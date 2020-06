Tänään tv:ssä: 13-vuotias on Twitterissä klikkauksen päässä kovasta pornosta – uutuusdokumentti kertoo, miten alaikäiset löytävät aikuisviihteen

Ilmaiseen aikuisviihdesisältöön pääsevät käsiksi kaikki – myös alaikäiset lapset, muistuttaa uutuusdokumenttisarja.

Maailman suosituimmalla PornHub-pornosivustolla vierailee 92 miljoonaa käyttäjää päivässä. Kolmiosainen uutuusdokumenttisarja Pornovallankumous keskittyy Kaikkea kaikille -nimisessä avausjaksossaan ilmaisen aikuisviihdesisällön maailmaan. Brittidokumentissa ääneen pääsevät myös pornon tekijät.

Los Angelesin San Fernando Valley on Yhdysvaltojen pornoteollisuuden keskus. Siellä työskentelevät myös 21-vuotias Gianna ja 19-vuotias Gia.

Gia kertoo fanittaneensa pornotähtiä 13-vuotiaasta asti. Silloin nuori tyttö myös alkoi haaveilla pornotähden urasta.

Ystävykset Gianna, Gia ja Kendra tekevät uraa pornon parissa Los Angelesissa.

– En voisi kuvitella tekeväni mitään muuta, Gia sanoo.

Gianna opiskeli aiemmin psykologiaa Alabamassa, kunnes agentti löysi hänet Tinder-deittisoveluksesta.

– Ajattelin, että en minä mitään siinä menetä, ja suostuin, Gianna kertoo.

– Aloitin, enkä lopettanut.

Gianna kertoo nauttivansa työstään. Porno on kuitenkin aiheuttanut kitkaa Giannan ja hänen isänsä välille. Puolisisaruksilleen hän ei ole uskaltanut kertoa uravalinnastaan.

Giannan kaikki läheiset eivät ole hyväksyneet hänen pornouraansa.

Dokumentti esittelee myös pornoa 90-luvulta asti ohjanneen Mike Quasarin, joka kuvaa 50 kohtausta kuukaudessa.

– Vaikket etsisi pornoa, se löytää sinut. Maapallon pornoistuminen on hämmästyttävä ilmiö.

Los Angelesin ohella Tshekkien Prahassa pornoteollisuus kukoistaa. Tshekeissä uusia esiintyjiä on tarjolla paljon halvemmalla kuin Yhdysvalloissa.

24-vuotias englantilainen Joe matkustaa joka viikko Kentistä Prahaan työskennelläkseen perheyrityksessä.

Perheyritys omistaa kaksi taloa, joissa kuvataan vuoden aikana yli 1000 pornovideota. Talojen yhteydessä sijaitsee Fake Taxi -pornobrändin päämaja.

Fake Taxi jäljittelee tositelevisiota ja on äärimmäisen suosittu. Pelkästään Fake Taxia on PornHubissa katsottu yli miljardi kertaa.

Joen isä JT on yksi ilmaisen internetpornon keksijöistä.

– Toimme pornon kaikkien ulottuville. Netti on kuin luotu pornoa varten, JT sanoo.

Kaikki alkoi vuonna 2006, kun JT oli baarissa. Hän kuuli kahden miehen keskustelevan uudesta nettisivustosta.

– Se oli pornon Youtube. Ajattelin, että kuulostaa hienolta.

Vuoden 2006 aikana JT alkoi yhteistyössä miesten kanssa ylläpitää sivustoa nimeltään Youporn. Se oli tuolloin maailman suurin ilmainen pornosivusto.

Ennen Youpornia pornoa näki vain maksullisilta sivustoilta. Aikaa myöten ongelmaksi muodostui se, että maksullisten pornosivustojen asiakkaat latasivat maksullisia videoita katsottavaksi palveluun ilmaiseksi.

Sitä mukaa, kun videoita poistettiin, joku ehti jo ladata ne uudestaan palveluun. Nettipornon tuottajat raivostuivat, sillä sisältö oli heidän elinkeinonsa.

Kuitenkin 370 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää houkutteli sivustolle mainostajat, jonka myötä raha alkoi virrata. Ilmainen porno oli syntynyt.

Nykyään juuri mikään ei voi estää lapsia ja nuoria näkemästä pornoa.

Nykyisin maksullista sisältöä tuottavat sivustot käyttävät ilmaissivustoja mainosalustanaan, jolla houkutellaan maksavia asiakkaita.

Juuri nyt Britanniassa on valmisteilla laki, joka estäisi alle 18-vuotiaita pääsemästä käsiksi internetpornoon. Ikä pitäisi todistaa luottokortilla, passilla tai ajokortilla. Laki ei kuitenkaan koskisi sosiaalista mediaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 13-vuotias poika voi rekisteröityä Twitteriin.

– Harva tietää, että Twitter on maailman suurimpia pornopalveluja, Joe sanoo.

– Twitteriin ei jää merkintää selatusta sisällöstä, ellei sille anna tykkäystä tai uudelleentviittaa sitä.

Koska useimmilla 13-vuotiailla on hyvät digitaidot, he osaavat helposti vaihtaa asetuksia niin, että näkevät vain aikuisille tarkoitetun sisällön. Näin porno on vain muutaman klikkauksen päässä.

Aikuisviihdettä tuottavan yrityksen sosiaalisesta mediasta vastaava Joe haluaakin varoittaa lasten vanhempia.

Ilmaisen nettipornon suosion myötä aikuisviihdesisältöä löytyy myös sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi Twitteristä.

– Jos vanhempi antaa 13-vuotiaalle älypuhelimen vapaaseen käyttöön ei tiukoillakaan rajoituksilla voida estää pornon katselua.

– Itse en edes tässä työssä aloittaessani tiennyt, että Twitterissä on pornoa.

Dokumentin mukaan monikaan ei käsitä, että jopa 11-vuotiaat saattavat katsella pornoa. Ilmaisen sisällön myötä digitaitoisten lasten on helppoa päästä käsiksi aikuisviihteeseen, emmekä tällä hetkellä voi asialle oikein mitään.

