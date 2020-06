Ariana Grande osti 12 miljoonan ökykartanon – yli 900 neliön talo saa leuat loksahtamaan

Ariana Grande vaihtoi vuokra-asumisen hulppeaan luksuskartanoon. Talon hinta laski reilusti alkuperäisestä pyyntihinnasta.

Musiikkimaailman supertähti Ariana Grande, 26, on kääntänyt elämässään uuden sivun ostaessaan hulppean miljoonakartanon. Talolla on hintaa peräti 12,1 miljoonaa euroa.

Grande on aiemmin asunut vuokratalossa Beverly Hillsin lähettyvillä. Uusi omistusasunto sijaitsee trendikkäällä Bird Street -alueella, jossa asuvat myös Leonardo DiCaprio ja Keanu Reeves.

Ariana Grande on yksi musiikkimaailman suurimmista nimistä.

Kartanon myyntikuvista käy ilmi, että peräti 900 neliön moderni kartano sisältää neljä makuuhuonetta, kuntosalin, laajan spa-osaston saunoineen, kotiteatterin ja seitsemän kylpyhuonetta.

Asunto on valmistunut vuonna 2018, mutta Grande on talon ensimmäinen asukas. Talo oli myytävänä kahden vuoden ajan 25,5 miljoonalla dollarilla, kunnes sen hinta laski tähden maksamaan 13,7 miljoonaan dollariin, eli 12,1 miljoonaan euroon.

Vuokrakoti vaihtui hulppeaan miljoonakartanoon Hollywoodin paraatipaikalla.

Elintilaa talossa on yli 900 neliömetriä.

Yksi talon kylpyhuoneista on kauttaaltaan ylellisen marmorin peitossa.

Talon pihaa koristaa niin kutsuttu infinity pool.

Tähän keittiöön mahtuu kokkailemaan useampikin kotikokki.

Päämakuuhuone käsittää koko kolmannen kerroksen.

26-vuotias Ariana Grande on syntynyt Boca Ratonissa, Floridassa. Hän aloitti uransa näyttelemällä lastenteatterissa ja musikaaleissa. Hän teki Broadway-debyyttinsä vuonna 2008. Granden ensimmäinen albumi Yours Truly näki päivänvalon vuonna 2013. Sittemmin hän on julkaissut neljä albumia ja useita singlejä.

Granden tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa No Tears Left To Cry, Dangerous Woman, Problem sekä Thank u, next. Grande palkittiin tänä vuonna parhaan popalbumin Grammylla albumistaan Sweetener.