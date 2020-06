Mama Junen surullinen alamäki syvenee – huumekierteessä rypevä perheenäiti narahti taas kokaiinista

Huumetestin tulokset saivat tosi-tv-tähden purskahtamaan itkuun.

Mama June, oikealta nimeltään June Shannon, kärähti kokaiinista uuden From Not to Hot: Family Crisis -sarjan tuoreimmassa jaksossa.

Täältä tulee Honey Boo Boo -sarjasta tunnettu perheenäiti teki jaksossa vapaaehtoisen huumetestin, kertoo People.

40-vuotias tosi-tv-tähti myönsi ottaneensa särkylääkkeitä ja Xanax-nimistä lääkettä, jolla hoidetaan ahdistusta ja paniikkihäiriöitä.

Kun huumetestin tulokset paljastavat Mama Junen käyttäneen myös kokaiinia, tv-tähti purskahtaa itkuun ja kieltää käyttäneensä huumetta.

– Ei, lupaan sinulle etten käytä. Haluan ottaa verikokeen todistaakseni etten käytä, Shannon selitteli itkuisena.

Selvyyden vuoksi Shannon tekee jaksossa myös verikokeen, jonka tuloksia ei vielä ole paljastettu.

Mama Junen kuvattuna nuorimman tyttärensä lapsimissi Alana ”Honey Boo Boo” Thompsonin kanssa.

Shannonin tyttäret ovat joutuneet kärsimään äitinsä rajusta alamäestä. Tytär Lauryn “Pumpkin” Shannon pääsi jaksossa kommentoimaan äitinsä huumetestin tulosta.

– Luulin todella, että olisin vihainen, jos äitini huumetesti tulisi takaisin positiivisena, Lauryn sanoo jaksossa.

– Mutta äidin reaktio näyttää minulle, että hän oikeastaan pyytää apua.

Tyttärien välit äitiinsä tulehtuivat maalisuussa 2019, kun Mama June pidätettiin kokaiinin hallussapidosta.

Tosi-tv-tähdeltä löydettiin kokaiinin sekä huumetarvikkeiden lisäksi myös yli tuhat dollaria käteistä, jonka nainen oli kätkenyt alusvaatteisiinsa.

Mama Junen nuorin tytär, lapsimissi Alana ”Honey Boo Boo” Thompson, 14, muutti tapauksen jälkeen pois äitinsä luota ja asuu nyt isosiskonsa Laurynin luona.

Tältä Mama June näytti vuonna 2015 ennen huomiota herättänyttä laihdutuskuuriaan.

Mama June ja hänen perheensä ponnahtivat alunperin julkisuuteen Toddlers and Tiaras -ohjelmasta, jossa seurattiin amerikkalaisten lapsimissien elämää.

Nuorempana kauneuskisoja harrastanut Alana eli Honey Boo Boo ihastutti tv-katsojat sähäkällä luonteellaan, ja perhe saikin oman tv-ohjelmansa.

Täältä tulee Honey Boo Boo -sarjaa kuvattiin vuosina 2012–2014, mutta sarja hyllytettiin, kun Mama June alkoi seurustella lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitun miehen kanssa.

Sittemmin hän on pysytellyt julkisuudessa muun muassa hurjan laihdutusprojektinsa sekä sitä käsittelevän tv-sarjansa From Not To Hotin avulla.