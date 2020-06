Bachelor-kaunotar vietti perinteistä juhannusta suomalaisrakkaansa kanssa – antoi paljonpuhuvan kommentin suhteestaan viime kauden SM-liigatähteen

Haley Ferguson vietti juhannusta suomalaiskiekkoilija Oula Palveen kanssa. Bachelor-formaatista tuttu Haley jakoi kaksikosta myös suloisen yhteiskuvan.

Yhdysvaltalainen, The Bachelor-ohjelmasta tutuksi tullut Haley Ferguson on jo pitkään pitänyt yhtä suomalaiskiekkoilija Oula Palveen kanssa. Ferguson julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan pariskunnasta omalla Instagram-tilillään tammikuussa ja sittemmin Palve on näkynyt kaunottaren sosiaalisen median kanavissa säännöllisesti.

Myös juhannusaattona Ferguson lisäsi omalle Instagram-tililleen kesäisen otoksen, jossa poseeraa yhdessä AHL-kiekkoilijarakkaansa kanssa. Kuvan yhteyteen Ferguson oli kirjoittanut tekstin, joka antaa ymmärtää, että pariskunta on haaveillut myös yhteisestä tulevaisuudesta.

– Toivon todella, että sinusta tulee lasteni isä, Ferguson kirjoitti.

Ferguson oli julkaissut Instagramissa myös toisen kuvan juhannuksen vietostaan. Siinä hän poseeraa kameralle yhdessä kaksoissisarensa Emily Fergusonin kanssa.

Myös Emily nähtiin aikanaan The Bachelor - sekä Bachelor in Paradise -ohjelmissa yhdessä siskonsa kanssa. Molemmat siskokset olivat pukeutuneet valkoisiin mekkoihin ja perinteisiin kukkaseppeleisiin juhannusaton kunniaksi.

– Hyvää juhannusta, Ferguson toivotteli kuvatekstissään suomeksi.

Siskonsa tapaan myös Emily Ferguson seurustelee jääkiekkoilijan kanssa, sillä hän on tapaillut jo pitkään ruotsalaiskiekkoilija Lars William Karlssonia. Emily julkaisikin omalla Instagram-tilillään kuvan juhannusseurueesta, jossa kameralle hymyilevät hänen lisäkseen Haley-sisko ja Palve, Vegas Golden Knightsissa kiekkoileva Karlsson sekä pariskuntien yhteinen ystävä. Taustalla komeilevat Suomen sekä Ruotsin liput.

– Glad midsommar, Emily kirjoitti kuvansa yhteyteen toivottaen näin ollen hyvää juhannusta ruotsiksi.

Haley Ferguson tavoitteli rakkautta The Bachelor-ohjelmassa yhdessä siskonsa kanssa vuonna 2016. Haley kuitenkin putosi ohjelmasta neljäntenä, kun taas hänen siskonsa Emilyn unelmien poikamiehenä nähty Ben Higgins valitsi aina finaalinelikkoon saakka.

Kaksoset nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että kahdesti Bachelor In Paradise -sarjassa. Fergusoneilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?, mutta heistä molemmat työskentelevät nykyisin pääosin sosiaalisen median parissa sekä pilatesohjaajina.