Lemmen loisketta ja mammonaa vai lunta tupaan keskellä kesää? Katso IS:n kesähoroskoopista, millaista suvea tähdet povaavat!

Astrologi Satu Pauri laati Ilta-Sanomien lukijoille kesähoroskoopin. Katso, mitä tähdet lupaavat sinulle kesän ajaksi. Onko onnea rakkaudessa? Miten onni potkii?

Oinas 21.3.–21.4.

Alkukesä ei ole kohdellut merkkiäsi silkkihansikkain, monet velvollisuudet ja suorittamisen paine tuntuu vielä juhannuksen kohdalla. Rahapula tai koronapelko ovat hyviä syitä hiljentää vauhtia. Kaipaat ehkä enemmän omaa tilaa ja rauhoittumista. Sinkkuoinaan juhannustanssit jäävät tänä vuonna käymättä, mielenkiintoinen kumppani löytyy ennemminkin sosiaalisesta mediasta.

Jos rakkauselämässä oli kevään aikana tuulista ja eroottinen vire kateissa, on juhannuksen jälkeen luvassa aivan toisenlainen tunnelma. 28.6. lähtien oinaan hormonit hyrräävät kiivaina, maalisoinas saa huomata keskikesän helteiden herättelevän intohimon henkiin. Erotiikkapommi Mars jää harvinaisesti merkkiin aina alkuvuoteen 2021 saakka, joten kesä 2020 tulee olemaan monelle ikimuistoinen. Merkin viimeisellä viikolla syntyneiden kannattaa kuitenkin heinäkuun kohdalla miettiä, mikä rakkaudessa on tärkeintä. Seitsenvuotiskriisi ei anna armoa huonolle kumppanuudelle.

Matkat ja harrastukset ovat loppukesän parisuhteen pelastajia. Jos kumppani on innokkaasti mukana juoksu-, tennis- tai golfharrastuksessa, kaikki hyvin. Oinaalla on melkoinen draivi päällä, suorittamisen tarve ja kilpailuhenkisyys voivat aiheuttaa riidan jos toisenkin. Sinkkuoinaan impulsiivisuus ei anna mahdollisuutta asettua aloilleen.

Härkä 21.4.–22.5.

Merkissäsi kytee uudistusmielisyys. Tarve saattaa elämä tuntemattomille raiteille innostaa monia härkiä muuttamaan, vaihtamaan työpaikkaa tai parisuhdetta. Etenkin kuun vaihteessa syntyneet härät ovat kesän aikana melkoisessa pyörityksessä, impulsiiviset päähänpistot hallitsevat myös parisuhdetta.

Juhannuksen aika on lähes koko merkille nautiskelun aikaa. Vaikka sen suurempaa romantiikan räiskettä ei olekaan luvassa, mukava perhejuhla, mökkiremontti tai patikointimatka tietää lämpimiä hetkiä läheisten seurassa. Ainostaan 21.–24.4. syntyneet kulkevat alkukesän aikana vastatuuleen, elämän pienet vastoinkäymiset kasautuvat myös parisuhteen harteille. Sinkkuhärkien kriittinen suhtautuminen rakkauteen paranee onneksi kesän edetessä.

Heinäkuun tunnekylläisimmät päivät osuvat kuun puoleenväliin, 13.–15.7. matka tai kesätapahtuma hellii rakastavaisia ja innostaa sinkkuja ottamaan kontaktia mielenkiintoiseen tuttavuuteen. Elokuun puolelle jäävät lomapäivät osoittautuvat loppukesän kohdalla arvokkaiksi, etenkin 7.8. jälkeen härällä on tarve panostaa parisuhteen yhteiseen aikaan. Elokuun toisella viikolla kesä lupaa romantiikan rintamalla kuumia hetkiä.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Kevään ja alkukesän etäisyyden ja varovaisuuden tunne yltää kaksosen osalta vielä juhannukseen saakka, turvaväli tuntuu pitävän kosioehdokkaat hieman kauempana. Pitkän ja yksinäisen jakson jälkeen kaksonen ottaa kaikki takaisin korkojen kera, sillä kesä tuo tullessaan mukavan ja lämpimän tunneaallon 25.6. lähtien. Merkissä liikkuva rakkauden papitar Venus on yltäkylläisyydessään antelias aina 7.8. asti.

Heinäkuiset kihlajaiset, naimisiinmenot tai muuten vain onnelliset jälleennäkemiset tuovat kaksosille auringon paistetta kirkkaalta taivaalta. Rakkauteen ja yhteiseen aikaan panostaminen paikkaa kevään aikana ilmenneitä jännitteitä. Sinkkukaksonen on viehkeimmillään, kesäterasseilla istuskelu tuo tullessaan jännittäviä seuralaisia.

Vaikka työt ja loppukesän arkikiireet vievätkin parhaan terän rakkauselämältä, on kesän upeat muistot pitkään mielessä. Jos heinäkuun helteillä löytyi rakkauden kipinä, ei sitä kannata hukata syyssateiden alkaessa. 9.–13.6. syntyneiden kesämenoissa voi olla pettymyksen tuntua. Liian suuret odotukset voivat pudottaa korkealta, kun arki koittaa. Jalat on syytä pitää maankamaralla ja unelmat realistisina.

Rapu 22.6.–22.7.

Ravulle on osunut vauhdikas alkukesä ja sitä se on vielä kuunvaihteeseen saakka. Parisuhteessa remontoidaan, urheillaan tai paiskitaan töitä yhdessä, yhteiselle projektille on syytä nostaa malja juhannuksen kohdalla. Sinkkuravun kannattaa suunnistaa liikuntapaikoille. Se oikea voi löytyä juuri kuntoilutapahtuman tai kuntosalikäynnin yhteydessä.

Kesälomasuunnitelmiin tulee helposti muutoksia 20.6.–12.7. välisenä aikana, reistaileva auto tai muuttuneet juna-aikataulut voivat aiheuttaa erimielisyyksiä parisuhteessa. Etenkin 21.6. ja 5.7. on syytä olla varuillaan impulsiivisten päätösten suhteen. Huonot hankinnat tai unohtunut lasku kiristää kesälomatunnelmaa. Suorasukaisuus pelastaa loppukesän mökötykseltä, erimielisyyksien käsittely on ravulle kesän kuluessa tärkeää.

Heinäkuun jälkimmäinen puolisko on kesälomamatkojen parasta aikaa, kevääksi kotiin jumiutuneet ravut innostuvat liikkumaan ahkerammin. Kun romanttinen Venus saapuu merkkiin 7.8., on loppukesän pimeneville illoille luvassa lämminhenkistä yhdessäoloa. Sinkkuravun ihastus voi kuitenkin olla varattu tai ei vastaa kosiokutsuun. Etenkin merkin viimeisellä viikolla syntyneiden käymistila tuottaa yllättävän lopputuloksen.

Leijona 22.7.–23.8.

Leijona on joutunut pidättäytymään menemisissään ja tekemisissään koko kevään ja alkukesän. Juhannus tuo mukavaa piristystä tähän harmauteen, sillä ystävien ja tuttavien tapaaminen on pitkästä aikaa voimaannuttavaa. Laiskanpullea ja levollinen kesäkuun loppu sopii parisuhteen rentoon menoon, riidat roskapussien viemisistä tai siivousvuoroista eivät häiritse kumppanuutta.

Leijonan toimintaviikot käynnistyvät 28.6. lähtien, uuden vaihteen käyttöönotto lupaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita koko loppukesäksi. Moottoripyöräily, veneily tai mukava remonttiprojekti tuo tullessaan mukavaa vapauden tunnetta, kumppanin on hyvä pysyä vauhdissa mukana. Itsestään huolehtivalla leijonalla on huikeasti energiaa laittaa vatsalihakset rantakuntoon.

Sinkkuleijonan loppukesä näyttää lupaavalta. Vaikka suurta romantiikan räiskettä ei vielä elokuussa olekaan luvassa, uuden nettituttavuuden kanssa juttu luistaa loistavasti. Jos ihastus on mukana vielä alkusyksystä, romantiikan täyteinen syksy tietää tunteiden heräämistä. Koska kesä 2020 ei tuo kaikille romantiikan saralla sen suurempaa tunnemyrskyä, kannattaa syyskuulle jättää muutaman ylimääräinen lomapäivä. Rakkauden lähettiläs Venus kun kiertää merkkiin 6.9.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Kiireinen alkukesä on vienyt mehut monelta neitsyeltä. Juhannuksen kohdalla merkin viimeisellä viikolla syntyneet ottavat vielä itselleen puutarhaprojektin tai kesämökin laiturin kunnostuksen, jolloin parisuhde ja romantiikka jää väkisinkin toiselle sijalle.

Neitsyt pääsee heittämään talviturkkinsa viimeistään 28.6., kesän paras lomajakso alkaa merkin osalta toiveikkaasti. Hyväntuulinen ja levännyt neitsyt on heinäkuun helteillä mukava kumppani, vaikka omat harrastukset ja tärkeä vapaa-aika kiilaavatkin välillä ohi kumppanin toiveiden. 11.–15.9. syntyneiden kesässä on suuria unelmia ja odotuksia, sekaannukset ja väärinkäsitykset tuovat rakkauselämään ylimääräistä selviteltävää.

Alkukesän jännitteiden helpottaessa neitsyt pääsee nauttimaan loppukesän lämpöaallosta täysin siemauksin. Elokuussa toteutettavat lomamatkat ovat romantiikan kannalta kesän parasta aikaa. Kuunvaihteessa syntyneiden neitsyiden rakkauselämässä tapahtuu onnellisia käänteitä, hyvät uutiset työn tai talouden saralla tuovat myös parisuhteeseen turvallisuuden tunnetta. 10.9. jälkeen syntyneiden kannattaa suunnata katse myös syksyyn, kesärakkaus kantaa pitkälle loppuvuoteen saakka.

Vaaka 23.9.–23.10.

Kesä hemmottelee sinua juhannuksen kohdalla ja saat nauttia levosta ja vapaa-ajasta ilman häiriötekijöitä. Voi olla, että kaipaat juhannuksena myös omaa aikaa ja rauhaa. Pieni kesäharrastus vie ajatukset pois kiireisen kevään ja alkukesän paineista.

Vaaleanpunainen romanttinen pilvi leijailee merkin ympärillä etenkin 25.6. jälkeen, romantiikan saralla on mahdollisuus viettää onnellinen kesä aina koulujen alkamiseen saakka. Sinkkuvaa'an vilkas ja sosiaalinen kesä kestää parhaimmillaan elokuun alkuun saakka, potentiaalisia kumppaniehdokkaita on syytä katsastaa ajan kanssa.

Syyskuisen vaa'an diplomaattinen ote lipsuu 28.6. alkaen, heinäkuun alkupuolelle osuva työ- tai harrastusprojekti saa parisuhteen hetkellisesti natisemaan liitoksissaan. Lokakuinen vaaka ottaa mittaa parisuhteestaan heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla, loppukesän kiirejakso on vaativa etenkin merkin viimeisellä viikolla syntyneille. Seitsenvuotiskriisin viimeinen aalto jatkuu 18.–23.10. syntyneiden osalta vielä loppuvuoteen saakka. Loppukesällä on syytä panostaa rakkauselämään ja kumppanuuden yhteiseen aikaan, sillä tuleva syksy on vaa'an osalta harvinaisen vaativa.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Alkukesän vauhti ja energisyys on ihailtavan kovaa vielä juhannuksen kohdalla. Skorpioni osaa tuulettaa tunkkaisen ja yltiörauhallisen kevään jälkeen railakkaasti. Juhannusjuhlilla nähdään seurallinen ja vauhdikas ilopilleri, joka huomioi kumppaniaan tai flirttailee avoimesti mielitietylleen.

Rakkauselämän pyörteisiin skorpioni saa kesän parhaat kuviot, heinäkuun helteillä tästä intohimoisesta rakastajasta kuoriutuu syvällinen kuuntelija ja herkkä keskustelija. Marraskuun ensimmäisellä viikolla syntyneillä on selkeästi eniten levottomuuden tunteita, huono parisuhde joutuu kovalle koetukselle. Impulsiiviset mieliteot hallitsevat kesän kulkua.

Kesän ehdottomasti parhaat hetket jäävät loppukesään, 7.8. jälkeen kesä hymyilee leveästi. Pimenevissä kesäilloissa skorpioni pääsee heittämään bensaa liekkeihin, kesäromanssi muuttuu vakavammaksi tai vanha parisuhde saa hormonit jälleen hyrräämään. 10.–14.11. sekä 18.–22.11. syntyneille on luvassa harvinaisen onnistunut kesän loppu, joka kaikkine käänteineen lämmittää mieltä pitkälle syksyyn. Elämässä menestyminen heijastuu myös rakkauselämän kiemuroihin: työn ja talouden myötätuuli pitää rakkauden tasapainossa.

Jousimies 23.11.–23.12.

Koronakeväänä syntynyt etäisyys vaivaa jousimiehen rakkauselämää vielä juhannuksen kohdalla. Epävarmuuden tunne pitää oman kumppanin käsivarren mitan päässä, sinkkujousimies on varovainen uuden suhteen aloittamisessa. Vanhojen parisuhteiden kelaaminen ja läpikäyminen ei varmasti kohota yöttömän yön tunnelmaa.

Onneksi vauhdikas kesäharrastus tuo uutta sisältöä lomaan 28.6. lähtien. Liikunnallisella merkin edustajalla on mahdollisuus purkaa ylimääräisiä höyryjä lenkkipolulle tai kuntosalille. Lomatunnelma ei kuitenkaan säily tasaisena, sillä hankalat sukulaiset, humalaiset ystävät tai kiukuttelevat lapset voivat tappaa romantiikan tehokkaasti. Seuran valinta on heinäkuun helteillä tärkeää, diktaattorina häärivä anoppi tai kaikkitietävä mökkinaapuri on hyvä ajaa tiehensä jo alkumetreillä.

Loppukesä on merkin osalta ehdottomasti tasaisin. Vaikka suuria romanttisia virityksiä ei välttämättä olisikaan tiedossa, nauttii jousimies kumppanuuden turvallisuudesta ja arjen pienistä iloista. 11.–15.12. syntyneiden kesän kulkuun ilmaantuu harmittavia sotkuja ja epäselvyyksiä. Kumppanille tai ihastukselle kannattaa alusta asti olla yltiörehellinen.

Kauris 23.12.–21.1.

Olet elänyt läpi melkoisen vuoristoradan viimeisen vuoden aikana, joten kesä 2020 ei varmasti tuo tullessaan enää suuria yllätyksiä. Juhannusjuhla on sinulle tänä vuonna rauhan tyyssija, kaipaat ympärillesi samanmielisiä ihmisiä ja tuttuuden tunnetta. Romanttiset koukerot eivät innosta sinua monimutkaisuudellaan, haluat ympärillesi selkeitä ja turvallisia tuttavuuksia.

Vaikka pieni ärhäkkyys ja reagointiherkkyys seuraakin sinua 28.7. jälkeen, et anna sen pilata parisuhteesi onnea. Heinäkuun helteillä löytyy kuitenkin monia pieniä epäselvyyksiä, jotka saavat pinnasi kireälle. Rikkoontunut ruohonleikkuri tai tiensä päähän tullut tietokone aiheuttaa muutaman kesäepisodin. 1.–4.1. sekä 10.–14.1. syntyneet osaavat välttää kesän sudenkuopat pienillä korjausliikkeillä, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vaalimisen lisäksi myös parisuhde vaatii kunnossapitoa.

Joulukuussa syntyneet saavat elää rauhallisen ja hieman tasapaksun loppukesän, mutta tammikuussa syntyneille ajanjakso tietää muutosvyöryn etenemistä. Parisuhteen arkea pyörittää uusi koti, työ tai kumppanuus. Etenkin merkin viimeisellä viikolla syntyneet päivättävät rohkeasti elämäntilannettaan.

Vesimies 21.1.–20.2.

Kevään ja alkukesän varovaisuus heijastuu vielä juhannuksen kohdalla vesimiehen sosiaaliseen elämään: pienimuotoiset juhannusjuhlat tuntuvat tässä vaiheessa kesää järkevältä. Sosiaalinen elämä paranee onneksi kesän kuluessa. 25.6. jälkeen kevään harmauden karistaminen näkyy myös parisuhteen ja rakkauselämän aktivoitumisena.

Sinkkuvesimiehen romanttinen kesäkausi on parhaimmillaan kesäkuun lopulta aina elokuun alkuun saakka. Lepo, loma ja rentoutuminen herättelevät hormonit hyrräämään, ja intohimoisen kesän parhaita hetkiä ovat 6.–8.7. ja 2.–4.8.

Kuun vaihteessa syntyneillä on kesän kuluessa eniten irtioton tarvetta. Levottomuuden aallot saavat tekemään nopeita ja osittain harkitsemattomia päätöksiä. Parisuhteen lopettamista on syytä miettiä ajan kanssa. 21.–24.1. syntyneiden seitsenvuotiskriisi helpottaa hieman heinäkuun kohdalla, mutta ärhäkkyys heräilee jälleen henkiin 5.8. jälkeen. Vesimiehen loppukesä lupaa kiirettä, vaativa projekti tai työtehtävä vaatii parisuhteelta sopeutumista tilanteeseen. Sinkkuvesimies saa vetää rauhassa happea elokuun jälkimmäisellä puoliskolla, elämän muut osa-alueet vaativat aikaa ja huomiota.

Kalat 20.2.–21.3.

Olet joutunut kärsimään kevään ja kesän hiljaisuudesta, sosiaalinen eristäytyminen on käynyt itsetunnollesi. Kaipaat siksi juhannusjuhlilta ilonpitoa ja irrottelua. Energiakäyräsi näyttää keskikesän juhlan kohdalla huippulukemia. Sinulla on taito kuunnella läheisiäsi, yöttömän yön syvälliset keskustelut tuovat parisuhteeseen lähentymisen tunteita.

Vauhdikas alkukesä vaihtuu kohdallasi rauhalliseen lomanviettoon 28.6. jälkeen, keskikesä heinäkuun helteineen suo mahdollisuuden toimettomuuteen ja hiljaiseen omaan aikaan. Romanttinen puoli uinuu päiväunilla. Etenkin 10.–14.3. syntyneet innostuvat enemmän unelmoinnista kuin konkreettisista toimista. Henkisen yhteyden löytäminen on uudelle parisuhteelle ravisutteleva kokemus.

Loppukesä 7.8. jälkeen on kalan parasta parisuhdeaikaa, romantiikka kukkii koko merkin osalta syyskuun alkuun saakka. Uuden ihastuksen löytäminen, kesähäiden pitäminen tai kosituksi tuleminen sopii loppukesän kuumiin öihin. Sinkkukalan kannattaa kuitenkin varoa voimakasta huumaa, järkevät päätökset eivät ole mahdollisia sokean rakkauden keskellä. Mustasukkaisuuden ja omistamisen tunteet tulevat tutuiksi.