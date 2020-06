Suomalaisbloggaaja Veeran muodonmuutos nousi otsikoihin maailmalla – hyvinvointisivusto ylistää tapaa, jolla sometähti karisti kilonsa

Bloggaaja Veera Bianca on kertonut elämäntaparemontistaan avoimesti somessa ja tv:ssä. Vuoden aikana hän on karistanut noin 30 kiloa.

Matkabloggaaja Veera Bianca tuli suurelle yleisölle tutuksi Olet mitä syöt -sarjasta, jossa hän laittoi elämäntapansa remonttiin lääkäri Pippa Laukan johdolla. Veera karisti ohjelmassa useita kiloja ja on jatkanut uutta elämäntapaansa myös sen jälkeen.

Viime viikolla bloggaaja iloitsi Instagramissa saavuttaneensa merkittävän tavoitteen: vaaka näytti 30 kiloa vähemmän kuin hänen aloittaessaan elämäntapamuutoksensa viime vuonna Olet mitä syöt -sarjan kuvauksissa

– 30 kiloa. Mikä matka viime kesästä. Kukapa olisi uskonut, että vastaus löytyy tasapainoisesta ja terveellisestä ruokavaliosta ja treenistä, josta nauttii, Veera iloitsi Instagramissaan.

Nyt suomalaisbloggaajan muodonmuutos on noussut otsikoihin myös maailmalla. Saksalainen Fit for fun -verkkosivusto uutisoi sometähden muodonmuutoksesta otsikolla ”Menestystarina: karisti 30 kiloa vuodessa – näin Veera teki sen”.

Artikkelin mukaan Veera kamppaili painonsa kanssa nuoresta saakka. Hän pyrki laihduttamaan erilaisten ruokavalioiden avulla, mutta kehitti lopulta itselleen syömishäiriön.

Hyvinvointiin ja painonhallintaan keskittynyt sivusto kertoo, että avain Veeran onnistuneeseen painonpudotukseen oli se, että bloggaaja antoi itselleen anteeksi aiemmat epäonnistumisensa ja sen, että oli antanut itsensä päästä niin huonoon kuntoon ja aloitti puhtaalta pöydältä.

Fit for fun nostaa esiin sen, että Veeralle elämäntaparemontti ei tarkoittanut vain painonpudotusta, vaan myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sivusto hehkuttaa sitä, ettei bloggaaja ryhtynyt kituuttamaan pikadieetillä nopeiden tulosten toivossa, vaan alkoi syömään tasapainoisesti ja terveellisesti neljästi päivässä. Tavoitteena oli elämäntaparemontti, joka kestää ja tuo pysyviä tuloksia.

Veera on kertonut somessa kamppailleensa painonsa kanssa jo aivan lapsesta lähtien. Hän yritti laihduttaa jo ala-asteella.

– 8-vuotiaana päätin olla laiha seuraavaan kesään mennessä. 13-vuotiaana koulun sairaanhoitaja kertoi minulle, että minun pitäisi laihtua, Veera luetteli Instagramissa toukokuussa ja jatkoi:

– 15-vuotiaana lääkäri kertoi minulle olevani lihavampi kuin muut ikäiseni ja siksi pojat saattavat pilailla kustannuksellani. 16-vuotiaana henkilökohtainen valmentaja asetti minut Atkinsin ruokavalioon, jotta saisin kireät vatsalihakset. 17-vuotiaana liittyin painonvartijoihin.

Bloggaaja kertoi Olet mitä syöt -sarjassa, että hänen terveytensä romuttui lopullisesti vuonna 2008, kun hän joutui ratsastusonnettomuuteen ja mursi selkärankansa. Sen seurauksena ilo liikunnasta katosi, ja Veera alkoi vältellä liikkumista.

Ennen tv:n laihdutusohjelmaan osallistumista Veeran kiireiseen elämään kuuluivat viini ja herkuttelu. Säännölliset ruokailutavat loistivat poissaolollaan ja hänen elämäntapansa olivat retuperällä.

Veera myönsi olevansa alkoholin suurkuluttaja: hän nautti viiniä noin 12 pulloa kuukaudessa eli kolme pulloa viikossa. Elämäntapojen seurauksena Veeran kehoon oli kertynyt rasvaa 80 kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä oli 164 senttiä.

Veera Bianca on kirjoittanut suosittua matkailu- ja lifestyleblogiaan jo pitkään. Hän on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa hänellä on yli 34 000 seuraajaa. Nykyään hän tekee myös Jetlagissa-podcastia.