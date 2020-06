75-vuotias sähköinsinööri löysi kuviaan kyseenalaisesta käytöstä ja pöyristyi – päätyi meemiksi, jonka ovat nähneet miljoonat

Myös sinä olet luultavasti törmännyt netissä ”Hide the Pain Haroldiin” eli harmaahiuksiseen mieheen, jonka ilme kielii tukahdutetusta tuskasta.

Unkarilainen sähköinsinööri András Arató, 75, voi kuulostaa täysin tuntemattomalta ihmiseltä, mutta todellisuudessa hän on tuttu miljoonille ihmisille ympäri maailmaa. Vain harva tietää Aratón nimen, mutta hänen kasvonsa ovat sitäkin tutummat.

Buzzfeedin mukaan Aratósta tuli nimittäin vahingossa meemi joitakin vuosia sitten. Siitä lähtien hänet on tunnettu nimellä ”Hide the Pain Harold” ja hänestä on tehty lukuisia erilaisia meemejä, joissa hän näyttää piilottelevan kipua tai tuohtumustaan.

Harold-meemit ovat monille tuttuja, sillä ne ovat levinneet somessa jo vuosien ajan. Niissä vitsaillaan sillä, että 75-vuotiaan Aratón ilme näyttää hieman kärsivältä, vaikka hän hymyileekin leveästi.

Arató kertoo Buzzfeedille, että kaikki alkoi kymmenen vuotta sitten, kun hän sai yllättävän yhteydenoton. Valokuvaaja soitti tuolloin Aratólle nähtyään hänen selfieitä sosiaalisessa mediassa.

– Hän sanoi etsivänsä minun kaltaistani hahmoa ja kutsui minut kuvaamaan joitakin kuvia, Arató kertoo Buzzfeedin videohaastattelussa.

Ennen kuvituskuvamallina työskentelemistä Arató oli valaistukseen erikoistunut sähköinsinööri. Valokuvamallin työ tuntui kuitenkin sopivan Aratólle ja valokuuvajan ihastui otoksiin. Pian hän meni lukuisiin uusiin kuvauksiin ja hänestä otetut kuvituskuvat koristivat mainoskampanjoita ja lehtijuttuja.

– Minä olin esimerkiksi lääkäri, yliopiston professori, aviomies, maalari ja monia muita, Arató kertoo.

Muutama kuukausi ensimmäisen kuvaussessionsa jälkeen Arató tuli uteliaaksi ja selvitti, mihin kaikkialle hänen kuvansa olivat levinneet. Hänelle valkeni nopeasti, että kuvia oli käytetty muuhunkin kuin mainoskampanjoihin. Lopputulos oli järkytys.

– Tajusin, että minusta oli tullut meemi. Aluksi oli kammottavaa, kun löysin ensimmäisen meemin. Minusta oli tehty todella törkeitä ja kuvottavia vitsejä. Halusin tuhota kaikki kuvani kaikilta sivustoilta, joilla niitä oli käytetty, mutta se ei ollut ratkaisu.

Aratón mukaan kesti vuosia, ennen kuin hän pystyi hyväksymään sen, että hänestä oli tahtomattaan tullut meemi, jolla vitsailtiin erilaisista ihmisiä askarruttavista, pelottavista ja ihmetyttävistä asioista.

Aluksi kukaan meemin nähneistä ei uskonut, että Arató oli oikea ihminen, vaan meemien miehen uskottiin olevan tekaistu, Photoshopilla luotu hahmo. Arató päätti puuttua tilanteeseen ja tunnusti olevansa meemien ”Harold”.

– Paljastin identiteettini venäläisellä sosiaalisen median sivustolla. Sen jälkeen kaikki pahat, törkeät ja kuvottavat meemit katosivat.

Alkujärkytyksen jälkeen Arató sai käännettyä meemisuosionsa voitokseen. Kuvat alkoivat tuoda hänelle myös positiivisia asioita, häntä alettiin pysäytellä kaduilla, hänen kanssaan haluttiin valokuviin ja hän alkoi saada uusia työtilaisuuksia, muun muassa Coca-Colan kanssa.

– Teen kaiken tämän nyt tahdostani. Näen ilon ihmisten silmissä. On hienoa tehdä ihmiset onnelliseksi.

Aratón mukaan Hide the Pain Harold -meemistä suunnitellaan jopa elokuvaa. Hän on iloinen siitä, että voi olla piristämässä ihmisiä synkimpinä hetkinä hulvattomilla, typerillä ja nokkelilla meemeillä.