Sofia Belórf ja Stefan Therman lennähtivät Monte Carloon – matka sai someseuraajat kihisemään kiukusta

Sofia Belórf julkaisi Instagramissa videoita, jotka hän merkitsi Ranskan Rivieralle ja Monte Carloon. Osa tähden seuraajista suivaantui siitä, että tämä lähti ulkomaille koronakriisin keskellä.

Fitnesstähti ja somevaikuttaja Sofia Belórf julkaisi sunnuntaina Instagram-tilinsä Tarina-osiossa videoita, joilta paljastuu, että hän on matkustanut Monte Carloon.

Belórf lekottelee videoillaan hulppean uima-altaan reunalla bikineissä ja kookosdrinkkiä siemaillen. Hän on kuvannut videoihin Celinén luksuslaukkuaan ja uima-allasta ympäröivää hulppeaa maisemaa.

Belórf on merkinnyt videoitaan Monte Carlossa sijaitsevaan hotelliin ja hehkuttaa viettävänsä kesän ensimmäistä uima-allaspäivää. Hän on kuvannut videoilleen myös Stefan Thermania, jonka seurassa hän on viihtynyt tiiviisti viime aikoina.

Lisäksi Belórf julkaisi tilillään Ranskan Rivieralle merkityn videon, jolla hän ottaa aurinkoa bikineissä.

Belórfin ulkomaanmatka on herättänyt ihmetystä hänen seuraajissaan. Sometähden videoon on kerääntynyt kiukkuisia kommentteja, joissa kyseenalaistetaan hänen päätöksensä lähteä ulkomaille keskellä koronakriisiä.

Ulkoministeriö suosittaa suomalaisia välttämään edelleen tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksena ovat Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joihin voi matkustaa vapaasti.

– Toivottavasti osaa noudattaa THL:n antamaa karanteeniohjeita edes... Vastuutonta lähteä nyt ulkomaille ilman mitään hyvää syytä.. Tässä tilanteessa pitäisi ajatella myös muitakin kuin vaan itseään, eräs kommentoija huomauttaa Belórfin kuvan kommenteissa.

– Käsittääkseni ulkoministeriön suositus on edelleen välttää tarpeetonta matkustamista? toinen ihmettelee.

– Ei hyvää päivää, mitä touhua. Muistakaa, kun tuutte takasin, että karanteeni odottaa, kolmas muistuttaa.

Osa Belórfin seuraajista kuitenkin iloitsee hänen puolestaan ja toivottaa hänelle mukavaa matkaa. Belórf ei paljasta Instagram-tilillään, mitä hän tekee Thermanin kanssa Monte Carlossa tai onko kyseessä loma- vai työmatka.

Sofia Belórf poseerasi Miss Helsinki -finaalissa syksyllä 2019. Hän osallistui samaiseen kisaan itse vuonna 2010.

Belórf ja Therman ovat viettäneet runsaasti aikaa yhdessä sen jälkeen, kun Therman erosi avopuolisostaan Martina Aitolehdestä tänä keväänä. Myös Belórf erosi puolisostaan Niko Ranta-ahosta, joka istuu parhaillaan tutkintavankeudessa Katiska-vyyhdissä.

Nyt Monte Carloon matkustanut Belórf on viettänyt viime vuosina runsaasti aikaa etelän lämmössä, sillä hän asui vielä viime vuonna Espanjan Marbellassa Ranta-ahon kanssa.

Belórf ja Therman eivät ole kommentoineet välejään julkisuudessa, mutta Therman on aiemmin todennut omalla Instagram-tilillään olevansa rakastunut mies.

– Onko se teidän ongelma, että olen rakastunut? Therman kommentoi erään Instagram-kuvansa alla suhdehuhuja.