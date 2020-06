IL: Kalle Palander ei ole ollut vuosiin yhteydessä norjalaiseen esikoistyttäreensä: ”Noloa, ettei tullut hoidettua kunnolla”

Kalle Palander avautuu etäisestä suhteestaan aviottomaan lapseensa Mathildeen.

Kalle ja Riina-Maija Palanderilla on yhdessä kolme lasta: vuonna 2012 syntyneet kaksoset Mona Lisa ja Romeo ja vuonna 2007 syntynyt tytär Oda-Sofia. Perheeseen kuuluu myös Riina-Maijan esikoinen Pyry.

Kalle Palanderilla on myös vuonna 1999 syntynyt tytär Mathilde norjalaisnaisen kanssa. Virossa perheensä kanssa asuva Palander avautuu Iltalehdelle suhteestaan esikoistyttäreensä. Hän ei ole ollut vuosiin yhteydessä Mathildeen.

– Vähän noloa se on, ettei ole tullut hoidettua kunnolla. En sillä lailla ole häntä niin kaivannut, kun en ole ehtinyt olemaan hänen elämässään, Palander kertoo Iltalehdelle.

Palander kertoi tammikuussa Nelosen Kimpassa-ohjelmassa etääntyneestä suhteestaan esikoistyttäreensä. Jaksossa Kalle ja Riina-Maija kertoivat, ettei Kalle ole ollut Mathilden kanssa tekemisissä Riina-Maijan ehdottoman päätöksen vuoksi. Riina-Maija väitti ohjelmassa, että tapaamisia Mathilden kanssa oli hankalaa toteuttaa Norjan päästä. Hän kertoi olleensa asian suhteen tiukka.

– Olin ehdoton, että joko lapsi kuuluu elämäämme tai sitten ei. Lapsella oli mielestäni oikeus siihen, että hänellä on toinen perhe täällä ja että hän on esimerkiksi meidän luonamme kerran kuussa yhden viikonlopun. Että lapsella on aina oma paikka tulla tänne ja hän kuuluu perheeseemme. Ja että meidän lapset tuntevat hänet ja hän on meidän lapsille myös sisko tai ei ollenkaan, Riina-Maija sanoi jaksossa ja jatkoi:

– Ajattelin, että jompikumpi vaihtoehto, koska ei ole lapsen etu, että häntä kerran vuodessa raahataan ulkomaille perheeseen, jonka kieltä hän ei edes puhu ja että lapsella ei ole mitään tuttua siellä. Ei se ole lapselle oikein mielestäni.

Palander myöntää Iltalehden haastattelussa, että hän olisi joka tapauksessa voinut tavata tytärtään.

– Se oli Riina-Maijan päätös, ei meidän, mutta ei hän estänyt mua menemästä Norjaan. Se vaan jäi. Ja kokoajan oli vaikeampaa. Oma saamattomuus vituttaa, hän sanoo lehdelle.

Kalle Palander ja kuusivuotias Mathilde-tytär kuvattuna Suomessa. Kyseessä on viimeinen kerta, kun Mathilde on nähnyt isänsä Suomessa.

Palanderin 20-vuotias tytär Mathilde avautui IS:lle raastavasta isäsuhteestaan helmikuussa 2020. Hän kertoi luulleensa pitkään, että syy välirikkoon oli hänen itsensä.

Mathilde kertoi olleensa shokissa siitä, mitä hänen isänsä ja tämän vaimo Riina-Maija Palander puhuivat hänestä Kimpassa-ohjelmassa.

– Olin shokissa, kun luin siitä, mitä Kalle ja Riina olivat puhuneet tv-ohjelmassa. En ikinä aiemmin tiennyt näistä päätöksistä, joita Riina on tehnyt minua koskien, Mathilde kertoi IS:lle.

Mathilde sanoi Kallen vierailleen hänen ja hänen äitinsä luona Norjassa muutaman kerran silloin, kun hän oli vielä vauva.

– Sen jälkeen tapasin Kallea Suomessa kerran vuodessa yhdessä äitini kanssa siihen saakka, kunnes olin kuusivuotias, hän kertoi IS:lle.

Kalle Palander kertoo Iltalehdelle, että hän oli ennen artikkelia aikonut alkaa pitämään yhteyttä Mathildeen.

– Nytkö mä otan yhteyttä, kun lehtijuttu on ollut? Ei. Nyt mä vaan odotan, hän toteaa lehdelle.

Mathilde kolmevuotiaana isänsä sylissä.

Mathilde sanoi IS:n haastattelussa olevansa kiitollinen äidilleen, joka on kasvattanut hänet yksin.

– Äitini on ollut sekä äitini että isäni. En olisi sama henkilö, joka olen tänä päivänä, ilman häntä. Arvostan häntä enemmän kuin ketään muuta.

Mathilde kertoi helmikuussa elävänsä nykyään onnellista ja hyvää elämää Norjassa.

– Minulla on hyvä työpaikka, perhe ja paljon ystäviä. Ajattelen enää harvoin Kallea ja kaikkea sitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Mutta sen jälkeen, kun luin tv-ohjelmasta, tahdoin itse vastata kysymyksiin. Olen väsynyt siihen, että minusta puhutaan ilman, että olen itse saanut kommentoida asioita, Mathilde päätti.

Ilta-Sanomille toimittamassaan lausunnossa Mathilde totesi, että ei aio kommentoida asiaa enää julkisuudessa enempää. Hän myös välitti toiveen siitä, etteivät muut mediat enää tavoittelisi häntä tai hänen perheenjäseniään asiaan liittyen.