Main ContentPlaceholder

Playboylle poseerannut Kirsi, 46, on kyllästynyt sinkkuelämään – viiden lapsen äiti hukkuu yhteydenottoihin, mutta lataa tarkat kriteerit unelmakumppanille

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Portugalin Playboylle joulukuussa poseerannut Kirsi Rissanen, 46, on vakaasti päättänyt, että tämä on hänen viimeinen juhannuksensa sinkkuna. Niinpä IS testasi yhdessä Kirsin kanssa perinteisimpiä juhannustaikoja.