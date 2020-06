Karanteenissa ollut Elisabet teki paluun edustustehtäviin – seurasi syntymäpäiväparaatiaan ylhäisessä yksinäisyydessä

Kuningatar Elisabetin kunniaksi ollaan järjestetty vuosittainen Trooping the Colour -paraati.

Trooping the Colour -paraatiin osallistuu perinteisesti koko kuninkaallinen perhe, mutta tänä vuonna monarkki joutui seuraamaan sotilasparaatia yksin Windsorin linnan tiluksilla.

Iso-Britanniassa on juhlittu tänään Trooping the Colour -kansanjuhlaa poikkeusjärjestelyin.

Kyseessä on kuningatar Elisabetin, 94, vuosittainen syntymäpäiväjuhla. Vaikka monarkki täytää vuosia huhtikuussa, häntä juhlistetaan vasta kesäkuussa Trooping the Colour -paraatin merkeissä.

Näyttävään kansanjuhlaan osallistuu perinteisesti koko kuninkaallinen perhe, tosin vaunuissa ajellen ja parvekkeelta vilkuttaen, mutta koronavirus typisti lauantaisen juhlapäivän kertaheitolla.

Kuningatar vietti juhlapäiväänsä poikkeuksellisella tavalla.

Tällä kertaa monarkki juhlisti merkkipäiväänsä seuraamalla sotilasparaatia Windsorin linnan tiluksilla, turvallisen etäisyyden päästä. Tiukassa karanteenissa olleella Elisabetilla oli seuranaan vain välttämättömät henkilöt, eli turvallisuudesta vastaava henkilökunta.

Sotilasparaati järjesti kuningattarelle yksityisnäytöksen.

Monarkki pukeutui tyylilleen uskollisesti yksiväriseen asukokonaisuuteen.

Kirjavista asukokonaisuuksista tunnettu monarkki oli tänään valinnut päälleen vaaleansinisen juhla-asun.

Elisabet seurasi paraatia valkoisen katoksen suojista.

Kuningatar Elisabet on ollut jo maaliskuusta asti Windsorin linnassa omaehtoisessa koronakaranteenissa. Kyseessä on pisin tauko kuninkaallisista velvollisuuksista Elisabetin 68 hallitsijavuoden aikana.

Trooping the Colour -juhlan lisäksi kaikki kesän puutarhajuhlat ja muut edustustehtävät on peruttu. Jopa jokaviikkoinen sunnuntain jumalanpalvelus on peruttu.

Trooping the Colouria juhlitaan perinteisesti suurella paraatikulkueella.

Etäisyyssuositukset oltiin huomioitu esimerkillisesti myös juhlaparaatissa. Yleensä sotilaat marssivat rinta rinnan, mutta nyt he seisoivat toisistaan 1,5 metrin etäisyydellä.

Kuningatar oli toistaiseksi viimeisellä edustustehtävällään maaliskuun 9. päivä, jolloin hän osallistui Westminster Abbeyssa vuosittain pidettävään Commonwealth Service -tilaisuuteen.

Sunday Timesin mukaan neljän seinän sisällä pysytteleminen saattaa olla kova isku kuningattarelle, jonka tiedetään sanoneen, että ”kansan tulee nähdä minut uskoakseen minuun”.

Kuningatar on pitänyt karanteeniaikanaan kaksi televisioitua puhetta, jotka on kuvattu Windsorissa tarkkoja turvatoimia ja turvavälejä noudattaen.