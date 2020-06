Julkkiskokki Kari Aihisen elämässä on ollut muutoksia toisensa perään – koronakevät aiheutti yllättävän ilmiön työrintamalla

Suosikkikokki Kape Aihinen osti ja perusti ravintolan sekä koki avioeron.

Tv-kokki Kari ”Kape” Aihinen irtisanoutui tammikuun lopulla 2019 Ravintola Savoysta. Lähtöön oli hyvä syy. Aihinen osti vappupäivänä 2019 Roster Turku -ravintolan ja palasi syntymäkaupunkiinsa, mutta vain työn merkeissä. Koti pysyy Helsingissä.

Muutokset eivät päättyneet siihen. Kesällä Aihinen erosi Henriikka-vaimostaan. Pari ehti olla yhdessä 19 vuotta.

Kuluvan vuoden alussa Aihinen oli mukana perustamassa Helsinkiin Version-ravintolaa. Kun elämä alkoi löytää uuden uomansa, tuli korona. Ravintolatoiminta päättyi kuin seinään.

IS tapasi Aihisen Turussa, kun Roster oli viidettä päivää auki. Aihinen on henkilökuntansa kanssa tehnyt pitkiä päiviä, jotta homma lähtisi uudelleen pyörimään. Hänellä on kuitenkin hetki aikaa istua ja kerrata viime kuukausien äkkikäänteitä.

Tarjolla on heti alkuun hyviä uutisia.

– Tänään on ilta myyty täyteen, Aihinen iloitsee.

Täysi merkitsee tässä yhteydessä puolta kapasiteetista, koska turvavälit on otettava huomioon.

– Minulla kaikki perustuu ihmisiin, tunnetilaan ja hyvään palveluun, Aihinen listaa toimintaperiaatteitaan ravintoloitsijana.

– Rosterissa lisäsin ensitöikseni aukioloaikoja ja henkilökuntaa. En katsonut liikevaihtoa vaan asiakasmittareita ja henkilökunnan tyytyväisyyttä. Toiminta kääntyi plus-merkkiseksi. Nyt lähdetään taas muutaman kymppitonnin takamatkalta, mutta olemme hyvässä iskussa.

Kari ”Kape” Aihinen pyörittää ravintola Rosteria.

Roster toimii Turun tuomiokirkon kupeessa 1800-luvun alussa rakennetussa makasiinirakennuksessa, joka aikoinaan palveli maaherran hevostallina.

Aihinen harmittelee, että kirkkoa ympäröivä alue on tyhjää täynnä.

– Roomat ja Milanot, siellä kirkkojen ympäristöt ovat täynnä kahviloita ja ihmisiä. Siinä olisi Turun kaupungille hanketta elävöittää kirkon ympäristöä.

Rosterin edessä on terassitilaa. Tänä kesänä siihen panostetaan kunnolla.

– Satsaamme terassiin täysillä, koska koronan takia jengi haluaa varmasti syödä ulkona. Nyt on pistettävä kaikki peliin, että saadaan terassi rokkaamaan. Olemmehan yhden Suomen hienoimman kirkon kupeessa.

Koronan iskiessä Aihinen ei kauan tekemisen suuntaa pohtinut. Ravintola suljettiin 18. maaliskuuta. Henkilökunta lomautettiin. Kun ei voinut tehdä tulosta, oli minimoitava kulut.

Ravintolaelämän nyt elpyessä Aihista on pyydetty useampaankin paikkaan uuden tulemisen veturiksi.

– Pitäisi mennä pelastamaan ravintoloita, tekemään sitä, tätä, tota. Ihmiset eivät ymmärrä, miten raakaa duunia tämä on. Ei se riitä, että tv-kokki Aihinen laatii ruokalistan. Ravintolan pitäminen vaatii läsnäoloa, ammattitaitoista henkilökuntaa ja sydämen paloa.

Kari Aihinen on palannut työn merkeissä synnyinkaupunkinsa komeisiin maisemiin. Roster-ravintola toimii 1800-luvun alun makasiinirakennuksessa, jossa oli aikoinaan maaherran hevostalli.

Aihinen itse teki nuorena töitä aamu seitsemästä yöllä yhteen. Kuusi tuntia lepoa ja taas keittiöön.

– Alan suurin ongelma on innostuneen uuden sukupolven henkilökunnan puute. Tarvitaan nuorta nälkäistä porukkaa, joka tulee töihin silmät kiiluen sekä saliin että keittiöön.

Aihisella on kädet täynnä töitä muutenkin kuin omien ravintoloiden kanssa. Niin paljon, että suosittu tv-sarja Kaappaus keittiössä on tauolla. Aihinen on mukana kahdella tänä vuonna kuvattavalla MasterChef Suomi -kaudella.

Lisäksi luvassa on työ, jota hän ei vielä voi paljastaa. Keittiöiden kaappaaminen jatkuu todennäköisesti myöhemmin.

– Toivottavasti Kaappaus keittiössä ei ikinä lopu. Se on mun ohjelma. Olen päässyt viemään ruokakulttuuria eteenpäin. Olen aina ollut Kaappaus-Kape. Se on auttanut uralla tosi paljon.

Ja toisaalta, Aihinen on auttanut suomalaisia löytämään ruoanlaiton ilon.

– Ei ruoanlaitto ole ydinfysiikkaa. Jos tämmönen Hepokullan (kaupunginosa Turussa) pitkätukka pärjää, kaikki suomalaiset pärjäävät. Se on mun sanoma.

Avioeroaan Aihinen ei halua julkisuudessa puida.

– Se oli pitkäaikainen prosessi. Ei siinä sen ihmeempää. Totta kai surullista. Harva alttarille kävelee ja ajattelee, että erotaan kumminkin, Aihinen sanoo.

– Meillä on kaksi tervettä poikaa. Niinä viikkoina, kun pojat on mulla, olen Helsingissä. Nyt kun eivät ole, teen pitkää päivää täällä Turussa.

Uusi suhde ei Aihisen mukaan ole ajankohtainen.

– Ei ole sen aika. Nyt täytyy pitää huolta kolmesta Aihisesta ja hoitaa yhteinen arki. Ja covid aiheuttaa sen, että firmasta on myös pidettävä huolta.

–Satsaamme terassiin täysillä, koska koronan takia jengi haluaa varmasti syödä ulkona, Aihinen kertoo.

Syksyllä Aihinen palaa jääkiekkotreenien pariin, nuorten valmentajana.

– Se on korvien välin hoitoa, kun pääsee hallille. Pojat harrastavat molemmat jääkiekkoa ja jalkapalloa. Toinen on parhaillaan lätkä- ja toinen futisleirillä. Syksyllä on taas harjoitukset iltaisin ja pelit viikonloppuisin. Arki rullaa.

Ravintolan pyörittämisessä ja lätkäjoukkueen valmentamisessa on Aihisen mukaan paljon samaa. Kummassakaan duunissa ei pärjää yksin. Tarvitaan osaava porukka, joka puhaltaa yhteen hiileen.

Aihisella on urheilupuolella lähes yhtä kovat näytöt kuin kokkihommissa. Hän pelasi lätkää TPS:n A-junnuissa.

Vuonna 1994 hän pisti luistimet narikkaan ja siirtyi saman seuran salibandyjoukkueeseen. Ensin pelaajaksi, sitten päävalmentajaksi.

– Vuonna 2000 piti tehdä päätös. Ei voinut seurustella, kokata ja valmentaa. Jotain täytyi jättää pois. Pistin asunnon Turussa myyntiin ja sillä tiellä ollaan. Elokuun 30. päivä tulee täyteen kaksikymmentä vuotta Helsingissä.