Juhani Koskinen julkaisi hellyttävän yhteiskuvan Veronica Verhon kanssa – kutsuu sometähteä tyttöystäväkseen: ”Hyvää kannattaa odottaa”

Koskinen ja Verho jakoivat omilla Instagram-tileillään useita kuvia, joissa poseeraavat yhdessä.

Perjantaina monet julkisuudesta tutut suomalaiset suuntasivat kukin tahollaan juhannuksen viettoon. Heistä monet myös jakoivat tunnelmiaan omista juhannusjuhlistaan omilla sosiaalisen median tileillään.

Myös radiojuontajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tutuksi tullut Veronica Verho, 24, jakoi juhannustunnelmiaan omalla Instagram-tilillään. Eräässä Instagramin tarinat-osiossaan julkaisemassaan kuvassa Verho poseeraa muun muassa Sohvaperunat-ohjelmasta tutun Juhani Koskisen sylissä.

– Juhannusheila, Verho kirjoitti kuvaansa sydämien kera.

Myös Koskinen, 33, julkaisi vastaavan kuvan omalla Instagram-tilillään. Kuvassa Verho makaa Koskisen sylissä ja kaksikko hymyilee leveästi kameralle. Kuvaan lisätyn sijainnin perusteella he viihtyivät juhannusaattona Kustavissa, joka sijaitsee Suomen lounaisrannikolla.

– Juhannus ja kaikki muutkin päivät vuodesta -heila. "Hyvää pitää odottaa." - Suuri ajattelija, Koskinen kirjoitti kuvatekstissään niin ikään sydämien kera ja merkitsi myös Verhon julkaisuunsa.

– Kivaa juhannusta kaikille, rauhaa ja rakkautta, hän toivotteli.

Myöhemmin Koskinen julkaisi vastaavan otoksen myös oman Instagram-tilinsä tarinat-osiossa. Verho puolestaan jakoi kuvan, jossa kaksikko halaa toisiaan laiturilla. Kuvan yhteyteen hän oli lisännyt sydämen.

– Tyttöystävä kertoo vitsin. Juhannus-lovee kaikille, Koskinen kirjoitti oman kuvansa yhteydessä.

Verhon ja Koskisen ympärillä on liikkunut suhdehuhuja siitä asti, kun Seiska uutisoi parin yllättävästä romanssista toukokuussa. Kaksikon kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan toistaiseksi ole vahvistanut suhdetta julkisuudessa, vaikka he ovatkin vilahtaneet toisinaan toistensa sosiaalisen median kanavissa.

Verho on kertonut avoimesti sinkkuelämästään sen jälkeen, kun hän erosi entisestä miesystävästään alkuvuodesta. Verho yhdistettiin julkisuudessa aiemmin rapduo JVG:stä tuttuun VilleGalleen, mutta kaksikko ei koskaan virallisesti vahvistanut suhdettaan.

Veronica Verho on kertonut aiemmin keväällä viihtyvänsä sinkkuna.

Juhani Koskinen on nähty myös Selviytyjät Suomi -ohjelmassa.

Veronica Verho on noussut julkisuuteen Youtuben kautta, missä naisella on yli 232 000 seuraajaa. Nainen on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa häntä seuraa niin ikään 237 000 ihmistä.

Lisäksi Veronica on tullut tutuksi televisiopersoonana ja hänet on nähty muun muassa ohjelmissa Tanssii tähtien kanssa sekä Posse. Veronica luotsaa radiokanava NRJ:llä omaa Verho Show -radio-ohjelmaansa. Koskinen puolestaan on nähty muun muassa ohjelmissa Sohvaperunat ja Selviytyjät Suomi.