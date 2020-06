Punk-legenda Johnny Rottenista tuli omaishoitaja – vaimo sairastui Alzheimeriin

Sex Pistols -laulajan ja Nora-vaimon rakkaus on pitänyt parin yhdessä vuosikymmeniä.

64-vuotias Sex Pistols -nokkamies Johnny Rotten on nykyään vaimonsa omaishoitaja, kirjoittaa Mirror. Johnny Rotten, oikealta nimeltään John Lydon, ja Nora Forster ovat olleet yhdessä vuosikymmeniä. Pari meni naimisiin vuonna 1979, kaksi vuotta Pistolsin God Save The Queen -kappaleen ilmestymisen jälkeen.

78-vuotiaalla Forsterilla on Alzheimerin tauti. Lydon kertoi vaimonsa muistisairaudesta reilu vuosi sitten.

– Ihminen, jota rakastan on tässä silti jokaisen päivän jokaisena minuuttina, ja se on minun elämäni. On valitettavaa, että hän unohtaa asioita, mutta niinhän me kaikki, Lydon kertoo Mirrorille.

– Se pahenee ja pahenee, aivot säilyttävät vähemmän ja vähemmän muistoja ja yhtäkkiä jotain katoaa kokonaan, Lydon kertoo.

Lydon veikkaa, että sairaus on hänen vaimolleen kuin pysyvä krapula.

Nora Forster ja John Lydon ovat olleet yhdessä nuoruudesta asti.

Mirrorin mukaan pari on hakenut huippuammattilaisten apua saadakseen Forsterille parasta mahdollista hoitoa hänen tilansa heiketessä. Tällä hetkellä punk-legenda on vaimonsa kokopäiväinen hoivaaja.

Asiantuntijat ovat hämmästelleet Forsterin kykyä muistaa Alzheimerista huolimatta kuitenkin Lydonin.

– Olemme hänen mielessään jatkuvasti toistemme kanssa, eikä se muutu miksikään, Lydon sanoo.

Lydon suhtautuu jyrkästi hoivakoteihin: sellaiseen hän ei aio vaimoaan päästää, vaikka sairaus rasittaa heitä molempia. Pariskunta asuu nykyään Los Angelesissa.

– Miksi maksaa ammattilaisille, kun mielestäni ajatus on, että vähän rakkautta vie pitkälle, Lydon kertoo vaimonsa hoivaamisesta itse.

Koronakevät on vaikuttanut myös Forsterin vointiin. Lydon suhtautuu asiaan suoraviivaisesti, ja keskittyy vaimonsa kanssa olemiseen.

– Olen eristyksissä muutenkin, koska olen hänen kokoaikainen hoitajansa. Ei minun tarvitse mennä ulos ja seurustella ääliöiden kanssa, Lydon toteaa.

Lydonin omat keikat Public Image Ltd:n kanssa ovat koronapandemian vuoksi tauolla. Keikkailun jatkaminen vasta ensi vuonna on punkkarille pettymys.

– Ei ole tuloja, joten olen raivoissani, Lydon sanoo.