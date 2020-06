Marja Hintikka tajusi toisen lapsensa syntymän jälkeen tarvitsevansa paikkaa, johon paeta – vuotta myöhemmin suuri unelma kävi toteen

Tv-tähti Marja Hintikalle oma mökki on se paikka, jonne paeta hektistä arkea. Sinne tie vie tänäkin juhannuksena nauttimaan kaikista rakkaimpien seurasta.

Täältä on pakko päästä pois, Marja Hintikka ajatteli.

Vuoden 2015 kesä oli tavallista lämpimämpi. Sellainen, joka ei vain kutsu, vaan lähes vaatii kansaa ulos kodeistaan.

Marja sen sijaan kärvisteli helteiden kuumentamassa kerrostalokodissaan Helsingin keskustassa. Hänen ja Ilkka ”Ile” Uusivuoren perhe oli täydentynyt samana keväänä toisella lapsella.

– Tajusin olevani kuin jumissa kaksivuotiaan taaperon ja pienen koliikkivauvan kanssa. Meillä ei ollut omaa paikkaa, jonne paeta hektistä arkea luonnon rauhaan, Marja pohtii.

Marja ja Ile alkoivat haaveilla omasta mökistä. Pakopaikasta, jossa koko kansan tuntema juontajapariskunta voisi hengähtää.

Kun kesäkuussa 2016 eteen tipahti täydellinen mökki, pari ei aikaillut.

– Siinä se oli. Toteutunut unelma.

Marja Hintikka rakastaa juhlien järjestämistä, mutta juhannusta hän viettää perheensä kanssa perhetuttujen mökillä.

Sää Vuosaaren Halkullanniemen kärjessä kirkastuu liki usvaisen pilviharson edestä. Tänään tuo toteutunut unelma on antanut Marjalle mahdollisuuden hoitaa työasioita Helsingissä sillä välin, kun Ile ja parin kolme lasta ovat jääneet jatkamaan kesälomaansa maaseudun mökkimaisemiin.

Perheen kesä on käynnistynyt kaikkea muuta kuin suunnitelmien mukaan. Marjan oli tarkoitus paiskia töitä seuraavan työprojektin parissa heti Vappu ja Marja Liven jälkeen, mutta tuotanto siirtyi koronan vuoksi loppukesään.

– Kesäkuusta tuli yllättäen meidän päälomakuukautemme, mikä on ollut oikeastaan aika ihanaa. En ole koskaan aiemmin ehtinyt nauttia siitä, kuinka kaikki puhkeaa silloin kukkaan. Jopa ihmiset ovat heränneet eloon, Marja iloitsee.

Lomaa oli onneksi tarkoitus viettää joka tapauksessa koti-Suomessa. Vuoteen mahtuu monta hetkeä, jolloin perheenäiti toivoisi hengähdystaukoa Rodoksella. Kesä ei ole kuitenkaan yksi niistä.

Silloin Marja vetäytyy mökilleen, jota lapsetkin kutsuvat kakkoskodikseen.

– Lapsia on tosin harmittanut, että viikonlopun markkinat ovat tältä kesältä peruttu. Torilla on lelukirppis, missä olemme opettaneet heille rahankäyttöä, hän naurahtaa.

– Ja tietty tinkaamaan, kuten oma isäni aikoinaan opetti minua.

Arjen ylä- ja alamäet eivät enää hetkauta Marjan perustyytyväisyyttä.

Jyväskylässä syntyneen Marjan vanhemmat havahtuivat omiin mökkihaaveisiinsa vasta hänen ollessaan teini-ikäinen. Lapsuudestaan hän muistaakin parhaiten kuumat kesät isovanhempien luona niin Mäntyharjulla kuin Konnevedellä. Ne olivat maagisia paikkoja, joissa aikaa oli aina vielä yhdelle uimareissulle.

– Molemmat mummolat olivat maitotiloja, joten pääsin jo nuorena hoitamaan lehmiä ja muita eläimiä. Vintiltä löytyi vanhoja vaatteita ja ihan uskomattoman outoja tavaroita, joita tutkimaan uppoutui tuntikausiksi.

Lapsuuden muistoissa maistuu vapaus. Vapaus olla luova ja rohkea.

– Samanlaisia muistoja haluaisin mökillä kerryttää omille lapsilleni.

Marja ja Ile ovat pitäneet yhtä jo lähes 15 vuoden ajan. Juontajapariskunnan hektinen lapsiperhearki toimii tasa-arvoisella vanhemmuudella ja yhteispelillä.

Marja kiipeää ketterästi kiviaidalle kukkamekossa ja saapikkaissa. Villa Vuosannan suojaisat maisemat ovat itse asiassa hänelle tutut. Neljä vuotta sitten hän vietti samoissa puitteissa ensimmäisen nimikko-ohjelmansa Marja Hintikka Liven kolmannen tuotantokauden suunnittelupäivää pohtien, että seuraavassa ohjelmassaan hän kutsuisi vieraat mökilleen viettämään kesäpäivää.

Kuulostaa vähän Villa Hintikalta. Viime vuonna esitetyssä tv-ohjelmassa Marja vietti kepeitä kesäpäiviä julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa mökkimaisemissa. Ne eivät tosin olleet Marjan mökkimaisemia.

– Siihen oli paljon käytännön syitä, mutta kyllä sitä on myös joutunut miettimään, mitä rajaa pois julkisuudesta, Marja pohtii.

– Mökki on kuitenkin meille se paikka ladata akkuja, hän tuumaa ja väläyttää kameralle tv:stä tuttua hymyään.

Marja on löytänyt mökiltä arkeensa rauhaa.

Vuosaaren merimaisemat ovat rauhoittavat, mutta omaan järvimaisemaan Marja ei kyllästy koskaan. Seuraavana päivänä Marja vastaa puhelimeen sen ääreltä. Vauhdikkaat kuvaukset ovat vaihtuneet lapsiperheen mökkiarkeen.

Marja katselee rannassa touhuavaa perhettään. Lapsiystävällinen, matala ranta oli yksi perheen tärkeimmistä kriteereistä. Sijainti Hämeen seudulta sen sijaan valikoitui perhetutun suosittelemana.

– Hidas hämäläisyys on opettanut kaltaiselleni hektiselle ja temperamenttiselle ihmiselle läsnäolon ja pysähtymisen tärkeyttä. Rakastan tätä tunnelmaa, Marja toteaa.

Samaan aikaan hänen puolisonsa yrittää saada veneen perämoottoria toimimaan. Veneretki lasten kanssa antaisi Marjalle hetkisen työrauhaa.

– Vaikuttaa vähän heikolta. Ile on kyllä paras, kun se ei ikinä luovuta.

Marja ehtii hädin tuskin viimeistellä lauseensa, kun moottori pärähtää henkiin. Sen ääni sulautuu nopeasti lasten riemunkiljahduksiin. Muutamaa ”kato äiti!” -huutoa, uteliasta kysymystä ja terassin alta ongittua tossua myöhemmin lapset on lähetetty isänsä kanssa hetkeksi vesille.

Hintikka-Uusvuoren perhearjen salaisuus on saumaton yhteispeli.

– Vaikka tämä on ehkä vuoden kaoottisin haastattelu, Marja nauraa.

Sellaista elämä kolmen päiväkoti-ikäisen kanssa välillä on, kaaosta. Siitä rehellisesti puhuminen on ollut Marjalle aina tärkeää niin sosiaalisessa mediassa kuin ohjelmissaan. Kaaoksesta ei pääse eroon, mutta mökillä hän voi palautua työarjesta, joka on hektistä, kimpoilevaa ja vie joskus kauaskin kotoa.

– Uutta ohjelmaani kuvataan myös ulkomailla, joten tiedossa on paljon matkustelua. Kun joutuu reissaamaan paljon, sitä tarttuu jokaiseen mahdollisuuteen pysähtyä paikoilleen.

Nuorena aikuisena Marja janosi kokemuksia. Myös juhannus oli mahtava mahdollisuus viettää aikaa suurella ystäväporukalla. Joltain löytyi puitteet, toiselta ruoat, kolmas järjesti ohjelmaa juhannusolympialaisista pukeutumisteemoihin.

– Juhannukset parikymppisestä 34-vuotiaaksi olivat melkoista häröilyä. Arvostan kavereiden vanhempia, jotka luottivat jälkikasvuunsa mökkiensä kanssa, hän hymähtää.

Aiemmin Marja tarttui jokaiseen kiinnostavaan tilaisuuteen. Nykyään hän keskittyy muiden odotusten sijaan siihen, mikä on hänelle itselleen tärkeää.

Nyt juhannus on perinteitä. Oman mökin myötä ne ovat syntyneet lähes itsestään ja täydentyneet lapsuuden rakkailla muistoilla ja perinneruoilla. Marjan bravuuri on itse suolattu graavisiika, jota hän valmistaa pieteetillä varmasti riittävän määrän.

– Ystävämme tekee puolestaan lohta. Vertailemme sitten aattona, kummalla on paremmat suolaukset, hän virnistää.

Juhannusaatto onkin juhlien järjestämistä rakastavalle Marjalle harvinainen tilaisuus kävellä lähes valmiiseen pöytään. Aatto on sujunut yhdessä perhetuttujen mökillä naapurijärvellä jo vuosien ajan, missä myös lapsilla on seuraa.

– On hassua, kuinka vielä muutama vuosi sitten lähdimme pois jo kahdeksalta lasten väsähdettyä. Vuosi vuodelta ilta on venynyt pidempään ja yhtäkkiä lapset ovatkin niin isoja, että he pärjäävät hyvin hetken keskenään.

Marja naurahtaa lämpimästi. Hänen mieleensä juolahtaa muisto ensimmäiseltä mökkikesältä.

– Ile oli työkeikalla Rion olympialaisissa ja odotin kuopustamme, joten olin vetäytynyt poikien kanssa mökille. Aitassa nukutun yön jälkeen nurmikko oli vielä aamukasteesta märkä, Marja kertoo.

– Pojat eivät suostuneet kävelemään kosteaa nurmea pitkin, joten jouduin lopulta kantamaan heidät sen yli aamupahoinvoinneissani vuorotellen, hän jatkaa päivitellen.

Mökki on Marjan turvasatama.

Syksyllä perheen esikoinen aloittaa koulutiensä. Se on saanut Marjan pohtimaan, millaiset puitteet hän tarjoaa jälkikasvunsa lapsuusmuistoille.

– Paikoilla on valtava vaikutus ihmisiin. Nyt kun meillä on uusi kotikin, niin mökki on ainut paikka, joka ollut lasten elämässä aina. Siksi olen halunnut luoda siitä turvasataman, missä he voisivat vielä aikuisinakin palata niihin muistoihin.

– Se vaatii tietty myös panostusta. Mutta jos haluaa mitään merkityksellistä elämään, niin sen eteen pitää tehdä töitä.

Marja painottaa jokaista sanaa. Vaikeudet ja vastoinkäymiset ovat opettaneet, ettei ponnistelua tule kavahtaa, sillä juuri se antaa asioille merkityksen.

Kaikista tärkeintä kuitenkin on, minkä eteen ponnistelee. Poikkeuksellisen kevään vaihduttua kesään Marjan sähköposti räjähti erilaisista työtarjouksista ja -ehdotuksista. Hän huokaisee. Oli aika, jolloin sisäinen suorittaja olisi tarttunut niihin kaikkiin jo pelkästä intohimosta ammattia kohtaan.

– Nykyään sanon vähintään yhtä paljon ei kuin kyllä. On monia asioita, joita haluaisi tehdä, mutta vielä enemmän haluan olla lapsilleni läsnä, Marja pohtii ja pitää pienen tauon.

– Kyse on siitä, mikä on oikeasti tärkeää.

–Haluan olla lapsilleni läsnä, Marja sanoo.

Elämään on löytynyt 41 ikävuoden jälkeen tasapaino. Se on vaatinut todistelunsa, ponnistelunsa ja kipuilunsa, kuorinut kerroksia kokemuksia ja jättänyt jäljelle arvoista tärkeimmät: perheen, läsnäolon, arjen tasapainon.

– Eli sen ihan perus elämän. Joka on loppupeleissä aika lyhyt.

Taustalta kuuluu hälyä. Veneilijät ovat palanneet tutkimusmatkaltaan. Määrätietoiset jalkaparit uskaltavat jo yli aamukasteen, mutta turvasatama on silti äidin syli.