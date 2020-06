Suosikkinäyttelijä Owen Wilsonin ura oli huikeassa nousukiidossa – sitten yksi kohtalokas päivä muutti elämän suunnan lopullisesti

Menestyskomedioita tähdittänyt Owen Wilson oli uransa huipulla 10 vuotta sitten. Lopulta elokuinen päivä vuonna 2007 muutti hänen uransa suuntaa peruuttamattomasti.

Artikkeli on julkaistu alun perin 25.4.2020. Ilta-Sanomat julkaisee juhannuksena kuluneen kevään suosituimpia juttuja.

Jos on katsonut komediaelokuvia vuosituhannen alussa, on melko varmasti nähnyt niissä pehmeä-äänisen ja vaaleahiuksisen miehen, jolla on hieman vinossa oleva, mieleenpainuva nenä. Kyseessä on teksasilainen näyttelijä Owen Wilson, 51, joka oli yksi 2000-luvun menestyneimpiä Hollywood-tähtiä.

Wilsonin ura oli 20 vuotta sitten valtavassa nousukiidossa. Jo 90-luvulla uransa aloittanut tähti teki läpimurtonsa Jackie Chanin rinnalla elokuvassa Shanghai Noon (2000). Wilson kipusi salamavauhtia muhkean tilipussin kanssa maailman tunnetuimpien näyttelijöiden joukkoon.

Huippuvuosinaan hänet nähtiin muun muassa elokuvissa Perhe on painajainen (2000), Zoolander (2001), Starsky & Hutch (2004), Kuokkavieraat (2005), Sinä, minä ja Dupree (2006), sekä Night at the Museum – yö museossa (2006). Wilsonin rinnalla valkokankailla nähtiin Jackie Chanin lisäksi kerta toisensa jälkeen tuttuja eturivin näyttelijöitä, kuten Eddie Murphy, Ben Stiller ja Vince Vaughn.

Ben Stiller ja Owen Wilson ovat olleet sydänystäviä vuosikymmenten ajan.

Kaikki kuitenkin muuttui yhdessä yössä. Elettiin kuumaa elokuista sunnuntaita vuonna 2007, kun hätäkeskus sai soiton Wilsonin hulppealta Santa Monican -asunnolta Kaliforniasta. Uransa huipulla ollut Wilson oli yrittänyt itsemurhaa.

Huhujen mukaan Wilsonin löysi toinen hänen huolestuneista veljistään. Wilson kiidätettiin pikavauhtia lähimpään sairaalaan: hän oli yrittänyt päättää päivänsä ottamalla yliannostuksen huumeita ja viiltämällä ranteensa auki.

Hengenvaarasta selvittyään Wilson siirrettiin pidemmäksi aikaa monia supertähtiä hoitaneeseen losangelesilaiseen Cedars-Sinain hoitokeskukseen, joka oli tottunut suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä uteliailta silmäpareilta.

Yllätystieto itsemurhayrityksestä järkytti näyttelijän fanit ympäri maailmaa. Komediaelokuvissa yleisöjä naurattaneen Wilsonin vakavat mielenterveysongelmat ja masennus oli pidetty visusti salassa.

Owen Wilson ei ole juurikaan muuttunut vuosikymmenten aikana. Kuva vuodelta 2004.

Hoitoon suostuvainen Wilson kommentoi tilannettaan ainoastaan yhdysvaltalaislehdistölle lähettämässään lyhyessä tiedotteessa.

– Pyydän kaikella kunnioituksella, että saisin olla rauhassa hoidettavana ja yksityisyyttäni kunnioitettaisiin tänä vaikeana aikana, Wilson pyysi erittäin lyhytsanaisesti.

Näyttelijän lähipiirikin otti Wilsonin toiveet huomioon. Kukaan heistä ei ole vuotanut julkisuuteen yksityiskohtia siitä, miten komediatähti ajautui epätoivoiseen tekoon.

– Olisi vastuutonta sanoa, että se johtui vain yhdestä tietystä asiasta. Ihmiset ovat monimutkaisia. Owen ei ole poikkeus, lähipiiristä muistutettiin.

Ennen itsemurhayritystä Wilson oli kuvannut ystävänsä Ben Stillerin tähdittämää ja ohjaamaa elokuvaa Tropic Thunder. Wilson kuitenkin vetäytyi ymmärrettävästi roolista vähin äänin.

Takana oli myös rankka ero tyttöystävä Kate Hudsonista.

Sinä, minä ja Dupree -elokuvassa Wilson näytteli Kate Hudsonin kanssa, ja pian parin välille syttyikin roihuava rakkaussuhde.

Vaikka Wilson joutuikin vetäytymään Tropic Thunderista, hän ei antanut kohuotsikoiden ja haastavien aikojen lannistaa itseään pitkäksi aikaa. Toivuttuaan Wilson lämmitteli uudelleen suhdetta Hudsonin kanssa, ja pari olikin hetken aikaa yhdessä.

Näyttelijä palasi heti työnsä pariin, mutta kolhuitta Wilson ei selvinnyt traagisesta illasta. Aiheesta tuli tabu, josta hän halusi vaieta viimeiseen asti.

Aiemmin iloinen, puhelias ja huumorintajuinen Wilson alkoi kieltäytyä haastatteluista ja suostui lehdistön jututettavaksi vain, jos haastattelu keskittyi hänen tähdittämäänsä uuteen elokuvaan. Hän pelkäsi yli kaiken joutuvansa vastaamaan arkaluontoisiin kysymyksiin kohtalokkaasta illasta.

Jackie Chan ja Owen Wilson olivat pääosassa David Dobkinin ohjaamassa jatko-osaelokuvassa Shanghai Knights.

Näyttelijä on ollut jopa niin ehdoton, että on kävellyt ulos haastattelutilanteesta, jos kysymys on osunut aihepiiriltään liian lähelle. Vuonna 2009 Wilson tähditti Marley & Me -draamakomediaa, joka kertoo koskettavan tarinan pariskunnasta ja heidän koirastaan. Usa Today -lehden toimittaja erehtyi kysymään elokuvan tiimoilta järjestetyssä haastattelussa, että olivatko koirat kenties auttaneet Wilsonia itseäänkin selviytymään vaikeista ajoista.

Toimittaja oli hädin tuskin ehtinyt saada kysymystään loppuun, kun Wilson nousi kimpaantuneena ylös ja poistui raivoissaan haastattelusta palaamatta takaisin.

Yö museossa -elokuvasarjassa Wilson on näytellyt Jedediah-nimistä lännen sankaria.

Elämä muuttui jälleen vuonna 2011, kun Wilsonista tuli isä pienelle pojalle. Suhde lapsen äidin Jade Duellin kanssa tosin kariutui nopeasti. Vuonna 2014 Wilson sai toisen pojan kuntovalmentajansa Caroline Lindqvistin kanssa.

– Mielestäni on hyvin tärkeää lapsen kannalta opettaa hänelle jo pienestä pitäen, että on muunlaistakin maailmaa kuin vain ipadit ja tietokonepelit, Wilson kuvaili isyyttä Ilta-Sanomien haastattelussa 2015.

Kaksi vuotta sitten 49-vuotias Wilson sai kolmannen lapsensa, tällä kertaa tyttären. Wilson sai kuitenkin jälleen epätoivottua huomiota julkisuudessa, sillä hän ei ole mitä ilmeisimmin nähnyt pientä Lyla-tytärtään kertaakaan. Yksityiselämänsä tiukasti pimennossa pitävä Wilson ehti tapailla lapsen äiti Varunie Vongsviratesia viisi vuotta, mutta suhde kariutui ennen tyttären syntymää.

Wilson kävi isyystestissä, mutta sen jälkeen hän ei ole pitänyt yhteyttä äitiin eikä lapseen. Elatusmaksuja Wilson ei ole päässyt karkuun, vaan maksaa lehtitietojen mukaan niitä kuukausittain Lylan äidille jopa 32 000 euroa. Muhkeat elatusmaksut tuskin ajavat näyttelijää ihan heti konkurssiin, sillä hänen omaisuutensa on arvioitu olevan liki 70 miljoonaa euroa.

Wilson on kertonut nenänsä murtuneen lapsena rajun pihaleikin tiimellyksessä. Kuva vuodelta 2014.

Itsemurhayrityksen jälkeen Wilson ei ole halunnut enää kirjoittaa elokuvia, vaikka hänen käsikirjoittamansa Royal Tenenbaums -elokuva pääsi ehdolle parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen Oscar-palkintoon vuonna 2001.

Wilson onkin vihjannut antamissaan harvinaisissa haastatteluissa rivien välistä, että asioiden käsitteleminen ottaa aikansa.

– Jos kirjoitan vielä joskus käsikirjoituksen, se on entistä henkilökohtaisempi, Wilson lupasi Independent-lehden harvinaisessa haastattelussa 2016.

Viime vuosina Wilson on tehnyt lukuisia rooleja, mutta pitänyt samalla parrasvalot kaukana itsestään. Hän on kokeillut siipiään myös täysin muissa töissä, kuten ylellisten sohvien puolestapuhujana huomiota herättäneessä Sofology-firman mainoskampanjassa vuonna 2017.

Owen Wilson ja Jennifer Lopez tähdittävät tänä vuonna ilmestyvää Marry Me -elokuvaa.

Kärkkäimpien arvostelijoiden mielestä Wilsonista tuli yksi heistä, jotka paloivat loppuun ennen aikojaan Hollywoodin pyörityksessä. Oli niin tai näin, Wilsonin uran seuraavaa menestystarinaa valkokankailla toivoo varmasti edelleen runsas ja uskollinen fanijoukko.

Toive saattaa hyvinkin käydä toteen, sillä Wilson nähdään peräti kolmessa tänä vuonna ilmestyvässä uutuuselokuvassa. Siivittääkö scifidraama Bliss, romanttinen komedia Marry Me tai draama The French Dispatch näyttelijän uran uuteen kiitoon?

Lähteet: IS-arkisto, Fox News, The Independent, Daily Mail, GQ-lehti, The New Zealand Herald