Duudsonien Jarno Laasala avautuu Annassa tuoreesta avioerostaan – päätös oli äärimmäisen tuskallinen

Jarno Laasalan yli 20 vuotta kestänyt parisuhde päättyi tänä vuonna eroon. Hän kokee, että ex-pari teki kaikkensa saadakseen liittonsa toimimaan.

Duudsoneista tuttu Jarno Laasala, 40, julkaisi toukokuun lopussa Youtube-tilillään yllättävän videon, jossa hän kertoi itkuisena eronneensa aviopuolisostaan Hannesta.

Pari oli ollut yhdessä yli 20 vuotta ja tehnyt kaikkensa pelastaakseen liittonsa: käynyt pariterapiassa useamman vuoden ajan ja pohtinut asiaa tarkkaan. Se ei kuitenkaan riittänyt, ja alkuvuodesta he päättivät erota.

Pari jätti avioerohakemuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen huhtikuussa.

Nyt Laasala kertoo Anna-lehden haastattelussa tuoreesta erostaan. Hänen mukaansa ero on ollut äärimmäisen kipeä asia, vaikka se oli pitkään ja huolellisesti harkittu ja sopuisa.

– On äärimmäisen tuskallinen prosessi luopua ihmisestä, jonka kanssa on uskonut viettävänsä loppuelämän. Eikä rakkaus mihinkään katoa, se vain muuttaa muotoaan. Joskus suurinta rakkautta on lakata yrittämästä ja päästää irti. Se on se kohta, jossa voi kasvaa, Laasala sanoo Annassa.

Lehden mukaan Laasala on antanut itselleen surusta selviämiseen aikaa ainakin vuoden. Hänen ex-puolisonsa asuu lähistöllä, joten pari pystyy hoitamaan helposti kolme lastaan. Laasalan mukaan ex-parin välit ovat hyvät.

Laasala kertoo Annalle, että kaikista vaikeimpina hetkinä hän itkee. Lapsena Laasala varoi itkemästä muiden nähden, sillä hän oli koulukiusattu eikä halunnut paljastaa tunteitaan kiusaajilleen. Nykyään hän itkee jopa Youtube-videoillaan hyvin avoimesti.

– Rohkeutta ei ole padota tunteitaan sisälle, rohkeutta on päästää ne ulos. Silloin ne eivät enää ahdista ja kuormita, Laasala sanoo.

Avioeron lisäksi Laasalalla on takana syöpä ja burnout. Kolme vuotta sitten hän sai tietää sairastuneensa melanoomaan ja puolitoista vuotta sitten hän romahti kesken Amerikan-matkan. Vastoinkäymiset ovat opettaneet hänelle valtavasti.

– Yllättäen onkin helpottavaa, kun voi myöntää, että olen heikko ja rikki. Vasta kun ihminen suostuu kohtaamaan kipeimmät tunteensa, hän voi muuttua ja kasvaa, Laasala kertoo Annan haastattelussa.

Laasala kertoi toukokuussa Youtubessa, että hän koki vilpittömästi, että hänellä oli ollut maailman paras vaimo. Laasalan mukaan hän oli oppinut avioliittonsa aikana puolisoltaan valtavasti rakkaudesta, ystävällisyydestä ja myötätunnosta.

– Kun toista rakastaa maailman eniten ja on niin onnekas, että päädytte naimisiin, uskot pysyväsi koko elämäsi yhdessä hänen kanssaan, Laasala kertoi itkuisin silmin Youtubessa.

– Et ikimaailmassa ajattele, että jotain tällaista voisi tapahtua, että haette avioeroa, hän jatkoi.

Laasala on avautunut sosiaalisessa mediassa myös burnoutistaan ja siitä, miten tilanne eskaloitui, kun hän seisoi parvekkeella Los Angelesissa loppuvuodesta 2018. Laasala katseli allaan avautuvaa kaupunkia ja hänen mieleensä tulvivat tunteet, jotka hän oli tukahduttanut vuosikausien ajan.

– Yhtäkkiä kaikki tuntemattomat tunteeni nousevat pintaan. Romahdan parvekkeen lattialle itkien.

– Tunnen pelkoa, jännitystä, riittämättömyyttä, koti-ikävää, ahdistusta. Itku tuntuu hyvältä.

Laasala tuli tunnetuksi Duudsoneiden riveissä. Hän on nykyään Rabbit Films tuotantoyhtiön toimitusjohtaja.

Laasala kertoi, että hän oli pitkään ajatellut, että menestys Yhdysvalloissa toisi hänelle onnen ja että se tekisi hänestä paremman ihmisen. Kun kaikki ei mennytkään suunnitellusti, alkoi hän tajuta, ettei näin ollutkaan.

– Tänä aamuna ymmärsin, että se on valhe. Riitän tällaisena kuin olen, hän kertoi.