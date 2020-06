Will Ferrellin Netflix-komediasta voi bongata tutunnäköisen sarvipään: Lordi-viittaus on ilmiselvä

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga vitsailee viisusuosikkien kustannuksella.

Elokuvan uusi traileri kuhisee euroviisukliseitä. Mukana on myös suomalaisten suosikkihirviö.

Will Ferrellin tulevan Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga -elokuvan eilen julkaistussa trailerissa vilahtaa suomalaisille tutunnäköinen hahmo. Trailerin alkupuolella nähdään kovasti vuoden 2006 euroviisuvoittajaa Lordia muistuttava hahmo. Kohdassa 1.04 näkyvään hirviömaskiin pukeutuneen laulajan ulkomuotoon on selvästi otettu vaikutteita Hard Rock Hallelujah -kappaleella voittoon yltäneestä Lordista.

Lordi voitti Euroviisut Ateenassa 2006.

David Dobkinin ohjaama viisuhassuttelu ilmestyy Netflixiin 26. kesäkuuta. Elokuvan pääosia Lars Erickssongia ja Sigrit Ericksdottiria näyttelevät Will Ferrell ja Rachel McAdams. Will Ferrell on pääosan esittämisen lisäksi ollut käsikirjoittamassa ja tuottamassa elokuvaa. Ferrell kävi vuoden 2018 viisuissa Lissabonissa aistimassa tunnelmaa ja haastattelemassa kilpailijoita elokuvaansa varten.

Ferrellin ja McAdamsin roolihahmot ovat islantilaisia muusikkoja, jotka yrittävät kovasti päästä mukaan euroviisuihin maansa edustajina. Hahmojen yhtye Fire Saga ei kuitenkaan nauti suurta suosiota, mutta erilaisten sattumusten kautta he pääsevät toteuttamaan unelmaansa. Elokuvan muissa rooleissa nähdään muun muassa Pierce Brosnan, Dan Stevens, Mikael Persbrandt ja Demi Lovato.

Will Ferrell nähdään viisuvoitosta haaveilevana islantilaisena Lars Erickssongina.

Elokuva leikittelee viisukliseillä, ja karikatyyrejä tyypillisistä esityksistä esitellään runsaasti. Komediassa nähdään myös tosielämän viisuista tuttuja henkilöitä: brittien lähetyksen kommentaattorina perinteisesti toiminut Graham Norton tekee cameoroolin.

Netflix on julkaissut Youtube -kanavallaan myös elokuvan kuvitteellisen Fire Saga -duon euroviisukappaleen videoineen. Volcano Man -kappale kuittailee pohjoismaisille viisuehdokkaille tyypillisellä arktisella kuvastolla, ja kappale on euroviisutyylille melko uskollinen rakkausteemallaan ja sävelkuluillaan. Kimallusta, tuulessa liehuvia hiuksia ja dramaattisia käsiliikkeitä ei videosta puutu.

Eurovison Song Contest: The Story of Fire Saga -elokuvan päärooleja tähdittävät Will Ferrell ja Rachel McAdams.

Islannin vuoden 2020 viisuedustaja Daði Freyr on myös tehnyt fiktiivisestä Volcano Man -kappaleesta oman cover-version Youtube-kanavalleen. Islanti on tullut viisufaneille tutuksi sen hullunkurisista ehdokkaista vuosi toisensa jälkeen, ja Freyrin versio kappaleesta on hauska huomionosoitus uudelle elokuvalle.

Freyr ei yhtyeineen päässyt kilpailemaan tänä vuonna, mutta laulaja piti kotoaan virtuaalisen livekeikan päivänä, jona Euroviisut oli tarkoitus järjestää. Keikalla Freyr esitti myös versionsa Lordin voittokappaleesta.

Euroviisuestetiikka on hiottu huippuunsa uudessa Netflix-komediassa.

Vuoden 2020 euroviisut peruttiin koronapandemian vuoksi. Fanit saivat kuitenkin hieman lievitystä viisukaipuuseen, kun Yle näytti menneiden vuosien suosikkeja, eli Suomen voittoviisut Ateenasta vuodelta 2006 ja Helsingissä 2007 järjestetyt kilpailut.