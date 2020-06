Kukapa ei muistaisi hulvatonta Miehen puolikkaat -sarjaa? Alkuperäiseltä nimeltään Two and a Half Men on amerikkalainen menestyskomedia, joka alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2003. Sarjan suosio kantoi 12 tuotantokauden verran. Viimeinen jakso esitettiin vuonna 2015.

Sarja erottui tyypillisestä tv-tarjonnasta roisilla huumorillaan ja värikkäillä juonenkäänteillään. Sen tunnetuin tähti oli Charlie Sheen, jonka oma elämä on ollut vähintään yhtä skandaalinkäryistä kuin hänen näyttelemänsä Charlie Harperin.

Sarjassa Charlien veli Alan ja hänen poikansa Jake muuttavat Charlien luokse. Eronnut Alan yrittää sovittaa arkeaan juopottelevan ja naisia kaatavan Charlien elämään. Juonenkäänteitä hämmentävät myös veljesten piikikäs äiti Evelyn, sarkastinen taloudenhoitaja Berta, Charlieen rakastunut naapurintyttö Rose ja Alanin tympiintynyt ex-vaimo Judith.

Conhata Ferrell, Jon Cryer, Charlie Sheen, Marin Hinkle, Holland Taylor ja Angus T. Jones olivat Miehen puolikkaiden suurimpia tähtiä.

Miehen puolikkaat on ollut valtava menestys, joka on saanut muun muassa 46 Emmy-ehdokkuutta ja voittanut lukuisia palkintoja. Kulisseissa on kuitenkin kuohunut, sillä kesken kahdeksannen tuotantokauden kuvauksia Charlie Sheen joutui vieroitushoitoon ja sai potkut sarjasta haukuttuaan tuotantoa julkisesti. Hänen tilalleen sarjaan palkattiin Ashton Kutcher.

Sheenin lisäksi sarjassa on ollut lukuisia lahjakkaita näyttelijöitä, joille Miehen puolikkaat on ollut yksi uran kohokohtia. Mitä heille kuuluu nyt?

Jon Cryer

Charlien kovan onnen pikkuveljeä Alan Harperia näytelleen Jon Cryerin kohdalla Miehen puolikkaat ovat olleet hänen uransa suurin menestys. Sarjan päättymisen jälkeen hän on tehnyt jonkin verran tv-töitä ja hänet on nähty pienissä rooleissa muun muassa suosikkisarjoissa NCIS ja Will & Grace.

Jon Cryer muistelee Miehen puolikkaita pääasiassa hyvällä.

Miehen puolikkaiden suosion ollessa huipussaan Cryer tapasi unelmiensa naisen, viihdetoimittaja Lisa Joynerin. Muutama vuotta myöhemmin he adoptoivat tytön ja elävät edelleen onnelista perhe-elämää.

Cryer muisteli muutama kuukausi sitten Daily Mailin haastattelussa Miehen puolikkaiden suosion yllättäneen hänet täysin.

– Ensimmäiset vuotemme Charlien kanssa olivat ihan mahtavia, Cryer kiitteli.

Sen sijaan Sheenin potkuja Cryer ei muistellut hyvällä.

– Silloin homma muuttui todella oudoksi ja siihen liittyi paljon asioita, joita inhosin sydämeni kyllyydestä, Cryer totesi.

Angus T. Jones

Alanin pientä Jake-poikaa näytellyt Angus T. Jones on nyt 26-vuotias nuori mies, mutta hän kasvoi lapsesta nuoreksi aikuiseksi sarjan kuvausten aikana. Jones oli vain 10-vuotias aloittaessaan sarjassa näyttelemisen. Hän oli toki lahjakas jo tuolloin ja ehti näytellä Teho-osaston kaltaisissa menestyssarjoissa jo ennen Miehen puolikkaitakin.

Miehen puolikkaat takasi kuitenkin Jonesille muhkeaakin muhkeamman tilipussin. Vuonna 2010 Jonesista tuli television parhaiten palkattu lapsinäyttelijä, sillä hän nettosi liki 7 miljoonaa euroa kahdesta Miehen puolikkaiden kaudesta.

Angus T. Jones on sittemmin kasvattanut muhkean parran. Hän kertoi vuonna 2014 harvinaisessa tv-haastattelussa uskonnollisuudestaan.

Hänen hahmonsa kirjoitettiin ulos sarjasta loppuvuodesta 2012, jolloin hän esiintyi YouTubessa julkaistulla videolla, jossa hän haukkui sarjaa roskaksi ja kertoi uudesta uskonnollisesta maailmankatsomuksestaan. Hän pyysi myöhemmin anteeksi sanomisiaan.

Jones onkin kääntänyt täysin uuden sivun elämässään ja pysytellyt sittemmin poissa parrasvaloista.

Holland Taylor

Charlie Harperin suorasukaista Evelyn-äitiä näytellyt Holland Taylor on ollut koko ikänsä menestynyt näyttelijä, joka muistetaan Miehen puolikkaiden lisäksi muun muassa Oikeus ja kohtuus -draamasarjasta ja Truman Show -elokuvasta.

Sarah Paulson ja Holland Taylor vuonna 2020. Parilla on ikäeroa 32 vuotta.

Tällä hetkellä hän on 77-vuotias ja tehnyt aivan viime vuosiin asti aktiivisesti töitä niin elokuvissa kuin sarjoissakin. Hän on tehnyt myös paljon hyväntekeväisyyttä.

Taylor paljasti vuonna 2015, että hän on seurustellut koko ikänsä naisten kanssa ja on tällä hetkellä vakavassa suhteessa nuoremman naisen kanssa. Myöhemmin paljastui, että kyseessä oli näyttelijä Sarah Paulson.

Conchata Ferrell

Kaikki muistavat Charlien taloudenhoitajan, pisteliään ja sarkastisen Bertan. Bertaa näytellyt Conchata Ferrell, 77, aloitti uransa näyttelijänä jo 70-luvun alussa. Rooli Bertana oli kirsikka kakun päälle, ja Miehen puolikkaiden jälkeen hän on tehnyt vain muutamia pieniä tv-sarjarooleja.

Conchata Ferrell kiidätettiin joulukuussa sairaalaan hengenvaarallisen munuaistulehduksen ja verenmyrkytyksen takia.

Viime aikoina naimisissa oleva yhden lapsen äiti on kärsinyt vakavista terveysongelmista. The Sunin mukaan hänet kiidätettiin joulukuussa sairaalaan munuaistulehduksen ja verenmyrkytyksen takia. Hän joutui olemaan sairaalassa useita viikkoja, mutta toipui lopulta ennalleen.

Marin Hinkle

Alanin tiukkaa ex-vaimoa Judith Harper-Melnickia näytellyt Marin Hinkle, 55, kirjoitettiin loppua kohden ulos Miehen puolikkaista eikä häntä juurikaan nähty viimeisillä kausilla.

Tansaniassa syntynyt Hinkle haaveili alun perin ballerinan urasta, mutta 16-vuotiaana tapahtunut nilkan murtuminen pysäytti unelmat tanssialalla ja ajoi hänet näyttelijäksi.

Marin Hinklestä oli vähällä tulla ammattitanssija.

Hinkle on näytellyt 2000-luvulla muutamissa kauhuelokuvissa ja viime vuosina Jumanji: Welcome to the Jungle - ja Jumanji: Next Level -elokuvissa. Lisäksi hänet on nähty pienissä rooleissa Greyn anatomian ja The Affairin kaltaisissa sarjoissa.

Melanie Lynskey

Pakkomielteisesti Charlieen rakastunutta Rosea näytteli uusiseelantilainen Melanie Lynskey. 43-vuotias Lynskey on luonut Miehen puolikkaiden ohella itselleen loisteliaan uran ja palkittu elämäntyöstään niin Yhdysvalloissa kuin Uudessa-Seelannissa.

– Haluan kertoa niiden naisten tarinoita, jotka ovat kiinnostavia ja monimutkaisia, eivätkä muistuta ketään, kenet olet jo tavannut, Lynskey on kuvaillut.

Melanie Lynskeyn esittämän Rosen jokaisessa puvussa nähtiin nimensä mukaisesti tavalla tai toisella ruusuja.

Lynskey on naimisissa amerikkalaisnäyttelijä Jason Ritterin kanssa ja heillä on yksi lapsi. Lynskey kärsii harvinaisesta sairaudesta nimeltä misofonia, eli hän on herkistynyt neurofysiologisesti arkipäiväisille äänille. Tästä huolimatta hän on suoriutunut kuvauksista aina kunnialla.

Jane Lynch

Harperin veljekset turvautuivat usein terapiaan, ja sarjassa heidän psykologiaan Linda Freemania esitti Jane Lynch, 59. Emmy-palkittu Lynch on erittäin tunnettu näyttelijälahjakkuus, ja hänet on nähty Miehen puolikkaiden lisäksi useissa sarjoissa, kuten Glee, L-koodi, Täydelliset naiset ja Criminal Minds.

Jane Lynch esitti sarjassa kärsivällistä terapeuttia, joka kuunteli Harperin veljesten huolia.

Lynch näytteli Miehen puolikkaissa psykologia, ja tieteenala on tosielämässäkin varsin lähellä Lynchin sydäntä. Hän on nimittäin naimisissa psykologi Lara Embryn kanssa.

Lynch on kertonut, että hän on tehnyt koko elämänsä töitä vain yhdellä kuulevalla korvalla, sillä hänen oikea korvansa kuuroutui jo aivan pienenä.

Ryan Stiles

Alan Harperin ex-vaimon uusi puoliso Herb Melnick hämmensi sarjan juonikuvioita varsinkin ensimmäisillä kausilla. Melnickin roolissa nähtiin Ryan Stiles, joka aloitti itseasiassa uransa jätettyään koulut kesken ja ryhdyttyään stand up -koomikoksi. Hänet tunnetaan Miehen puolikkaiden lisäksi Lewis Kiniskin roolista The Drew Carey Show’ssa.

Ryan Stilesia ei ole juurikaan nähty punaisilla matoilla sarjan päättymisen jälkeen.

Stiles tapasi vaimonsa Patricia McDonaldin ravintolassa, jossa McDonald työskenteli tarjoilijana. Nyt parilla on kolme lasta ja Stiles on keskittynyt luomaan uraa rakastamansa stand upin parissa.