HS: Armi Toivanen luuli, ettei hän ollut tarpeeksi kaunis näyttelijäksi – ulkonäön merkitys paljastui myöhemmin

Armi Toivanen toivoo alalle monipuolisempia rooleja ja rajoja rikkovaa kotimaista draamaa.

Näyttelijä Armi Toivanen kertoo Helsingin Sanomien syntymäpäivähaastattelussa verranneensa nuorempana itseään luokan suosittuihin tyttöihin, ja ajatelleensa, ettei hänestä voisi tulla näyttelijää sillä ei ole tarpeeksi kaunis.

– Ajattelin, että se oli kylmä realiteetti, Toivanen sanoo HS:n haastattelussa

Näyttelijä kertoo kohdanneensa asian myöhemmin työelämässä. Vuonna 2009 teatterikorkeakoulusta valmistunut Toivanen huomasi, että miehiltä hyväksytään alalla karumpi ulkoasu, kun taas naisten on useammin oltava silotellumman näköisiä.

– Varsinkin suuremmissa tuotannoissa roolitus on todella stereotyyppistä ja kapeakatseista. Esimerkiksi 99 prosenttia kaikesta roolituksesta on edelleen valkoihoisille. On hassua, ettei asiaa kyseenalaisteta, Toivanen pohtii HS:n haastattelussa.

Monipuolisempien roolien lisäksi Toivanen toivoisi kotimaisen draaman rikkovan enemmän totuttuja kaavoja.

Näytteleminen on haastattelun mukaan Toivaselle pakokeino ja tapa järjestää ajatuksia. Hän on vuosien varrella päätynyt teatterilavojen ja valkokankaiden lisäksi opiskelemaan näyttelijätekniikkaa New Yorkiin, ja vetämään itse työpajoja.

– En halua huomata jossain vaiheessa olevani se vanheneva naisnäyttelijä, jonka puhelin ei enää soi. Siksi haluan pitää itseni aktiivisena. On niin paljon muutakin tähän alaan liittyvää, mitä voin ja haluan tehdä, Armi Toivanen summaa tulevaisuuden haaveitaan Helsingin Sanomille.

Sketsisarja Putoukseen osallistunut Armi Toivanen on pyristellyt eroon komedianäyttelijän leimasta.

Toivanen on kertonut aiemmissa haastatteluissa kärsivänsä ajoittain komedianäyttelijän leimasta. Vuonna 2018 Toivanen kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että moni luulee hänen olevan jatkuvasti vitsiniekka. Toivanen on tullut suurelle yleisölle tutuksi muun muassa Kingi- ja Putous-tv-sarjoista, joissa hassuttelulla ja komiikalla ei ollut rajaa.

– Ihan lääkäriä myöten ihmiset alkavat heittää minulle läppää ja vitsejä, mikä on joskus vähän hämmentävää. Tajusin, että aivan: ihmiset luulevat, että minä heitän koko ajan läppää ja olen sellainen vitsinlohkoja. En koe, että olisin maailman nauravaisin ihminen. Minun pitää vain vältellä menemästä sellaisiin paikkoihin, missä ihmiset ajattelevat, että olen se hauska ja nauravainen tyyppi, Toivanen kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa.

Toivanen on kamppaillut leiman kanssa pitkään.

– Ei se tunnu hyvältä, sillä en itse koe olevani koomikko enkä missään nimessä sielultani viihdyttäjä. Vaan enhän minä sille mitään voi, jos jengi minut sellaiseksi leimaa. Mieluummin tekisin kyllä enemmän draamaa, hän sanoi IS:lle tammikuussa 2015.

Pamela Tola ja Armi Toivanen elokuvassa 21 tapaa pilata avioliitto.

Toivanen kertoi tuolloin myös, että esimerkiksi Kingiä oli kuitenkin mukava tehdä, ja että työporukka oli toimiva. Kingin tekijätiimissä oli mukana monia Putouksestakin tuttuja kollegoja ja hyviä ystäviä.

– Tykkään tehdä sitä tietyllä porukalla. Minä vain rakastan työtäni ja minusta on ihanaa tehdä sitä kunnolla. Välillä onnistuu, välillä ei, mutta on aina kivaa, kun työryhmä on hyvä ja tähtäimet ovat korkealla. Ne ovat minulle kaksi tärkeintä asiaa, olipa kyseessä komedia tai draama. Jonninjoutavuuksiin en jaksa lähteä, Armi sanoi IS:lle.

Armi Toivanen Ihmisen osa -elokuvassa.

Toivanen on komediasarjojen lisäksi näytellyt muun muassa elokuvissa 21 tapaa pilata avioliitto, Päin seinää, Veljeni vartija ja Ihmisen osa. Veljeni vartija -elokuvassa Toivanen esitti räppäri Cheekin manageri Carla Ahoniusta. Nuoret nerot-draama toi Toivaselle parhaan naisnäyttelijän Kultainen Venla-palkinnon vuonna 2014. Toivanen voitti Putouksen kolmannen kauden sketsihahmokilpailun vuonna 2012 hahmollaan Leena Hefner o.s. Herppeenluoma.

Toivanen on nähty useiden teatterien lavoilla, esimerkiksi Ryhmäteatterissa ja Helsingin Kaupunginteatterissa.