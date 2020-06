Hollywood-tähti Robert Knepper jumittui lähes kolmeksi kuukaudeksi Suomeen koronan takia – asteli Prismaan ostoksille ja pulahti hyiseen meriveteen

Näyttelijä Robert Knepper on viihtynyt hyvin Suomessa.

Tv-tähti Robert Knepperin kuvaukset Euroopassa keskeytettiin maaliskuussa ja mies saapui vaimonsa kanssa Suomeen. Lopulta Pako-sarjan tähden Suomen-visiitti venähti lähes kolmen kuukauden mittaiseksi.

Kun Eurooppa – ja siinä mukana myös Suomi – alkoi koronaviruksen takia maaliskuun puolivälissä sulkeutua, amerikkalaiset ja eurooppalaiset elokuvatuotannot laitettiin tauolle.

Pako-tv-sarjasta näyttelijä, amerikkalainen Robert Knepper oli maaliskuussa filmaamassa Euroopassa elokuvaa, kun tuotanto piti keskeyttää. Knepper tuli vaimonsa Nadine Karyn kanssa Suomeen, koska maa oli hänelle entuudestaan tuttu: näyttelijä oli täällä muutama vuosi sitten tekemässä Rami Al Husseinin kanssa Oulussa The Great Escape -lyhytelokuvaa.

Lopulta pariskunta olikin runsaat kaksi kuukautta Al Husseinin vieraana tämän Espoon-talossa. Suomeen tuloa puolsi sekin, että Knepper on Al Husseinin Amira-tyttären kummisetä.

– Välillä olen oikein nipistänyt itseäni, kuinka onnekas olen, koska olen saanut olla Nadinen kanssa koronaa paossa Suomessa, Knepper kertoo.

Robert Knepper on viihtynyt Suomessa vaimonsa Nadinen kanssa.

Runsaan kahden kuukauden aikana Hollywood-tähti tapasi kanadalaissyntyisen vaimonsa kanssa monia suomalaistuttuja. Entinen F1-kuljettaja Mika Salo kyyditsi heitä veneellään Suomenlahdella ja tarjosi perheillallisen sekä vei Robertin ja Nadinen Farangiin syömään.

– Todella kiva kundi ja hyvin maanläheinen. Tavatessamme puhuimme yleensä elokuvista ja kilpa-autoista. Oli mukava viettää aikaa yhdessä, Mika Salo kertoo.

Ohjaaja Renny Harlinin kanssa puolestaan puhuttiin yksityisjuhlissa elokuvista ja muiden suomalaistuttujen kanssa aiheet heittelivät laidasta laitaan. Knepper ehti vaimoineen viettää aikaansa myös Inkoossa.

– Suomessa on turvallista ja upeita ihmisiä sekä ihanan puhdas ilma, tiukasti maamme koronarajoituksia totellut Knepper kehuu.

Mika Salo (vas.) vei Robert Knepperin veneretkelle saaristoon.

Inkoon lähistön merenrantahuvilassa näyttelijä innostui saunomaan ja heittämään talviturkkinsa kahdeksanasteisessa vedessä.

– Ikimuistoinen kokemus, hän naurahtaa.

Viikkojen aikana Robert ja Nadine ulkoilivat paljon. He ihastuivat muun muassa Nuuksion kansallispuistoon sekä Seurasaareen.

– Fantastista, kuinka Suomi on huomioinut kansalaisiaan säilyttämällä luonnonvaraisia alueita ulkoiluun, patikoimista harrastava mies hehkuttaa.

Viikot Suomessa sujuivat luonnossa samoilun ohella myös muun muassa Hankoon ja Turkuun tutustuen. Toki töitäkin on tehty.

– Olen kirjoittanut käsikirjoitusta, hän kertoo.

Robert Knepper ja Rami Al Husseini ovat olleet ystäviä jo muutaman vuoden.

Knepper on ollut ilahtunut siitäkin, etteivät suomalaiset ole häntä häirinneet. Prismassa ruokaostoksilla käynyt Knepper kertookin saaneensa asioida ihan rauhassa. Tosin hän naurahtaa, että on käyttänyt lippalakkia ja ajoittain suumaskia, joten tunnistaminen on voinut olla vaikeaa.

Pariskunta nautti myös Helsingin Kauppatorin ja Kauppahallin ilmapiiristä sekä Suomenlinnasta.

– Olen pitkästä aikaa saanut elää kuin kuka tahansa, Knepper kiittelee.

Knepper filmaa jo Euroopassa ja tulevia projektejakin on luvassa, mutta koronatilanteen vuoksi kuvausaikatauluja ei ole vielä lyöty lukkoon.

– Katsotaan, miten työt lähtevät käyntiin. Jos aikatauluista ei ole pian tietoa, saatan tulla takaisin Suomeen. Teillä on hieno maa, hän kehuu.

Robert Knepper tunnetaan Pako-sarjasta, jossa hän esitti Theodore ”T-Bag” Bagwellia.

Robert Knepper on tehnyt teatteria, televisiota sekä lukuisia elokuvia yli 20 vuoden ajan. Parhaiten hänet ehkä tunnetaan Pako-tv-sarjasta, jossa hän näytteli Theodore ”T-Bag” Bagwellia. Ylistetyssä Isänmaan puolesta -sarjan kuudennella kaudella Knepper näytteli kenraali Jamie McClendonia ja Heroes-sarjassa neljännellä kaudella Samuel Sullivania.

Yleensä Knepperille lankeaa pahiksen rooli, mutta runsaan kahden kuukauden tuttavuuden jälkeen voin sanoa, ettei mies ole siviilissä lainkaan ”pahis”. Hän on sydämellinen ja mukava ihminen. Knepperiltä löytyy huumorintajua ja hän huomioi muut ihmiset. Hyvis on oikea sana kuvailemaan Robertia ihmisenä.

– Minulla on työn alla useita elokuvia, joissa roolini ovat kaikkea muuta kuin pahiksia, hän naurahtaa.