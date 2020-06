Tiesitkö? Nämä maailmantähdet aloittivat uransa aikuisviihteen parissa – yksi maksoi salatusta menneisyydestä kalliin hinnan

Joillekin aikuisviihde on toiminut ponnahduslautana koko maailman tietoisuuteen, kun taas osa on halunnut piilottaa historiansa ikiajoiksi.

Ennen tietään Hollywoodiin moni viihdemaailman tunnetuin tähti on yrittänyt läpimurtoaan hieman toisenlaisilla rooleilla. Moni tämän hetken tunnetuimmista näyttelijöistä on tehnyt ensimmäisen roolityönsä aikuisviihteen parissa.

Joillekin aikuisviihde on toiminut ponnahduslautana koko maailman tietoisuuteen, kun taas osa on halunnut piilottaa menneisyyden ikiajoiksi, usein huonolla menestyksellä.

Nämä yllättävät kuuluisuudet aloittivat uransa pornobisneksestä.

Cameron Diaz

Ennen kuin Cameron Diaz ponnahti suuren yleisön tietoisuuteen 19-vuotiaana The Mask -elokuvasta, Diaz teki rooleja pehmopornoelokuvissa. Kun hänestä tuli iso tähti, hän yritti huonolla menestyksellä eestää videomateriaalin leviämistä verkossa.

Cameron Diaz on halunnut piilottaa aikuisviihdehistoriansa.

David Duchovny

Menestynyt tv-näyttelijä David Duchovny on tuttu pitkäaikaisista hittisarjoista, kuten The X-Files ja Californication. Näiden lisäksi hän esiintyi myös 90-luvun puolivälissä aikuisviihde-elokuvassa nimeltään The Red Shoe Diaries. Mies, jolla on monia kykyjä.

Sibel Kekilli

Sibel Kekilli, joka näytteli Tyrion Lannisterin mieliteltyä Game of Thrones -sarjassa, esiintyi aikaisemmin pornoelokuvissa taiteilijanimellä Dilara.

Kotimaassaan Saksassa Kekilli nousi supertähdeksi jo vuonna 2004 Suoraan seinään -menestyselokuvan myötä. Läpimurtorooli vei hänet silti kohun keskelle. Saksalaislehti Bild-Zeitung paljasti Kekillin esiintyneen nuoruudessaan useammassa aikuisviihde-elokuvassa.

Lehtitietojen mukaan välit turkkilaiseen perheeseen olivat tuolloin koetuksella ja sittemmin katkesivat. Kekillin vanhemmat olivat autuaan tietämättömiä tyttärensä pornomenneisyydestä.

Sibel Kekilli näytteli huippusuositussa Game of Thrones -sarjassa.

Kim Kardashian

Yksi sosiaalisen median vaikutusvaltaisimmista naisista Kim Kardashian sinkosi maailmanmaineeseen seksivideosta jo hyvän aikaa ennen Keep Up With the Kardashian -realityohjelmaa. Kim teki kuuluisan seksivideonsa hip hop -tähti Ray J:n kanssa vuonna 2002. Video nousi otsikoihin vuonna 2007, jolloin Kimin nimi alkoi olla kaikkien huulilla.

Myöhemmin Kim haastoi pornoyhtiö Vivid Entertainmentin oikeuteen nauhan omistusoikeuksista, mutta lopulta riita soviteltiin 5 miljoonalla dollarilla.

Vanhalla Kardashianit-kaudella Kim paljasti ottaneensa ekstaasia ennen videon kuvausta.– Todellakin. Kaikki tietävät sen. Leukani tärisi (videolla) koko ajan sen takia.

Kim Kardashian miehensä Kanye Westin kanssa.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzeneggerillä on ollut pitkä ja vaiherikas tie aikuisviihdetähdestä Kalifornian kuvernööriksi. Näyttelijästä poliitikoksi kääntynyt tähti poseerasi nuoruudessaan mallina homopornografisissa kuvastoissa ja After Dark -lehdelle.

Matt LeBlanc

Ennen kuin hän oli koko maailman tuntema Joey Tribbiani, Matt LeBlanc teki läpimurtonsa pornossa. David Duchovnyn tapaan hän näytteli myös The Red Shoe Diaries -sarjassa.

Tästä muutama vuosi eteenpäin LeBlanc sai peräti miljoonan dollarin palkkion jokaisesta tekemästään Frendit -jaksosta.

Matt LeBlanc tunnetaan parhaiten Joey Tribbianina.

Lähde: Elle