Niko Ranta-aho kuuli vankilassa naisystävänsä uudesta suhteesta Martina Aitolehdeltä – aikoo nyt ottaa asian puheeksi Stefan Thermanin kanssa

Keskiviikkona tutkintavankeudesta vapautettu Niko Ranta-aho kertoi Radio Rockin haastattelussa, ettei tunne katkeruutta Sofia Belórfia kohtaan.

Katiska-huumevyyhdissä syytettynä oleva Niko Ranta-aho vapautettiin keskiviikkona yli vuoden kestäneestä tutkintavankeudestaan. Torstaiaamuna Ranta-aho kertoi tuntemuksistaan Radio Rockilla, kun hän antoi puhelimitse haastattelun juontajakaksikko Kim Sainiolle ja Harri Moisiolle.

Voit kuunnella Radio Rockin lähetyksen yllä olevasta upotuksesta.

Haastattelussa Ranta-aho otti kantaa myös entisen naisystävänsä Sofia Belórfin uuteen parisuhteeseen. Belórf ja Ranta-aho erosivat huhtikuussa. Ranta-aho kertoi Radio Rockin haastattelussa kuulleensa vankilassa jo pitkään huhuja Belórfin ja Stefan Thermanin suhteesta, mutta sai puheille vahvistuksen vasta keskusteltuaan Martina Aitolehden kanssa.

– Itseasiassa mä sain jopa puhua Martinan kanssa. Martina kertoi mulle avoimesti miten asiat on mennyt ja sain siihen vahvstuksen, mähän olin kuullut vaan huhuja. Se suhde loppui siihen. Eihän siinä jäänyt mitään jossiteltavaa eikä mietittävää, Ranta-aho kertoi Moisiolle ja Sainiolle.

Belórf oli kuultavana Katiska-oikeudenkäynnissä huhtikuussa.

Ranta-aho kuitenkin painotti, ettei koe Belórfia kohtaan katkeruutta. Sen sijaan Thermanin toimintaan tilanteessa hän kertoi olevansa pettynyt. Ranta-aho totesikin, että aikoo ottaa asian puheeksi Thermanin kanssa nyt, kun hänet on vapautettu tutkintavankeudesta ja yhteydenpito on taas mahdollista.

– Toivon pelkkää hyvää hänelle (Belórfille). Ymmärrän, että hänelläkin on varmasti ollut vaikeita hetkiä. Mediahommat ja kaikki niskassa. Hän on tehnyt tällaisen ratkaisun. Ehkä enemmän voisin puhua tosta entisestä ystävästäni. Ehkä häntä kohtaan on vähän erilaisia tunteita sitten, Ranta-aho totesi ja vahvisti, että viittaa puheillaan juuri Thermaniin.

– Kyllähän keskustelu tullaan jossain vaiheessa käymään. On asioita, jotka pitää keskustella ja silloin ne keskustellaan. Eihän noita asioita haudata ja unohdeta. Kyllähän asiat pitää keskustella ja käydä läpi. Ollaan aikuisia ihmisiä, Ranta-aho pohti.

Niko Ranta-aho vapautettiin tutkintavankeudesta keskiviikkona.

Tieto Belórfin ja Ranta-ahon erosta nousi julkisuuteen huhtikuussa, kun Belórf vahvisti uutisen medialle. Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma kertoi tuolloin IS:lle, että uutinen erosta tuli tutkintavankeudessa olleelle Ranta-aholle täysin yllätyksenä.

– Minkäänlaista yhteyttä ei ole heidän välillään sallittu. Tänään hovioikeus antoi uuden päätöksen siitä, että ne pysyy. Ei Niko näistä lausunnoista etukäteen tiennyt, Kaitaluoma kertoi huhtikuussa Ilta-Sanomille.

– Semmoista se on, kun ei pysty lainkaan kommunikoimaan. Se nyt meni tällä tavalla, Kaitaluoma totesi tuolloin.

Kun Belórf kertoi pariskunnan erosta, eivät hänja Ranta-aho olleet tavanneet toisiaan yli yhdeksään kuukauteen. Keväällä Niko Ranta-ahon korviin kantautui kuitenkin huhuja, joiden mukaan Belórfilla olisi suhde Martina Aitolehdestä eronneen Stefan Thermanin kanssa. Vielä huhtikuussa Therman kuitenkin kiisti suhdeväitteet IS:lle jyrkästi. Ranta-aho ja Therman ovat olleet hyviä ystäviä jo vuosien ajan.

Sofia Belórf kertoi huhtikuussa haluavansa perheen ja miehen, joka on läsnä. Samalla hän kertoi eronneensa Ranta-ahosta.

Stefan Therman oli kihloissa Martina Aitolehden kanssa, kunnes pariskunta erosi tänä keväänä.

Sittemmin Belórf ja Therman ovat kuitenkin avoimesti kertoneet uudesta onnestaan muun muassa omissa sosiaalisen median kanavissaan. Vaikka Belórf ja Therman eivät ole kommentoineet välejään julkisuudessa, on Therman aiemmin todennut omalla Instagram-tilillään olevansa rakastunut mies.

– Onko se teidän ongelma, että olen rakastunut? Therman kommentoi erään Instagram-kuvansa alla suhdehuhuja.