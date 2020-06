Angelina Jolie huolestui 15-vuotiaan Zahara-tyttärensä tulevaisuudesta – lataa suorat sanat syrjinnästä: ”Se on sietämätöntä”

Angelina Jolien mukaan on sietämätöntä, miten eriarvoisesti yhteiskunta kohtelee häntä ja hänen tytärtään.

Hollywood-tähti Angelina Jolie kertoo Harper’s Bazaar -lehdelle olevansa hyvin huolissaan 15-vuotiaan Zahara-tyttärensä tulevaisuudesta. Jolie adoptoi Zaharan vuonna 2005 Etiopiasta. Nyt hän pelkää, että tytär joutuu kohtaamaan elämässään rasismia ja systemaattista syrjintää ihonvärinsä vuoksi.

Joliella on yhteensä kuusi lasta ex-puolisonsa Brad Pittin kanssa. Parilla on kolme biologista lasta ja kolme adoptiolasta. Etiopian lisäksi Jolie on adoptoinut Maddox- ja Pax-poikansa Kambodžasta ja Vietnamista.

Jolie puhui huolestaan Zahara-tyttärensä asemasta yhteiskunnassa Harper’s Bazaarin haastattelussa, jossa hän otti myös voimakkaasti kantaa syrjintään ja rasismiin.

Angelina Jolie poseerasi punaisella matolla viime syksynä yhdessä tyttäriensä Shilohin (vas.) ja Zaharan (oik.) kanssa.

Jolien mukaan on kammottava tilanne, että Yhdysvalloissa on yhä yhteiskunnan rakenteisiin pesiytynyttä rasismia, joka asettaa ihmiset täysin erilaiseen asemaan. Jolie tiedostaa olevansa täysin eri asemassa kuin tyttärensä sen vuoksi, että on itse valkoinen ja tämä on musta.

– Systeemi suojelee minua, muttei suojele tytärtäni – tai ketään miestä, naista tai lasta maassamme heidän ihonvärinsä takia – se on sietämätöntä, Jolie täräyttää Harper’s Bazaarin haastattelussa.

– Meidän täytyy edetä sympatiasta ja hyvistä aikomuksista lakeihin ja sääntöihin, jotka oikeasti puuttuvat rakenteissa olevaan rasismiin ja rankaisemattomuuteen, hän jatkaa.

Jolien mukaan Yhdysvalloissa tulisi tehdä perustavanlaatuisia muutoksia, jotta ihmiset eivät joutuisi kohtaamaan syrjintää ihonvärinsä tai syntyperänsä vuoksi.

– Poliisin väärinkäytösten lopettaminen on vasta alku. Se menee paljon sitä pidemmälle, kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin koulutuslaitoksestamme politiikkaamme.

Jolien mukaan on ollut upeaa nähdä, miten ihmiset ovat nousseet puolustamaan toisiaan ja vaatimaan muutosta. Hän uskoo, että viime aikojen tapahtumilla on pitkäaikaisia seurauksia, ja että maailma on viimein heräämässä siihen, mitä osa ihmisistä joutuu kestämään rotunsa vuoksi.

– On aika tehdä muutoksia lakeihimme ja instituutioihimme – kuunnella niitä, jotka ovat kärsineet eniten ja joiden äänet on tukahdutettu.

Jolie yhdessä lastensa kanssa. Kuvassa Vivienne (vas.), Zahara, Shiloh ja Knox.

Yhdysvalloissa ja eri puolilla maailmaa on kesäkuun alussa osoitettu mieltä mustien kokemaa sortoa vastaan. Ihmiset ovat vaatineet muutosta Yhdysvaltojen poliisin toimintaan sen jälkeen, kun 46-vuotias George Floyd kuoli poliisin painettua hänet polvella maahan usean minuutin ajan.

Angelina Jolie ja Brad Pitt erosivat vuonna 2016, ja ovat sen jälkeen kiistelleet lastensa huoltajuudesta ja elatusmaksuista. 15-vuotias Zahara ja hänen sisaruksensa viettävät suuren osan ajastaan äidillään ja ex-pari on selvitellyt asiaa oikeudessa.

Pari vuotta sitten Jolie vaatii Pittiltä lisää elatusapua, sillä hän koki, ettei ex-puoliso ollut maksanut sitä riittävästi. Jolien asianajajan laatimien papereiden mukaan Pittillä oli tuolloin rästissä yli puolentoista vuoden elatusmaksut.

Jolie on poseerannut lastensa kanssa useita kertoja punaisilla matoilla elokuviensa ensi-illoissa. Myös 15-vuotias Zahara on nähty useasti äitinsä vierellä erilaisissa edustustilaisuuksissa.