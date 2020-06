Venäläinen Instagram-tähti odottaa lasta poikapuolensa kanssa – mutkikas suhdesoppa sai fanit kuohuksiin

Sometähti Marina Balmasheva on kohauttanut seurustelemalla 15 vuotta nuoremman poikapuolensa Vladimirin kanssa.

Venäläinen sometähti Marina Balmasheva erosi aviomiehestään ja rakastui ex-miehensä poikaan.

Venäläisen somevaikuttaja Marina Balmashevan, 35, mutkikas suhdesoppa tuli julki toukokuussa, kun Balmasheva ilmoitti eronneensa aviomiehestään Alexeysta ja seurustelevansa nyt entisen poikapuolensa Vladimirin, 20, kanssa.

Balmasheva julkaisi tuolloin Instagram-tilillään kuvaparin, joka kuohutti sometähden faneja. Toisessa kuvassa Balmasheva oli juuri avioutunut Vladimirin isän kanssa. Poika oli tuolloin 7-vuotias. 13 vuotta myöhemmin otetussa kuvassa he poseeraavat nyt umpirakastuneina.

– Tiedän, että jotkut tuomitsevat meidät ja toiset ovat puolellamme, mutta olemme onnellisia ja toivomme teidänkin olevan, Balmasheva kirjoitti Instagramissaan.

Nyt parilla on Instagramissaan iloisia uutisia: he odottavat perheenlisäystä.

Balmashiva on julkaissut Instagramissaan kuvan, jossa Vladimir pitelee käsissään positiivista raskaustestiä. Sometähti kirjoittaa raskauden olevan aivan alkuvaiheessa, ja että hän ja Vladimir haluavat mennä naimisiin ennen pienokaisen syntymää.

– Kaikki on mahdollista. Olen neljännellä viikolla. Tämän takia päätimme mennä naimisiin, Balmasheva kirjoittaa.

Instagram-tähti on aikaisemmin kertonut sosiaalisessa mediassa, että on toivonut biologista lasta jo pitkään.

Balmashevan ex-mies Alexey on kommentoinut kipakasti poikansa ja ex-vaimonsa suhdetta venäläismedialle. Ex-mies on syyttänyt Balmashevan ja Vladimirin suhteen alkaneen jo silloin, kun he olivat vielä naimisissa.

– Marina vietteli poikani. Vladimirilla ei ole koskaan aikaisemmin ollut tyttöystävää, isä on jyrissyt.

Marina Balmashevasta tuli sometähti, kun hän ryhtyi taltioimaan painonpudotustaan Instagram-kuviin. 58 kiloa laihtuneella Balmashevalla on ollut parhaimmillaan peräti 420 000 seuraajaa Instagramissa. Seuraajamäärä on kuitenkin lähtenyt laskuun sen jälkeen, kun Balmasheva kertoi toukokuussa hänen ja Vladimirin suhteesta. Nyt seuraajia on 412 000.

Instagram-tähti on saanut sosiaalisessa mediassa ihmettelyä ja kauhistelua hänen ja Vladimirin suhteesta. Hänen Instagram-tilinsä on täyttynyt kommenteista, joissa huomautetaan Balmashevan olleen äitihahmo ex-miehensä lapsille.

– Poika kasvoi aikuiseksi hänen silmiensä edessä, kommenteissa huomautetaan.

– Toivotan teille onnea. Yritä olla välittämättä ilkeistä kommenteista, Instagramissa kirjoitetaan.