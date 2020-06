Sara Forsberg paljastaa muuttuneet kasvonsa Instagramissa – teki elämäntaparemontin, jonka tulokset ovat silmiinpistäviä

Sara Forsberg on kertonut somessa ja julkisuudessa hyvin avoimesti kamppailustaan masennuksen ja painonsa kanssa. Nyt tähti on tehnyt elämäntapamuutoksen, jonka tulokset ovat mykistäviä.

Sara Forsberg kertoo Instagramissa, että avain onnistuneeseen painonpudotukseen on johdonmukaisuus.

Laulaja, tv-persoona ja sometähti Sara Forsberg, 26, paljastaa Instagramissa muuttuneen ulkomuotonsa. SAARA-taiteilijanimellä tunnettu Forsberg julkaisi tilillään kasvoistaan kuvaparin, jossa toinen kuva on otettu kaksi vuotta sitten ja toinen nyt.

Kuvat paljastavat, että Forsberg on viimeisen parin vuoden aikana käynyt läpi melkoisen muodonmuutoksen. Forsberg kertoo Instagramissa, että hän on tehnyt elämäntapamuutoksen ja pudottanut sen avulla runsaasti painoa.

Forsbergin mukaan hänen muodonmuutoksensa salaisuutena ei ole mikään pikadieetti tai ihmetreeni, vaan terveempien elämäntapojen omaksuminen ja niissä pysyminen.

– Johdonmukaisuus on avain. Olen saanut aika paljon kysymyksiä siitä, miten tein sen, ja rehellisesti sanoen kyse on vain rutiinin kehittämisestä ja siinä pysymisestä, Forsberg kirjoittaa kuvatekstissä ja jatkaa:

– On olemassa sata ruokavaliota ja treenisuunnitelmaa, etsi vain jotain, joka sopii sinulle ja oli johdonmukainen. Astu ulos mukavuusalueeltasi säännöllisesti. Hikoile vähän joka päivä, syö ravitsevaa ruokaa, älä pelkää langeta aina silloin tällöin äläkä odota tuloksia yhdessä yössä. Se on elämäntapamuutos – näin kuvien välillä on kaksi vuotta!

Forsberg korostaa tekstissään, ettei hänen tarkoituksensa ole käskeä tai painostaa ketään pudottamaan painoaan, vaan se on jokaisen oma asia.

– Jos haluat tehdä sen, tämä on sinulle. Sinä pystyt siihen.

Forsberg on puhunut julkisuudessa hyvin avoimesti elämänsä kipukohdista, painostaan ja sen kanssa kamppailusta. Hän on kertonut olleensa lapsena ylipainoinen ja koulukiusattu, ja jojoilleensa painonsa kanssa myös aikuisiällä.

Sara Forsberg keväällä 2018.

Reilut pari vuotta sitten Forsberg avautui somessa painostaan ja siitä, miten oli lihonut 22 kiloa. Hän kertoi ahmineensa roskaruokaa unohtaakseen silloisen parisuhteensa ongelmat, työstressinsä, masennuksensa ja yksinäisyyden tunteensa.

– Söin hirveästi ruokaa, koska se lohdutti aina. Hampparista sulla ei ikinä tule surullinen olo. Harrastan sitä tarpeeksi pitkään, että ei kiinnosta. Terveys ei kiinnosta. Ei kiinnosta, jaksanko heilua lavalla. Millään ei ollut mitään väliä. Nyt kun olen siitä parantunut suurimmaksi osaksi ja olen terveemmässä paikassa henkisesti, on että hitsi, kun päästi sen menemään, Forsberg myönsi.

– Lukittauduin kämppään ja vain söin enkä tehnyt mitään muuta, paitsi videoita silloin tällöin.

Forsbergin ura lähti nousuun raketin lailla vuonna 2014, kun hän julkaisi Youtubessa videon, jolla matki sitä, miltä eri kielet kuulostavat muiden korvaan. Videota katsottiin nopeasti miljoonia kertoja, Forsberg tuli tunnetuksi ”kielinaisena” ja pian Pietarsaaresta kotoisin oleva tähti muutti jo Yhdysvaltoihin luomaan uraa viihdemaailmassa.

Siellä Forsberg treenasi, teki musiikkia, loi uraa laulajana ja pääsi jopa luomaan kielen Star Wars -elokuviin. Hän tienasi hyvin ja eli unelmaansa.

Kaikki ei kuitenkaan ollut Los Angelesissa vain helppoa ja ihanaa. Forsberg kertoi viime vuonna HS:lle, että hän teki liikaa töitä. Siitä huolimatta hänen rahansa alkoivat huveta nopeasti, ja lopulta hän joutui lainaamaan vanhemmiltaan pieniä summia rahaa tullakseen toimeen.

Myöhemmin Forsberg palasi Suomeen ja hänet nähtiin muun muassa Kaikki vs. 1 -sarjan temppumestarina.

Viime joulukuussa Forsberg ilmoitti muuttavansa jälleen Yhdysvaltoihin, tällä kertaa New Yorkiin.