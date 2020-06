Jussi Jurkan syntymästä 90 vuotta – kirjailija Outi Pakkanen suree yhä suurta rakkauttaan: ”Tapasimme liian myöhään”

Näyttelijälegenda Jussi Jurkan syntymästä on tullut kuluneeksi 90 vuotta. Outi Pakkanen suree yhä Jurkkaa.

Outi Pakkanen ehti seurustella näyttelijälegenda Jussi Jurkan kanssa vain parin vuoden ajan.

Maanantaina tuli kuluneeksi 90 vuotta Jussi Jurkan syntymästä. Hänet muistetaan yhtenä aikansa suurimmista näyttelijöistä.

Näyttelijälegenda vietti viimeiset vuotensa rakastuneena kirjailija Outi Pakkasen, 74, kanssa. Parin onni kesti vain vajaat pari vuotta, kun Jurkka menehtyi keuhkosyöpään 51-vuotiaana huhtikuussa 1982.

Outi Pakkanen oli 34-vuotias, kun hän rakastui Jussi Jurkkaan. He tapasivat toisensa kirjailija Laila Hirvisaaren syntymäpäiväjuhlissa Vuosaaressa kesäkuisena iltapäivänä vuonna 1980.

Juhliin oli kutsuttu suuri määrä vieraita, ja molemmat nauttivat juhlista tietämättä toisistaan.

Illan aikana heidän katseensa kohtasivat. Sen jälkeen Jurkka ei saanut enää silmiään irti tummahiuksisesta naisesta.

Jussi Jurkka 1960-luvulla.

– Illan mittaan tajusin, että seisoin sitten missä tahansa, Jussi osui paikalle, Pakkanen muistelee.

Juhlat kestivät pitkään, mutta Pakkanen ei ollut vielä jutellut sanaakaan salaperäisen taiteilijan kanssa.

– Juhlaväki halusi illalla katsoa erään tv-sarjan viimeisen jakson televisiosta, joten menimme olohuoneen puolelle. Jussi istui viereeni sohvalle, Pakkanen kertaa ikimuistoisen illan tapahtumia.

Lopulta koitti kotiinlähdön aika. Jurkka oli saapunut juhliin kuuluisalla Ladallaan ja tarjosi Pakkaselle kyydin. Mukaan autoon hyppäsi myös Teija Sopanen, jonka naapurissa Krunikassa Jurkka asui tuohon aikaan. Pakkanen asui Eerikinkadulla Kampissa.

Outi Pakkasella ja Jussi Jurkalla oli ikäeroa 16 vuotta.

– Muistan vieläkin, kun olimme Kulosaaren sillan kohdalla ja Jussi kysyi, että sopiiko, jos rouva Sopanen viedään ensimmäisenä kotiin. Teija istui apukuskin paikalla ja kääntyi katsomaan minua vinkaten silmää, Pakkanen naurahtaa.

Kello oli jo puolenyön, kun Jurkka kurvasi Eerikinkadulle. Pakkanen sanoi, että tarjoisi yömyssyn, ellei Jussi olisi autolla. Jurkka vastasi, että myös kahvi kelpaisi.

– Sen jälkeen se oli menoa.

Parilla oli ikäeroa 16 vuotta. Molemmat salasivat suhteen puolisen vuotta, sillä he seurustelivat tahoillaan.

– Pidimme suhteemme hyvin salassa. Siihen aikaan ei sentään ollut kännykkäkameroita tai Seiskaa, Pakkanen kertoo.

Kun pariskunta julkisti suhteensa, he olivat valmiita heittäytymään täysillä yhteiseen arkeen. Onni kesti vain hetken, sillä pian Jurkalla todettiin parantumaton keuhkosyöpä.

Syvästi rakastunut pari otti kaiken irti jäljellä olevasta ajasta.

– Vietimme aikaa yhdessä hyvin intensiivisesti, kun tiesimme lopun olevan lähellä. Halusimme suunnitella tulevaisuutta, vaikka tiesimme sen olevan turhaa.

Pakkasen mukaan näyttelijälegenda suhtautui syöpään raskaasti.

Jurkka kuoli keuhkosyöpään 9. huhtikuuta 1982. Kuvassa Jurkka puoli vuotta ennen kuolemaansa syksyllä 1981.

– Jussi oli vihainen. Hän yritti taistella syöpää vastaan, eikä koskaan hyväksynyt sitä, ettei mitään ollut tehtävissä, Pakkanen huokaa.

Pakkasen mielestä Jurkka tunsi, että hänet oli jo viisikymppisenä sysätty hieman sivuun Kansallisteatterissa. Jurkka sai kuitenkin arvostetun Salierin roolin, joka jäi hänen viimeisekseen.

– Rooli oli hänelle erittäin tärkeä. Olen sitä mieltä, että hän eli monta kuukautta sen voimalla, että sai näytellä niin upean roolin.

Jurkka ja Pakkanen seurustelivat vajaat kaksi vuotta, kunnes Jurkka menehtyi keuhkosyöpään 51-vuotiaana 9. huhtikuuta 1982.

Pakkanen kertoo näyttelijälegendan viimeisistä hetkistä. Oli pitkäperjantai, ja Pakkanen oli ollut koko yön Jurkan luona sairaalassa.

– Pidin häntä kädestä ja juttelin. Iltapäivällä ulkona alkoi sataa lunta, ja huoneeseen tuli yhtäkkiä taianomainen tunnelma, jolloin tajusin, että Jussin henki oli lähtenyt muualle, Pakkanen muistelee viimeistä hetkeä.

– Olen onnellinen, että sain viettää viimeisen hetken hänen kanssaan.

Pakkasen mukaan he molemmat surivat sitä, etteivät he tavanneet aikaisemmin.

– Viimeksi maanantaina Jussin syntymäpäivänä mietin taas, että tapasimme 40 vuotta sitten, mutta aivan liian myöhään.

Kirjailija kertoo, että hänen surutyönsä tapahtui kirjoittamalla Jurkan teatterisuvusta kertovan Rakas Emmi -elämäkerran.

Sittemmin Outi Pakkanen on mennyt naimisiin, eronnut ja hänellä on aikuinen poika. Elämänsä aikana Pakkanen on kirjoittanut 28 dekkaria, kaksi elämäkertaa sekä keittokirjan. Hän kirjoittaa parhaillaan syksyllä ilmestyvää kirjaansa Naistenkutsut.

Tunteet nousevat yhä pintaan Jurkasta puhuttaessa.

– Hän oli erittäin älykäs ja mielettömän sivistynyt. Kuten suurille taiteilijoille tyypillistä, hän oli myös suunnattoman itsekeskeinen. Erityisesti rakastin Jussin sarkastista huumoria, Pakkanen kuvailee.

– Olen äärettömän kiitollinen, että sain tuntea hänet.