Naimisissa ollut Harrison Ford iski silmänsä 22 vuotta nuorempaan Calista Flockhartiin ja hullaantui täysin – näin parin unelmaliitto sai alkunsa

Parin ikäero, 22 vuotta, on puhuttanut julkisuudessa, mutta Fordilla ja Flockhartilla on selvät sävelet asian suhteen. –Totuus on, että tunnen itseni joskus paljon vanhemmaksi kuin Harrison, Flockhart kertoi Closerille 2017.

Näyttelijä Harrison Ford löysi elämänsä rakkauden kypsällä iällä. Nyt hän ja puoliso Calista Flockhart juhlivat 10-vuotishääpäiväänsä.

– Älä puhu, nyökkää.

Näin Hollywood-tähti Harrison Ford, 77, on luonnehtinut pitkän avioliittonsa salaisuutta. Fordin neuvo on selvästikin toiminut, sillä tähti ja hänen näyttelijävaimonsa Calista Flockhart, 55, juhlivat tänään tinahääpäiväänsä.

10 vuotta naimisissa olleen parin liittoa pidetään yhtenä Hollywoodin onnellisimmista. Liitto on Fordille kolmas ja Flockhartille ensimmäinen.

Ford ja Flockhart tapasivat Golden Globe -gaalassa 2002, kun Flockhart kaatoi juomansa miehen päälle. Huhujen mukaan Flockhart olisi kaatanut drinkin tarkoituksella, jotta pääsisi Fordin juttusille. Ally McBeal -tähti on kuitenkin kiistänyt tämän.

– Olimme jutelleet varmaan jo parinkymmenen minuutin ajan, ennen kuin juoma kaatui. Totuus on, että Harrison kaatoi juoman, Flockhart on oikonut huhuja.

Flockhartin työtoveri Ally McBeal -sarjasta James Marsden on paljastanut toimittaneensa Amorin virkaa ja toimineensa esiliinana parin ensitreffeillä.

– Harrison oli hilpeä ja hassutteli Calistalle. Ajattelin, että heidät pitäisi jättää kahdestaan. Calista kielsi, Marsden on muistellut Playboy-lehden haastattelussa.

22 vuoden ikäero aiheutti pienoisen kohun, kun amerikkalaismedia sai vihiä parin orastavasta romanssista. Kiusalliseksi tilanteen teki myös se, että Ford oli vielä tuolloin naimisissa toisen vaimonsa Melissa Mathisonin kanssa.

He erosivat jo 2001, mutta eroa puitiin oikeudessa vuoteen 2004 asti. Avioero tuli Fordille kalliiksi ja hän joutui pulittamaan ex-vaimolleen uskomattomat 79 miljoonaa euroa.

Ford ei eron hintalapusta hätkähtänyt vaan kertoi haastatteluissa olevansa rakastunut mies ja onnellinen siitä, että hän kahden avioeron jälkeen on löytänyt elämäänsä tosirakkauden.

– Olen rakastunut. En ollut yllättynyt, että pystyin rakastumaan, eikä se ollut yllätys, että rakastuin, Ford hehkutti onneaan Hello!-lehdelle.

Pari yritti pitää suhteensa salassa mahdollisimman pitkään, sillä Fordilla oli tuolloin avioero vireillä. Heinäkuussa 2002 pari liikkui kuitenkin jo palkintogaaloissa yhdessä.

Calista Flockhart on myöntänyt pohtineensa suhteen alussa ikäeroa, mutta huomanneensa nopeasti, ettei sillä ole loppupeleissä mitään merkitystä heidän suhteessaan.

– Alussa ajattelin, että tämä on naurettavaa, hän on ihan liian vanha minulle. Sille ei mahda mitään, kehen rakastuu. Minä kiusaan häntä ikäerostamme. Hän on elänyt pitkään ja tietää kaiken. Sanon hänelle, että ”kyllä, rakas, olet hyvin vanha, se tiedetään”, Flockhart on kujeillut Timesin haastattelussa.

Ford kosi Flockhartia ystävänpäivänä 2009 ja heidät vihittiin 15. kesäkuuta 2010 New Mexicossa. Pari ei häillään turhia prameillut, vaan Ford oli pukeutunut farkkuihin ja Flockhart valkoiseen kesämekkoon.

Ystävät ovat kertoneet Fordin ja Flockhartin suhteen olevan hyvin samanlainen kuin heidän pienimuotoisen hääseremoniansa: vakaa ja rauhallinen. Fordilla on aikaisemmista liitoista neljä lasta ja liiton myötä hänestä tuli isä Flockhartin adoptoidulle Liam-pojalle, joka oli 2-vuotias, kun pari muutti saman katon alle.

– Hän on maailman paras äiti. Hän adoptoi Liamin ennen kuin tapasimme ja oli yksinhuoltaja. Hän omisti elämänsä pojalleen ja on kasvattanut hänet hienosti. Olen onnellinen, että voin nyt ottaa osan vastuusta, Ford on ylistänyt vaimoaan.

– Minä ja Harrison nauramme paljon, huumori on minulle kaikista tärkeintä, Calista Flockhart on kertonut Closerille.

Flockhart puolestaan on sanonut avioliiton olleen vahvistus jo ennestään vakaalle parisuhteelle.

– Avioituminen teki suhteestamme paremman, koska nyt ei ole ulospääsyä. Tai, tietysti on, mutta sillä asialla ei vitsailla, Flockhart on sanonut.

Näyttelijäkonkari Harrison Ford on kertonut nauttivansa perhe-elämästä Wyomingissa sijaitsevalla maatilallaan täysin siemauksin. Parin Liam-poika on jo 19-vuotias. Flockhartilla tiedetään olevan hyvät välit Fordin neljän aikuisen lapsen kanssa, etenkin Fordin tytär Georgia on nähty parin mukana juhlagaaloissa.

– Viikonloppuisin teen mitä Calista ja Liam haluavat. Sunnuntaisin saatamme mennä ajamaan moottoripyörillä tai patikoimaan, Ford on kertonut leppoisasta perhe-elämästään.

Lentäminen on Fordille suuri intohimo ja 2015 näyttelijä joutui vakavaan lento-onnettomuuteen, kun hänen pienkoneensa teki pakkolaskun golfkentälle Los Angelesissa.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun lentäminen on saattanut tähden vaaraan. Lähellä piti -tilanteesta huolimatta vaimo on suhtautunut miehensä harrastukseen kannustavasti.

– Vaimoni on upea nainen ja ymmärtää intohimoni lentämistä kohtaan. Hän ymmärtää, mitä se minulle merkitsee ja lentää kanssani, Ford totesi Peoplelle onnettomuuden jälkeen.