maailmanmaineeseen.

Potkuista alkoi todellinen ”kauhujen vuosi”, niin kuin Fox asiaa itse myöhemmin luonnehti. Julkisuuteen vuoti nimittäin Transformersin jatko-osan parissa puuhanneen kolmen työntekijän ilkeämielinen lausunto, jossa Foxia kritisoitiin hymyttömäksi ja erittäin hankalaksi ihmiseksi, jonka ”ura tulisi todennäköisesti päättymään pornolehtien sivuille”. Kirsikkana kakun päälle Foxin ja hänen pitkäaikaisen rakkaansa, Beverly Hills 90210 -sarjan tähti Brian Austin Greenin tiet erosivat viiden vuoden seurustelun jälkeen.

Kun pöly oli hieman laskeutunut, Transformers-ohjaaja Michael Bay paljasti GQ-miestenlehdelle, ettei hän loukkaantunut Foxin Hitler-vertauksesta.

Sen sijaan elokuvien tuottaja Steven Spielberg ei sietänyt silmissään moista käytöstä. Tämä sinetöi Foxin kohtalon.

– Steven Spielberg sanoi, että anna hänelle potkut, nyt heti, Bay paljasti lehdelle 2011.

Fox yritti itse selittää väistyneensä elokuvasta muiden töiden takia, mutta sanat kaikuivat kuuroille korville.

Megan Fox näytteli Transformers-elokuvassa Mikaelaa ja Shia LaBeouf puolestaan Samia.

Uran saamaa kolhua yritettiin paikata kauhuelokuvalla Jennifer’s Body (2009), jossa Fox näytteli yhtä pääosista. Fox toivoi elokuvasta suurmenestystä, sillä se olisi hoitanut mukavasti potkuista aiheutuneita henkisiä haavoja. Elokuva kuitenkin floppasi ja sai murskakritiikkiä.

– Siihen aikaan tapahtui niin paljon. Se, että elokuva revittiin arvioissa palasiksi, oli viimeinen huolenaiheeni, Fox myönsi Entertainment Online -julkaisulle vuonna 2019.

– Minulla oli niin vaikea suhde julkisuuden ja median kanssa ja elämä oli muutenkin hyvin hankala, että se ei edes vaikuttanut niin suuresti. Se oli vain osa tuskaista kokonaisuutta.

Kesti vuosikausia, ennen kuin Fox itse otti suoraan kantaa Transformers-kohuun. Hän myönsi kuitenkin lopulta Cosmopolitan-lehdelle vuonna 2017, että lausahdus oli hänen suurin virheensä.

– Se oli ehdottomasti urani heikoin hetki. Mutta ilman sitä en olisi oppinut läksyäni niin nopeasti kuin silloin. Minun olisi vain pitänyt pyytää anteeksi, mutta kieltäydyin. Olin silloin, 23-vuotiaana, liian itsetietoinen, Fox sanoi.

Shia LaBeouf ja Megan Fox olivat Transformers-elokuvan tähdet. Oikealla ohjaaja Michael Bay.

Lupaavasti alkanut ura ei tuhoutunut kokonaan yhteen varomattomaan lauseeseen, mutta on ilmiselvää, että se käänsi Foxin tien näyttelijänä epätoivottuun suuntaan. Kohu avasi myös Foxin silmät julkisuuden varjopuolille, eikä hän viihtynyt enää salamavalojen räiskeessä samaan tapaan.

Mahalasku oli viedä Foxilta lopulta jopa mielenterveyden.

– Minulla oli ihan todellinen psykologinen romahdus. En halunnut näkyä missään, poseerata valokuvissa, tehdä haastatteluja tai kävellä punaisilla matoilla. Se johtui pelosta, sillä uskoin, että minua haukutaan ja solvataan. Se oli todella synkkää aikaa, Fox muisteli Entertainment Online -julkaisulle 2019.

Fox on tehnyt sittemmin muutamia elokuvatöitä, kuten Teenage Mutant Ninja Turtles -elokuvissa ja cameo-roolin Sacha Baro Cohenin Diktaattorissa, mutta Transformersin kaltainen suurmenestys oli historiaa.

Jo nuoresta asti mallin töitä tehnyt Megan Fox on nähty myöhemminkin näytöslavoilla.

Menestysroolien jahtaamisen sijaan Fox keskittyi uudelleen roihahtaneeseen suhteeseensa Brian Austin Greenin kanssa. Pari avioitui vuonna 2010 lyhyeksi jääneen välirikon jälkeen.

Onni sai uusia kierroksia, kun pari sai ensimmäisen lapsensa Noahin 2012. Toinen poika Bodhi syntyi 2014 ja kolmas poika Journey 2016. Greenin ja Foxin suhde oli jälleen hetken aikaa jäissä vuonna 2015, mutta kolmas lapsi sai parin palaamaan takaisin yhteen.

Vaiherikas suhde taputeltiin päättyneeksi vuodenvaihteessa 2020. Parin erohuhut leimahtivat, kun Fox kuvattiin autossa yhdessä räppäri Machine Gun Kellyn, oikealta nimeltään Richard Colson Bakerin kanssa. Fox ja Baker tapasivat Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa viime vuonna.

Green avautui myöhemmin eron syistä julkaisemassaan podcastissa. Green kertoo podcastissaan, kuinka Fox ei ollut enää entisensä palattuaan kyseiseltä kuvausmatkalta. Greenin mukaan Fox oli lopulta kertonut miehelleen, että tunsi olonsa paremmaksi ja piti itsestään enemmän, kun ei ollut kotona.

Foxin ja Greenin suhde oli vaiherikas. He erosivat vuodenvaihteessa 2020.

Vaikka suhde kariutui, ovat lapset olleet Foxin elämän tärkein keskipiste heidän syntymästään saakka.

– Uskon, että ehkä minun piti tulla raskaaksi. Se oli ensimmäinen oikea asia, joka meni tajuntaani ja avasi mieltäni. Pystyin katsomaan asioita oikeasta perspektiivistä, Fox pohti.

Seksisymbolin maineesta Fox ei tosin ole päässyt vieläkään. Fox on kertonut kärsineensä kohtuuttomasta seksualisoinnista ja esineellistämisestä päivittäin.

Megan Foxin uran suunta muuttui peruuttamattomasti, kun hän sai potkut Transformers-elokuvasta.

Ja vaikka tietynlaisia rooleja edelleen olisi tarjolla, ei Fox suostu enää mihin tahansa. Fox paljasti hiljattain The Sun -lehden haastattelussa joutuneensa kieltäytymään viime vuosina useista seksuaalissävytteisistä rooleista, sillä hän ei halua lastensa näkevän hänen tekemiään eroottisia kohtauksia.

– On olemassa tiettyjä asioita, joita poikien ei pitäisi koskaan nähdä äitinsä tekevän, Fox sanoi.

Vasta 33-vuotias Fox voi kääntää uransa suunnan vielä mihin tahansa, mutta toistaiseksi hän keskittyy antamaan kaikkensa elämänsä tärkeimmälle asialle: lapsilleen.

Lähteet: IS-arkisto, ABC News, GQ, Cosmopolitan, The Independent