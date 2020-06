VilleGalle avautuu riipaisevasta erosta – luki lehdestä, että ex-puoliso on löytänyt uuden rakkaan

VilleGalle kertoo Maria Veitolan podcastissa koronakevään vaikutuksia elämäänsä. Puheeksi nousee myös hänen parisuhteensa päättyminen.

JVG-duo VilleGalle kertoo Maria Veitolan Maria tässä moi -podcastissa koronakeväästä ja siitä, miltä räppäristä tuntui kun kaikki kikat yhtäkkiä peruttiin koronavirusepidemian takia. JVG:n oli tarkoitus tehdä huhtikuussa suuri areenakiertue.

VilleGalle sanoo aikoneensa käyttää kevään esimerkiksi kotinsa remontointiin ja musiikin tekemiseen, mutta todellisuudessa oli toinen.

– Tuntuu, että jokainen päivä vain toistaa toistaan, enkä ole vieläkään saanut yhtään asiaa valmiiksi.

Hän kuvailee podcastissa joutuneensa koronakaranteenin takia eräänlaiseen pakkolepoon, jota hänelle oli suositeltu jo pidemmän aikaa.

– Nyt kun on ollut hetken tässä, niin mua pelottaa, miten pääsee takaisin rytmiin, jos tässä nyt vähitellen päästään. Vitsi musta on tullut ihan lurjus. Tätä mun terapeutti on vuosikausia anonut, että tällaista tarvitset, mutta minä olen pelännyt sitä. Nyt olen joutunut kohtaamaan pakkolevon ja se on iskenyt muhun kovaa.

Räppäri nostaa podcasissa esille myös eronsa. Hän sanoo lukeneensa lehdestä, että ex-puolisolla on nyt uusi miesystävä.

– Tänään oli raskas päivä, kun joutuu lukee lehdistä, että ex-kumppani on löytänyt uuden. Se päivä, kun saa selville kuka se on, se jotenkin iskee pahasti sydämeen. Ei lehtiä tarvitse edes lukea, kun joku aina lähettää screenshotin. Sitten olet silleen, että kiitos, tätä just tarvitsen tähän, VilleGalle sanoo.

Maria Veitola tiedustelee, millaisia ajatuksia ex-kumppanin uusi rakkaus VilleGallessa herätti.

– Kaikki tietää sen tunteen, kun entinen rakkaus on löytänyt jonkun uuden. Alat vähän vertailemaan, että mikäs toi nyt on. Siitä tule tosi paska fiilis hetkeksi.

Veitola sanoo podcastissa, ettei osaa kuvitella vastaavaa tilannetta, sillä hän ei ole seurustellut julkisuudesta tutun henkilön kanssa, jonka yksityiselämän käänteet päätyisivät lehtien sivuille.

VilleGalle ja Jare kertoivat Emma-gaalassa vuoden 2019 olleen kenties duon uran kiireisin. Parivaljakko kuvaili pitkien keikkamatkojen ja syksyn pimeyden käyneen voimille. JVG:n ohella VilleGalle ja Jare pyörittävät omaa levy-yhtiötään.

VilleGalle sanookin Maria tässä moi -podcastissa, etteivät he olisi Jaren kanssa ymmärtäneet hiljentää tahtia ilman koronavirusta. Hän sanoo oppineensa olemaan nyt yksin kotona ja opetellut sanomamaan ”ei”.

– Kyllä mä myönnän, että on ollut paljon hetkiä, joissa on joutunut ottamaan tsemppihommaa, koska se on mennyt välillä puurtamiseksi. Me ollaan Jaren kaa 10 vuotta kierretty ja Sanna Marin ilmoittaa, että keikat on peruttu. Katsottiin toisiamme Jaren kanssa, että tuleeko tämäkin tähän satuun. Joku tuolla ylhäällä pakottaa meidät lepäämään.

Emma-gaalan palkintorohmu oli JVG, joka pokkasi Emman kaiken kaikkiaan neljässä sarjassa – vuoden pop, vuoden yhtye, vuoden biisi, ja vuoden striimatuin kotimainen biisi.

VilleGalle kuvailee pohtineensa viime kuukausina myös uraansa.

– Juttelin yhden toisen räppärin kanssa ja mietittiin, että oiskohan tää sopiva aika hypätä pois viihdelaivasta ja mennä normaaleihin hommiin. Tässä on nyt kaikki Suomen kapakat nähty ja biisit tehty. Mutta se oli vaan hetken mielijohde.

Maria Veitola kysyy podcastissa VilleGallelta, mitä se ”normaali homma” voisi olla.

– Vois tehdä jotain, missä ei ole niin kova paine ja kiire. Eikä olla esillä, VilleGalle vastaa.

Räppäri pohtii podcastissa millainen hän olisi, jos hän ei tekisi musiikkia.

– Ei mulla ole muuta, olen jumittautunut tähän elämään. Ei ole artisti-Villeä ja himassa olisin erilainen.

Maria tässä moi on Storytel Original podcast, jota voi kuunnella ainoastaan Storytelin kautta. Yökylässä Maria Veitola -tv-sarja saa syksyllä jatkoa.