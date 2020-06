Renny Harlinin Luukas-poika, 22, viettää koko kesän isänsä kanssa Suomessa – ”Varmasti kertyy tarinoita Amerikkaankin kerrottavaksi”

Renny-isä kutsui Luukas Harlinin avukseen Luokkakokous 3 -elokuvan tuotantoon.

Kun ohjaaja Renny Harlin, 61, ja hänen 22-vuotias Luukas-poikansa kävelevät kadulla, komeaa kaksikkoa on vaikea olla huomaamatta. Parivaljakko voi vihdoinkin viettää aikaa yhdessä, sillä Amerikasta isänsä luo Suomeen saapunut Luukas oli maahamme tultuaan aluksi kaksi viikkoa karanteenissa. Hän noudatti tarkoin annettuja ohjeita ja ruoatkin toimitettiin kotiovelle.

Nyt karanteeni on ohi ja Renny iloitsee siitä, että saa viettää aikaansa Coloradon yliopistossa kemiaa opiskelevan poikansa kanssa.

– Tämä on minulle ainutlaatuinen tilaisuus viettää laatuaikaa poikani kanssa Suomessa. Aiomme käydä viikonloppuisin maalla, veneilemässä ja vain nauttia perheestämme ja Suomen kesästä, Renny iloitsee.

Luukas työskentelee kesän isänsä ohjaamassa Luokkakokous 3 -elokuvassa. Kuvaukset alkavat kuun lopulla ja Luukaksen vastuulla tulee olemaan tuotantopäällikön ja apulaisohjaajan avustaminen.

– Luukas muun muassa vahtii näyttelijöiden aikatauluja, että he ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Renny kertoo.

Amerikkalaista jalkapalloa koko elämänsä harrastanut urheilullinen Luukas Harlin kertoo puolestaan olevansa innoissaan siitä, että saa nyt käytännössä päästä kokemaan, millaista isän työ on.

– Kun isä ehdotti minulle vuoden alussa Coloradossa, että tulisin Suomeen kesäksi, innostuin. Olen etuoikeutettu saadessani nähdä isäni tositoimissa ja samalla ehkä oppia jotakin elokuvanteosta ikään kuin kantapään kautta, Luukas naurahtaa.

Vielä Luukas ei osaa monta sanaa suomea, mutta toivoo runsaan kuukauden jälkeen jo hieman osaavan isänsä äidinkieltä.

– Toivottavasti suomen kielen sanavarastoni kasvaa, hän sanoo.

Luukas Harlinin äiti on Rennyn entinen sihteeri Tiffany Bowne. He järjestivät Luukaksen ristiäiset 22 vuotta sitten Kulosaaren kirkossa. Tuolloin tapahtuma oli suuri mediasirkus. Sittemmin Suomen passin omistava Luukas on vieraillut monesti Suomessa, mutta ensimmäistä kertaa visiitti venyy nyt jopa elokuun puoleen väliin.

– Olen aina arvostanut Suomea ja sitä, että voin kutsua tätä hienoa maata kotimaakseni. Suomen luonto, puhtaus ja historiallinen arkkitehtuuri ovat aivan toista luokkaa kuin Los Angelesin moderni lähiökulttuuri, suurkaupungissa nuoruutensa asunut Luukas kehuu ja uskoo näkevänsä Helsingin ja koko Suomen nyt vanhempana aivan uudesta perspektiivistä.

Kuin kaksi marjaa, ohjaaja Renny Harlin ja hänen poikansa Luukas. –Uskon, että suhteemme vahvistuu entisestään, kun nyt saamme viettää niin paljon aikaa yhdessä, Renny Harlin sanoo.

Kohtelias ja sanavalmis Luukas kiitti isäänsä siitäkin, että tämä järjesti Tervetuloa Suomeen -juhlat Helsingin Kaivohuoneella. Tunnelmaa juhlista ei puuttunut ja Luukas tervehti vieraita ystävällisesti hymyillen. Hän sanookin, että olisi hienoa löytää täältä uusia ystäviä ja viettää tulevaisuudessa ehkä enemmänkin aikaa Suomessa.

– Uskon kesän Suomessa jättävän minuun ikuisen ja positiivisen jäljen. Varmasti kertyy paljon tarinoita Amerikkaankin kerrottavaksi, Luukas velmuilee.

Kun Renny kuuntelee poikaansa, silmistä paistaa ylpeys ja isän rakkaus.

– Olen ylpeä pojastani. Hänestä on kasvanut vastuuntuntoinen ja kunnianhimoinen nuori mies. Uskon tämän yhteisen kesän tuovan aivan uudenlaisen perustan isän ja pojan väliselle suhteellemme koko loppuelämämme ajaksi, Renny herkistyy.