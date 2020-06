Tässä ovat Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjan historian rajuimmat kohut: päihdeongelma, hermoromahdus, totaalinen välirikko...

Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjan kymmenelle kaudelle mahtuu melkoinen määrä skandaaleja.

Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjaa on kuvattu jo 10 kautta. Vuonna 2010 alkaneessa kohusarjassa ökyrikkaat Beverly Hillsissä asuvat naiset shoppailevat, juoruavat ja matkustavat. Ja kuten arvata saattaa, näiden naisten kanssa draamaa piisaa.

Uusimmalla kaudella jäljellä on enää yksi kotirouva, joka on ollut mukana aivan sarjan alusta asti: Kyle Richards. Hänen kanssaan luksuselämäänsä esittelevät Lisa Rinna, Erika Girardi, Dorit Kemsley, Teddi Mellencamp, Denise Richards ja Garcelle Beauvais.

Ensimmäisen kauden täydelliset naiset Taylor Armstrong, Lisa Vanderpump, Adrienne Maloof, Kyle Richards ja Kim Richards.

Sarjan ensimmäisellä kaudella mukana oli kuitenkin hieman eri näköinen joukko naisia. Silloin sarjassa seurattiin Richardsin lisäksi Camille Grammerin, Taylor Armstrongin, Adrienne Maloofin, Kim Richardsin ja Lisa Vanderpumpin elämää. Myöhemmillä kausilla osa naisista vaihtui, ja mukana on nähty muun muassa Brandi Glanville, Yolanda Hadid ja Eileen Davidson.

Kymmenen kauden aikana on nähty ikäviä välikohtauksia, rajuja riitoja ja vakavia syytöksiä. IS kokosi sarjan ikimuistoisimmat kohut.

Raju riita limusiinissa

Ensimmäisellä kaudella kävi selväksi, että Kim ja Kyle Richards olivat siskoksia, joiden välit eivät todellakaan olleet yksinkertaiset. Isosisko Kim koki, että hänen pikkusiskonsa Kyle holhoaa häntä. Kyle taas oli luvannut edesmenneelle äidilleen huolehtia isosiskostaan.

Kauden päätteeksi salaisuudet paljastuivat, kun Kim ja Kyle ottivat kotirouvien ylelliseen tapaan yhteen limusiinissa – missäpä muuallakaan. Kim oli poistunut seurapiirijuhlista vihaisena, ja Kyle ryntäsi hänen peräänsä selvittämään välejä. Tilanne kärjistyi huutamiseksi.

– Sinä varastit minun taloni! Kim syytti.

Kim ja Kyle Richards ovat olleet julkisuudessa lapsista asti, sillä he aloittivat uransa näyttelijöinä jo hyvin varhain.

Kyle raivostui väitteestä niin, että pamautti julki salaisuuden: hän ja hänen miehensä Mauricio olivat tukeneet Kimiä taloudellisesti. Kyle totesi samaan hengenvetoon, että rahalliset avustukset ovat historiaa.

– Sinä olet alkoholisti! Kyle huusi viimeiseksi teokseen.

Kylen syytökset eivät osuneet väärään, vaan päinvastoin. Asian tultua julki Kim kykeni lopulta hakemaan apua ongelmiinsa ensimmäistä kertaa.

Helvetilliset illalliskutsut

Kun rikkaat naiset kutsutaan illalliskutsuille julkkismeedion kanssa, mikään ei voi mennä pieleen? No, ei aivan. Ensimmäisen kauden loppupuolella nähtiin erikoisin illallinen, mitä sarjan historiassa on koskaan nähty. Illan emäntä Camille Grammer oli kutsunut paikalle myös ystävänsä, meedio Allison DuBoisin, jonka elämä on toiminut Näkijä-tv-sarjan inspiraationa.

Allison totesi olevansa vapaalla eikä halunnut välittää viestejä kuolleilta, mikä herätti muissa naisissa ihmetystä ja kritiikkiä. Vahvassa humalassa ollut Allison kiskoi lisäksi teatraalisesti sähkötupakkaa, mikä oli vuonna 2010 vielä erikoisempi ilmestys.

Lopulta humalainen Allison sanoi Kylelle suorat sanat.

– Miehesi ei koskaan tule tyydyttämään sinua henkisesti. Tiedä se, Allison heittää.

Allison DuBois hämmensi täydellisten naisten illalliskutsuja.

Tilanne pahenee ja kiivaan sananvaihdon jälkeen naiset poistuvat kutsuilta. Allison kehaisee Camillelle tietävänsä synkkiä asioita naisista.

– Voin kertoa, milloin hän kuolee ja mitä hänen perheelleen tapahtuu. Rakastan sitä piirrettä itsessäni, Allison sanoo nauraen.

Myöhemmin Camillekin myönsi, että hänen Allisonin käytös oli asiatonta.

Hermoromahdus bileissä

Kaudella kaksi katsojat todistivat Taylor Armstrongin hermoromahdusta hänen taistellessaan väkivaltaisessa parisuhteessa. Yksi koko sarjan historian tulisimmista yhteenotoista nähtiin, kun Camille Grammerin ystävä D.D. hyökkäsi Armstrongia vastaan kesken illanistujaisten ja vaati tätä olemaan kiltimpi Camillelle.

Voit katsoa sarjaa lähettävän Bravo-kanavan jakaman videon tilanteesta painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta.

Viiniä nauttinut Armstrong romahtaa tilanteessa täysin. Hän huusi raivoissaan kaikille, jotka yrittivät häntä rauhoittaa. Kyle istui räyhäävän ja sormeaan raivoissaan heiluttelevan Taylorin takana. Tuosta hetkestä syntyi yksi nettihistorian tunnetuimmista meemeistä: Woman Yelling at a Cat, nainen huutamassa kissalle.

Tiettävästi Twitter-käyttäjä missingegirl oli ensimmäinen, joka jakoi kuvaparin yhdessä.

Painajaismainen peli-ilta

Toisella kaudella kuvioihin oli astunut mukaan Brandi Glanville, joka sekoittikin pakkaa huolella. Taylorin ystävä Dana järjesti naisille mukavaksi tarkoitetun peli-illan, joka kääntyi kuitenkin katastrofiksi heti alkumetreillä. Siskokset Kyle ja Kim olivat tällä kertaa toisensa tukena tylyttäessään Brandia olan takaa. Varsinkin Kim vaikutti inhoavan Brandia sydämensä kyllyydestä. Silmiään pyörittelevät, naureskelleet ja epäkohteliaasti käyttäytyneet siskokset saivat Brandin tulistumaan. Lopulta kolmikko ajautui sanaharkkaan.

Voit katsoa sarjaa lähettävän Bravo-kanavan jakaman videon tilanteesta painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta.

Kim haukkui Brandia roskasakiksi ja kritisoi tämän kasvatustaitoja. Kim myös piilotti murtuneen jalan kanssa hyppivän Brandin kainalosauvat.

– No, ainakaan minä en ole vetämässä metamfetamiinia vessassa koko yötä, Brandi täräytti viitaten Kimin erikoiseen käytökseen ja vessassa ravaamiseen.

Kommentti tulistutti siskokset täysin.

– Sinä olet sika. Lutkasika, Kim sylkäisi suustaan kenties sarjan historian erikoisimman loukkauksen.

Myöhemmin Kimistä ja Brandista tuli hyviä ystäviä.

Aggresioita Amsterdamissa

Vaikka seurue matkusti viidennellä kaudella Amsterdamiin, Yolandan kotimaahan, ei draamalta vältytty silloinkaan. Pitkän päivän päätteeksi naiset istuivat alas illalliselle. Lisa Rinna avautui siskonsa kuolemasta ja päihderiippuvuudesta. Lisa yritti samassa yhteydessä pyytää Kimiltä anteeksi sitä, että hän kyseenalaisti aiemmin hänen raittiutensa. Kim ei ollut kuitenkaan vastaanottavainen anteeksipyynnölle, vaan suuttui siitä, että asia nostettiin taas kerran esille.

Tilanne riistäytyy pian Kimin käsistä. Hän kutsuu Eileenia “pedoksi” ja syyttää Kylen olleen kamala sisko. Lopulta Lisa sanoo Kimille, ettei hänen käytöksensä ole millään lailla hyväksyttävää. Kim mutisee vastalauseena jotain Lisan miehestä Harry Hamlinista.

– Ei puhuta siitä, minkä et halua paljastuvan, Kim laukaisee.

Kommentti saa Lisan suunniltaan. Hän melkein lyö Kimiä kasvoihin ja täräyttää sen jälkeen viinilasin rikki pöytää vasten huutaen.

– Älä koskaan puhu miehestäni! Lisa huutaa silmät vihasta leimuten.

Huumesyytöksiä Hong Kongissa

Seitsemännellä kaudella täydelliset kotirouvat matkustivat Hong Kongiin nauttimaan ylellisestä lomasta. Yksi sarjan kohauttavimmista hetkistä tapahtui, kun seurue istahti illallispöytään.

Lisa Rinna esitti illallisen aikana niin suorasukaisen kysymyksen, että Kylen ja Doritin leuat loksahtivat kirjaimellisesti auki.

– Minun täytyy nyt vaihtaa puheenaihetta hetkeksi, Lisa aloitti.

– Vetivätkö vieraat kokaiinia sinun kylpyhuoneessasi? Lisa kysyy Doritilta viitaten aiempiin illalliskutsuihin.

Voit katsoa sarjaa lähettävän Bravo-kanavan jakaman videon tilanteesta painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta.

Kyle ja Dorit eivät voineet uskoa, että Lisa kysyi moista asiaa kameroiden edessä. Dorit kielsi sekaantuneensa huumeisiin millään tavalla.

Tapaus nimeltä pupu

Sarjaa seuranneille on selvää, että kausien aikana Kim ja Lisa ovat ottaneet kenties muita verisemmin yhteen. Seitsemännen kauden jälkeen kotirouvat kokoontuivat jälleennäkemiseen ja kertoivat kuulumisiaan. Yllättäen pitkävihainen Kim kaivoi sohvan takaa esiin vielä paketissa olevan suloisen pehmopupun. Kyseessä oli pupu, jonka Lisa oli antanut aiemmin kaudella Kimille rauhan eleenä, jotta hän veisi sen vastasyntyneelle lapsenlapselleen.

Voit katsoa sarjaa lähettävän Bravo-kanavan jakaman videon tilanteesta painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta.

Kim ei voinut hyväksyä lahjaa, koska se antoi hänen mukaansa ”huonoa energiaa”. Kim tyrkkäsi pupun takaisin Lisalle muiden seuratessa jäätävää tilannetta vierestä.

Normaalisti puhelias Lisa hiljeni loukkaantuneena ja järkyttyneenä kyynelten valuessa hänen poskiltaan.

– Sinun ei tarvitse itkeä tällaisen takia, Kim vielä lisää.

Myöhemmin pupu sai kodin jälleennäkemisten vakioisäntänä toimivan juontaja Andy Cohenin ravintolasta.

Koiranpentukohu

Aivan alusta asti sarjassa mukana olleiden Kyle Richardsin ja Lisa Vanderpumpin ystävyys katkesi dramaattisesti yhdeksännellä kaudella.

Alun perin riita räjähti siitä, että Dorit otti koiran Lisan kennelistä. Koira oli pahatapainen, joten Dorit antoi sen pois puhumatta asiasta Lisan kanssa. Myöhemmin muut uskoivat asiasta loukkaantuneen Lisan kertoneen lehdistölle asioita, jotka saivat Doritin näyttämään kaltoin kohtelevalta ja huonolta koiranomistajalta.

Voit katsoa sarjaa lähettävän Bravo-kanavan jakaman videon tilanteesta painamalla kuvan keskellä olevaa nuolta.

Lopulta Kyle kurvasi Lisan hulppeaan Villa Rosa -nimiseen kartanoon ja sanoi, että uskoo Lisan myyneen lehdistölle ikäviä yksityiskohtia Doritista. Lisa suivaantuu syytöksistä niin, että hän kertoo vuosia kestäneen ystävyyden olevan ohi. Lisan mies Ken puolustaa vaimoaan ja huutaa dramaattisesti hyvästit Kylelle.

Riidasta tehtiin lukuisia meemejä, mutta tosiasia on, että kohtalokas välienselvittely todella katkaisi ystävysten välit, eivätkä ne ole vieläkään palautuneet ennalleen.

Sarjan 10. kauden tähdet Garcelle Beauvais, Denise Richards, Lisa Rinna, Kyle Richards, Erika Girardi, Dorit Kemsley ja Teddi Mellencamp.

Kymmenes kausi ei ole edellisiä huonompi, sillä tällä kertaa yhteenotot ja kiistat kasvavat uusiin mittoihin. Kaudella puidaan Charlie Sheenin ex-vaimosta Denise Richardsista liikkuvia huhuja. Niiden mukaan hänellä olisi ollut suhde Brandi Glanvillen kanssa siitä huolimatta, että hän meni juuri naimisiin Aaron Phypersin kanssa.

10. kauden jaksot ovat nähtävissä jenkkitahtiin CMore-palvelussa. Sarjan kaksi ensimmäistä kautta ovat nähtävissä Netflixissä.