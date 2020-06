Pippa Laukka paljastaa podcastissa, miten käsittämättömiä viestejä hän saa – eräs yhteydenotto sai hieraisemaan silmiä

Pippa Laukka vieraili juontaja Aki Linnanahteen podcastissa. Kaksikko keskusteli muun muassa erikoisesta palautteesta, jota Laukka seuraajiltaan sosiaalisessa mediassa saa.

Juontaja Aki Linnanahde sai hiljattain suosittuun podcastiinsa vieraaksi lääkäri Pippa Laukan. Muun muassa Olet mitä syöt -ohjelmasta suomalaisille tutuksi tullut Laukka keskusteli Linnanahteen kanssa muun muassa työstään ja sen kautta tulleesta julkisuudesta.

Jaksossa yhdeksi puheenaiheista nousi myös palaute, jota Laukka usein saa seuraajiltaan ja television katsojilta. Laukka kertoi, että saa monien muiden julkisuudesta tuttujen henkilöiden tapaan osakseen myös hyvin törkeitä kommentteja.

– Mulle on ollut jopa vähän yllättävääkin, että kuinka paljon on niitä, jotka vihaa mua sen takia, että mä peräänkuulutan vastuuta. Mun täytyy sanoa, että siitä ehkä promille menee ihon alle nykypäivänä. Aluksi oli vähän järkytyskin, että millaista palautetta ihmiset antaa, Laukka kertoi.

– Aika paljon ulkonäköön menevää. Tosi paljon tulee sellaista, että on liian vanha tai liian ryppyinen tai liian pantava. Välillä tuntuu, että olen milfien milf, että tää myös jakautuu. Tässä on balanssia, hän nauroi perään.

Pippa Laukka juhli keväällä 50-vuotissyntymäpäiväänsä.

Muutamia viikkoja sitten 50-vuotissyntymäpäiväänsä juhlinut Laukka paljasti myös saavansa toisinaan myös hyvin erikoisia yhteydenottoja seuraajiltaan sosiaalisessa mediassa.

– Viime viikolla multa pyydettiin sukkahousuja lähettämään. Valitettavasti en siihen lähtenyt. Mutta tulee palautetta tosi paljon. Paljon myös sitä, että mulla ei ole varaa sanoa, koska olen lääkäri tai että olen jotenkin etuoikeutettu, Laukka selitti.

– Itse kuitenkin koen, että olen tehnyt paljon töitä sen eteen, että olen päässyt opiskelemaan ja tehnyt paljon töitä. En koe, että se olisi keneltäkään pois, hän pohti.

Laukalla on takanaan yli 25-vuotinen ura lääkärinä. Viime vuodet hän on työskennellyt yksityisellä puolella ja naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä. Suomalaisille hän on tullut tutuksi muun muassa kolumnistina, kirjailijana ja Olet mitä syöt -ohjelmasta.

Laukan perheeseen kuuluvat aviomies ja kolme lasta.

Keväällä Laukka kuitenkin palasi työskentelemään julkiselle puolelle, kun hän meni koronakriisin keskellä avuksi Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevaan sairaalaan. Vaikka Laukalla on kokemusta sairaalatyöstä kertoi hän aluksi jännittäneensä, miten potilaat suhtautuisivat tv-töistään koko kansan tietoisuuteen tulleeseen lääkäriin. Jännitys oli turhaa, sillä sairaalassa Laukka on nyt yksi lääkäri muiden joukossa, eikä se ”tv:stä tuttu julkkislääkäri”.

– Jännitin miten ihmiset suhtautuvat, koska tv:n kautta heille on muodostunut minusta jonkinlainen mielikuva. Tosi monet ihmiset kommentoivat, että ”nyt on tuttu lääkäri”, tai että, ”ai se olet sinä, olen nähnyt sinut telkkarista”, Laukka kertoi hiljattain Ilta-Sanomille.