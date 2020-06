Akin ja Ritan elämä mullistui, kun he saivat ensimmäisen lapsensa – paljastavat nyt, miksi päättivät tuoda Donna-tyttärensä julkisuuteen

Tv:stä tuttujen Akin ja Ritan elämä muuttui täysin esikoistyttären synnyttyä. Ensimmäinen vuosi vanhempina pisti suhteen koetukselle, mutta nyt perheen onni loistaa kirkkaammin kuin koskaan aiemmin.

Aurinko paistaa täydellä terällä Porin Järvikylässä. On kesäpäivä parhaimmillaan, ja pienen tytön jalat vipeltävät kovaa kyytiä lasitetulla terassilla kummitädin valvovan silmän alla. Aki Manninen, 45, ja Rita Niemi-Manninen, 40, levittävät kätensä ja ottaa vastaan iloisesti nauravan Donna-tyttärensä.

Perheen vaaleaksi maalatun omakotitalon edestä avautuu idyllinen näkymä pihaan, jossa lepää Akin rakentama hulppea uima-allas ja terassialue. Etupihalla komeilee veistoksellinen suihkulähde, jonka Rita sai Akilta ensimmäiseksi äitienpäivälahjaksi. Perheen pitbull Putin pitää vahtia ulkokuntosalin edessä ja heiluttaa levollisena häntäänsä.

Viime sunnuntaina piha täyttyi koronarajoituksia noudattaen juhlavieraista, sillä pariskunnan silmäterä, Donna, vietti ensimmäistä syntymäpäiväänsä.

– Meidän pieni tyttö sai elämänsä ensimmäiset allasbileet, Aki nauraa Donna sylissään.

Rita sai ensimmäisenä äitienpäivänään lahjaksi suihkulähteen. Kotiin tilattiin myös hemmottelua hierojan merkeissä.

Esikoistytär on televisiosta tutun yrittäjäpariskunnan unelmien täyttymys. Pitkään lapsettomuudesta kärsineen Ritan ja Akin elämä muuttui kertaheitolla vuosi sitten, kun he toivottivat Donnan tervetulleeksi maailmaan.

– Synnytyksessä näin, miten kätilö veti Donnan imukupilla ulos ja tajusin, miten vahvaa tekoa lapset ovat. En voi mitenkään rikkoa tuota tyttöä, Aki toteaa.

Kotiin päästyään Rita nosti turvakaukalon keittiön pöydälle ja tuijotti pientä tytärtään.

– Se oli niin tunteikasta, että itkuhan siinä tuli. Ja siitä hetkestä alkoi kaiken uuden opettelu, Rita sanoo.

Nyt perheen kodin keskipiste on iloinen ja tomera Donna, joka istuu suloisessa kesämekossaan vuorotellen isän ja äidin sylissä. Aki ja Rita kuitenkin myöntävät, että vauva-arki yllätti heidät ja laittoi reilu kuusi vuotta kestäneen suhteenmelkoiselle koetukselle.

– Ensimmäiset kuukaudet olivat rankkaa aikaa. Jos parisuhde on heikossa kunnossa, niin en yhtään ihmettele, jos vauvavuoden aikana tulee ero, Aki sanoo.

Mannisten pihan keskipiste on kesäisin iso uima-allas. –Minä olen meidän perheen allaspoika, Aki vitsailee.

Ensimmäinen kesä meni täysin uuteen elämään totuttelemisessa. Aki joutui olemaan heti Donnan syntymän jälkeen paljon poissa, sillä hän oli valmentajana Suurimmassa pudottajassa ja kuvaukset kahmaisivat osan kesästä. Rita taas oli kotona, piti vauvaa tiukasti rinnallaan ja imetti.

Parin oli pidettävä pyörät pyörimässä myös oman hyvinvointiyrityksensä osalta. Äitiyslomaa Rita ei malttanut pitää missään vaiheessa, vaan vastaili käynnissä olevan kuntovalmennuksen tiimoilta tulleisiin viesteihin jopa sairaalassa ennen synnytystä.

Rita ja Aki huomasivatkin nopeasti, että töiden, kiireen ja pienen vauvan kanssa rauhalliset aamut lämpimän kahvin ja sanomalehden kera olivat historiaa.

– Rutiinit ovat aina olleet minulle todella tärkeitä. Sitten yhtäkkiä on aamuja, jolloin ei muista edes hampaita pestä. Oli myös vaikeaa tottua lapsen sotkemiseen, koska en normaalisti siedä sellaista ollenkaan, Aki toteaa.

Donna on vanhempiensa tapaan melkoinen hassuttelija ja ilopilleri.

Öisin Donna heräili pahimmillaan tunnin välein ja itki lohduttomasti. Väsymyksen myötä tunteet alkoivat heitellä ja pinna kiristyä.

– Univelasta tulee ärhäkäksi. Ja Aki on tottunut siihen, että hän saa kulkea vapaasti. Jouduin sanomaan aika tiukasti, että tule tänne ja ota vauva, jotta minullakin on välillä hetki aikaa hengähtää, Rita sanoo.

– Olemme riidelleet niin, että varmasti on kuulunut naapuriin asti, Rita lisää.

Akin taas oli vaikea saada kontaktia pieneen kääröön, joka oli riippuvainen äidistä ja imetyksestä.

– Vaikeimpina hetkinä tuli sellainen olo, että tätäkö tämä nyt sitten on, ja tätäkö me halusimme, Aki myöntää.

Putin otti Donnan välittömästi omakseen ja suojelee pientä tyttöä silmä tarkkana.

Pian kaikki alkoi onneksi helpottua. Donnalle saatiin unikoulun harjoitusten avulla unirytmi kuntoon. Nyt bisneksiä ehtii tehdä Donnan nukkuessa päiväunia sikeästi kolme kertaa päivässä. Aamulla omassa pinnasängyssään herää liki kellon ympäri nukkunut virkeä ja reipas tyttö, joka jokeltaa, tanssii ja lauleskelee innoissaan.

– Haemme hänet yleensä sänkyymme ja köllöttelemme siinä yhdessä. Sen jälkeen käymme postilaatikolla ja iskäkin saa nyt jo lukea lehtensä rauhassa, Aki hymyilee.

Temperamenttinen pari opetteli myös riitelemään rakentavasti.

– Olemme sellaisia ihmisiä, että pidämme molemmat kiinni omista mielipiteistämme viimeiseen asti. Vaikka se on klisee, niin nykyään tulemme toisiamme puolitiehen, Rita kertoo.

– En suosittele kenellekään eroamista vauvavuoden aikana. Arki tasaantuu kyllä ajan myötä. Vanhempien pitäisi olla sen verran ymmärtäväisiä, että kestävät eteen tulevat ongelmat, Aki muistuttaa.

Aki kokee myös roolinsa kasvavan koko ajan Donnan varttuessa – vaikka hänellä onkin edelleen hieman vaikeuksia totutella vaipanvaihtoon.

– Ennen kuuntelin perheellisten ystävieni juttuja lapsen kakkavaipoista ja mietin, että voi taivas. Nyt teen itse samaa ja ymmärrän miten tärkeää siitä puhuminen on, Aki nauraa.

Donnan ensimmäinen sana oli äiti. Nyt hän puhuu jo muutamia sanoja iloisesti jokeltaen. –Hän on jo nyt hirveän hyväntuulinen tyttö.

Turvallisen ydinperheen vaaliminen on Akille ja Ritalle sydämen asia. Oman lapsen saaminen on nostanut pintaan monenlaisia tunteita, sillä molempien lapsuus oli omalla tavallaan repaleinen.

– Isä oli herkkä luonne. Hän lähti merelle vain 16-vuotiaana ja kasvoi siellä mieheksi. Myöhemmin viina vei hänet, Rita kertoo.

Isä kuoli Ritan ollessa 12-vuotias. Hän korostaa, ettei kanna kaunaa mistään, mutta olisi toivonut ehtineensä jutella asiat läpi isänsä kanssa.

– Monta kertaa olen katsonut Donnaa ja miettinyt, että millainen isä voi lähteä ja jättää perheensä? Millainen isä voi tehdä niin?

Rita ja Aki tietävät omasta kokemuksesta, että kaikkein tärkeintä lapselle on turvallinen ja ehjä koti.

Aki puolestaan sai hyvin uskonnollisen ja tiukan kasvatuksen.

– Kasvoin helluntailaisessa perheessä, jossa uskonnollisuus oli isossa roolissa. Olen pyrkinyt sittemmin itse pois siitä muotista, johon minua yritettiin laittaa, Aki toteaa.

Molemmat ovatkin tehneet päätöksen siitä, että Donnan ei tarvitse käydä läpi samanlaisia asioita.

– Tärkeintä on se, että Donnalla on turvallinen koti ja hän saa kasvaa sellaiseksi kuin haluaa, pari toteaa.

Donna Bebiinan nimiäisiä vietettiin viime elokuussa. Häntä ei kastettu, vaan hän kuuluu siviilirekisteriin.

– Hän saa itse päättää uskontonsa kasvaessaan. Kerron hänelle asioista, mutta en aio luoda hänelle minkäänlaista painetta, Aki sanoo.

Donna osaa kietoa Aki-isän pikkurillinsä ympärille äidiltä perityillä suurilla, sinisillä silmillään.

Reipas ja hyväntuulinen Donna on ollut vanhempiensa myötä julkisuudessa jo aivan syntymästään saakka. Donna teki ensimmäisen tv-esiintymisensä Vappu ja Marja Live -ohjelmassa toukokuussa, hänellä on oma lastenvaatemallisto ja hän on päässyt mukaan Youtubessa julkaistuille jumppavideoille. Donna on myös tuttu näky Akin ja Ritan suosituilla somekanavilla.

Päätös tuoda oma lapsi julkisuuteen ei ollut helppo, ja se syntyi pitkän pohdinnan tuloksena.

– Haluamme olla täysin rehellisiä ja avoimia elämästämme. Se ei onnistuisi, jos joutuisimme piilottelemaan niin suurta asiaa, pari kuvailee.

Joidenkin mielestä lapsen tuominen niin suuren julkisuuden valokeilaan ei ole ollut viisasta. Aki ja Rita painottavat, että he ymmärtävät vastuunsa asiassa.

– Donna ei ole voinut valita vanhempiaan tai sitä, astuuko hän julkisuuteen. Siksi esimerkiksi laitamme vaatemallistosta ja muista yhteistyökuvioista tulevat rahat suoraan Donnalle. Se on joskus tulevaisuudessa korvaus tästä kaikesta, Aki sanoo.

Päätös tuoda Donna julkisuuteen on tuntunut oikealta, mutta siitä keskusteltiin pitkään ja hartaasti.

Tulevana kesänä perheen pihalla kaikuvat Donnan ilonkiljahdukset ja pienten jalkojen askellus, sillä tyttö oppi kävelemään jo 11 kuukauden iässä. Donnasta on kehittymässä myös todellinen vesipeto, joka polskii ilosta kiljahdellen uima-altaassa äidin ja isän kanssa Putinin seuratessa tarkkaavaisena vierestä.

Ja mikä ihaninta, opettavainen vauvavuosi on syventänyt Akin ja Ritan suhteen täysin uudelle tasolle.

– Ritasta on kuoriutunut äitiyden myötä ihan uusi puoli. En ole saanut hänestä niin pehmeää puolta ennen esille. Tiedän, että tyttömme on hänelle ihan kaikki kaikessa, Aki hehkuttaa.

– Aki taas on aistit aina hereillä ja hän on oikeasti läsnä. Hän tosin osaa olla myös aika suojeleva niin minua kuin Donnaa kohtaan. Ei käy kateeksi niitä ensimmäisiä poikaystäväehdokkaita, joita Donna joskus tuo kotiin, Rita nauraa.

Enempää lapsia Aki ja Rita eivät aio tehdä. Donna on pariskunnan ainoa silmäterä, jonka kasvattamiseen pari voi nyt omistautua täydellisesti.

– Jos se minusta on kiinni, niin näemme Ritan kanssa Donnan elämää mahdollisimman pitkälle ja kasvamme kaikki kolme vanhoiksi yhdessä, Aki hymyilee.

Aki ja Rita ovat päättäneet, että heidän perheensä on Donnan myötä täydellinen.