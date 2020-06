Maailmantähtien seksiskandaalit pöyristyttävät: intiimi video vuoti julkisuuteen, härskiä kimppakivaa, puoliso narahti itse teossa...

Julkkisten seksisekoiluihin mahtuu monenlaista draamaa.

Kun rikkaat ja hyvännäköiset ihmiset lyövät hynttyynsä yhteen, voi seurauksena olla joskus kiusallisia skandaaleja. Osa on narahtanut syrjähypystä keskellä kirkasta päivää, ja osa on joutunut selittelemään itseään ulos noloista tilanteista.

Yksi asia on kuitenkin varmaa: näitä skandaaleja on vaikea unohtaa. Myös Mirror-lehti muisteli 2000-luvun alun mieleenpainuvimpia seksiselkkauksia.

Seksivideot siivittivät tien kuuluisuuteen

Kim Kardashian on yksi aikamme suosituimpia julkkiksia. Hänen tarinansa alkoi kuitenkin varsin yllättävällä tavalla, sillä Kardashian tunnettiin pitkään vain kuuluisan asianajajan Robert Kardashianin tyttärenä.

Kaikkien tietoisuuteen hän ponnahti vasta, kun hänen ja laulaja Ray J:n seksivideo vuoti julkisuuteen. Kardashian haastoi seksivideon julkaisseen yhtiön oikeuteen. Hän on kieltänyt tähän päivään asti olleensa missään tekemisissä videon julkaisemisen kanssa.

Pian seksivideon vuotamisen jälkeen hänen suosionsa nousi aivan uusiin lukemiin. Harva oli välttynyt kuulemasta seksivideoskandaalista. Jonkin ajan kuluttua perhe haluttiin omaan Keeping up with the Kardashians -ohjelmaan. Ja loppu onkin kaikkien tiedossa: nyt Kim Kardashian on siskoineen yksi aikamme vaikutusvaltaisimpia perheitä satoine miljoonine someseuraajineen.

Kim Kardashian ja Paris Hilton ponnahtivat maailmanmaineeseen melko samalla tavalla. Kuva vuodelta 2006.

Saman tempun teki myös seurapiirikaunotar Paris Hilton, mutta vuosia aiemmin. Vuonna 2003 internetiin lävähti video, jossa Hilton harrasti seksiä silloisen poikaystävänsä Rick Salomonin kanssa. Mieleenpainuvalla tavalla nimetty 1 Night In Paris -seksivideo vuoti julki juuri samoihin aikoihin, kun naisen oma tv-ohjelma The Simple Life alkoi pyöriä.

Hilton haastoi niin ikään seksivideon vuotaneen yhtiön oikeuteen 30 miljoonasta dollarista. Hilton perusteli vaatimuksiaan sillä, että hänen yksityiselämäänsä oli loukattu verisesti.

Siitä huolimatta seksivideosta tuli jättimenestys, joka voitti useita aikuisviihdealan palkintoja aina parhaiten nimetystä videosta parhaaseen markkinointiin.

Kolmen kimppa pisti avioliiton koetukselle

Jalkapalloilija Wayne Rooneyn seksiseikkailut ovat yksi 2000-luvun tunnetuimpia skandaaleja. Menestynyt jalkapalloilija ei malttanut pysyä uskollisena vaimolleen Coleen Rooneylle, vaan jäi useita kertoja kiinni uskottomuudesta.

Coleen ja Wayne Rooney vuonna 2015. Pari on edelleen yhdessä.

Ehkä yksi kohauttaneimmista syrjähypyistä Rooneylla oli 48-vuotiaan isoäidin kanssa, joka oli seksihurjastelun ajaksi pukeutunut kumiseen kissapukuun. Hän käytti itsestään nimeä ”auld slapper”.

Korttipakka alkoi kaatua vuonna 2010, kun prostituoitu Helen Wood kertoi Waynen maksaneen 1 000 puntaa kolmen kimpasta. Samaan aikaan Rooneyn vaimo Coleen oli raskaana ja odotti heidän ensimmäistä yhteistä lastaan. Tapausta puitiin oikeudessa asti. Lopulta prostituoitu myi tarinansa 40 000 punnalla ja osallistui myöhemmin julkkisten Big Brotheriin.

Helen Wood paljasti Wayne Rooneyn maksaneen hänelle sievoisia summia kolmen kimpasta.

Rooneyn hurjastelut eivät ole ajaneet vaimoa minnekään, vaan pari on edelleen yhdessä. Heillä on neljä poikaa.

Salasuhde paljastui julmasti

Katie Price saattaa olla yksi maailman tunnetuimpia kohujulkkiksia, mutta naisella on ollut varsinaista epäonnea rakkauselämässään. Vuonna 2014 Price oli onnellisesti yhdessä Kieran Haylerin kanssa. Price oli myös lopulta raskaana ja odotti parin yhteistä Bunny-tytärtä.

Lopulta synkkääkin synkempi totuus paljastui: Haylerilla oli ollut liki vuoden mittainen salasuhde Pricen parhaan ystävän Jane Pountneyn kanssa. Price ja Pountney olivat olleet ystäviä lapsesta saakka.

Suhde paljastui Pricelle mitä kurjimmalla tavalla kesken yhteisen lomamatkan, jossa mukana oli iso joukko läheisiä. Raskaana oleva Price käveli rannalla ja näki kaukaisuudessa aurinkotuolin, jossa makasi kaksi suutelevaa hahmoa. Ne olivat hänen puolisonsa ja paras ystävänsä.

– Kävelin heitä kohti ja sydämeni hakkasi, koska tiesin, keitä he olivat, Price kertoi.

– Siinä he makasivat ja suutelivat toisiaan. Revin Janen irti aurinkotuolista. Huusin ja raivosin hänelle, että tiesin tämän, Price muisteli.

Kieran Haylerin ja Katie Pricen liitto oli värikäs.

Lopulta Price antoi anteeksi miehelleen, sillä hänen mukaansa Hayler kärsi seksiriippuvuudesta. Sen sijaan ystävän kanssa välit eivät koskaan parantuneet, vaan Price syyttää tapahtuneesta edelleen yksinomaan häntä.

Myöhemmin Price ja Hayler erosivat, sillä Hayler oli päätynyt läheisiin kanssakäymisiin perheen lastenhoitajan kanssa.

Seksiä luonnon helmassa

Mediapersoona Katie Hopkinsin irstailut tallentuivat valokuvaajien kameroihin vuonna 2007. Hopkins oli innostunut nakuilemaan pellolla naimisissa olevan kollegansa kanssa. Myös Hopkins oli varattu syrjähypyn aikaan.

Pian valokuvaajien kuvissa komeili kirkkaassa päivänvalossa toteutetut syrjähypyt. Hopkins ei voinut muuta kuin myöntää tekosensa.

– Jep, harrastin seksiä pellolla, sitä ei käy kieltäminen. Haluan kuitenkin sanoa, että ihmiset voisivat olla seikkailullisempia, Hopkins puolusteli.

Katie Hopkins ei häpeillyt luonnon helmassa nakuilua.

Hopkins myönsi, ettei hänellä ollut hajuakaan valokuvaajista.

– Seuraavana aamuna soitin pomolleni ja selitin, että olen sitten alasti lehden kannessa, Hopkins kertoi.

Unelmaparin liitto sai kolauksen

Ex-jalkapalloilija David Beckhamilla oli vuonna 2004 henkilökohtainen avustaja nimeltään Rebecca Loos. Loos oli kotoisin Hollannista ja tehnyt töitä mallina.

Rebecca Loos väitti harrastaneensa seksiä David Beckhamin kanssa.

Pian hän väittikin julkisuudessa, että hänellä ja Beckhamilla oli ollut kuukausien mittainen salasuhde. Kohu oli valmis. Beckham tietysti kielsi koko asian, mutta jätti menemättä käräjille. Sen sijaan hän lähetti lyhyen medialle puolustelevan tiedotteen.

– Muutaman viime kuukauden aikana olen joutunut lukemaan kerta toisensa jälkeen kamalia asioita yksityiselämästäni. Yksinkertainen totuus on, että olen onnellisesti naimisissa. Minulla on ihana vaimo ja kaksi poikkeuksellisen upeaa lasta. Mikään kolmas osapuoli ei voi sitä tosiasiaa muuttaa, Beckham jyrisi tiedotteessa.

Victoria ja David Beckham eivät antaneet liittonsa kaatua avustajan väitteisiin.

Victoria Beckham on myöhemmin haastatteluissa muistellut tuota aikaa ja myöntänyt sen olleen suuri koetinkivi heidän liitolleen.

– En valehtele. Se oli vaikeaa aikaa meille. Kukaan ei tietysti väittänytkään, että avioliitto tulisi olemaan pelkkää ylämäkeä, Victoria totesi.

Rebecca Loos poseerasi julkisuuden myötä miestenlehdissä ja osallistui julkkisten Farmi-ohjelmaan. Nykyään hän asuu Norjassa ja työskentelee joogaohjaajana.

Twilight-tähti hairahti ohjaajan syliin

Twilight-elokuvasarjassa rakastavaisia näytelleet Robert Pattinson ja Kristen Stewart olivat myös tosielämässä pariskunta. Toisin kuin elokuvassa, suhde sai tylyn päätöksen, kun Stewart imutteli julkisesti ohjaaja Rupert Sandersin kanssa. Sanders oli ohjannut Lumikki ja metsästäjä -elokuvan, jossa Stewart näytteli Lumikkia.

Kristen Stewart ja ohjaaja Rupert Sanders vuonna 2012.

US Weekly -lehti julkaisikin pian skandaalinkäryiset kuvat Stewartin ja ohjaajan hellästä hetkestä. Suutelemasta yllätetty pariskunta oli luullut olleensa muilta piilossa.

Stewart pyysi anteeksi poikaystävältään.

– Olen syvästi pahoillani läheisilleni aiheuttamastani surusta ja häpeästä. Tämä hetkellinen harhahyppy on kirkastanut ajatukseni siitä, kuka on elämäni tärkein ihminen. Hän on Rob, ja minä rakastan häntä. Olen niin pahoillani. Stewart lausui People-lehdelle lähettämässään tiedotteessa.

Stewartin ja Pattinsonin suhde taputeltiin syrjähypyn jälkeen.

Suhde oli kuitenkin tuhoon tuomittu ja he erosivat pian. Myös ohjaaja Rupert Sanders joutui pyytämään nöyrästi anteeksi vaimoltaan Liberty Rossilta. Vaimo haki pian avioeroa.