Meghan Marklen paras ystävä sai potkut – Joutui keskelle rasismikohua uhkailtuaan sometähteä

Jessica Mulroney on joutunut rasismikohun keskelle.

Potkut ovat seurausta somepersoona Sasha Exeterin julkaisemasta videosta. Videossa Exeter väittää Mulroneyn uhkailleen häntä keskellä väittelyä rasismista.

Meghan Marklen paras ystävä Jessica Mulroney on saanut potkut tähdittämästään I Do, Redo -sarjasta rasismikohun takia.

CTV vahvisti 40-vuotiaan Mulroneyn potkut torstaina Twitterissä, raportoi Daily Mail. Televisiokanavan julkaiseman lausunnon mukaan juontajatähden viimeaikaiset teot ovat konfliktissa kanavan omien arvojen kanssa.

Myös Cityline -tv-sarja ja kanadalainen tavaratalo Hudson's Bay ovat lopettaneet yhteistyönsä Mulroneyn kanssa.

Potkut ovat seurausta kanadalaisen somepersoona Sasha Exeterin julkaisemasta emotionaalisesta videosta. Videossa Exeter väittää Mulroneyn uhkailleen häntä keskellä väittelyä rasismin nostamisesta puheenaiheeksi.

Exeter väittää Mulroneyn lähettäneen hänelle sarjan loukkaavia viestejä, ja lopulta uhanneen puhua sometähdestä yrityksille ja ihmisille.

– Olen myös puhunut yrityksille ja ihmisille siitä, että olet kohdellut minua epäreilusti. Sinä luulet, että äänesi merkitsee jotain. Se merkitsee jotain vain, jos ilmaiset sitä kiltteydellä ja tuomitsematta ihmisiä jotka vain yrittävät oppia, Mulroneyn lähettämä viestissä lukee Exeterin mukaan.

Exeter myönsi videolla, että sananvaihto jätti hänet ”pelosta halvaantuneeksi”.

– Se, että hän uhkaili minua? Mustaa yksinhuoltajaäitiä, keskellä rotupandemiaa? Räjäyttää mieleni, se on kerta kaikkiaan uskomatonta, Exeter päivittelee videolla.

Jessica Mulroney tunnetaan myös Meghan Marklen läheisenä ystävänä.

Exeterin selittää Instagram-videossaan vaatineensa hyvin äänekkäästi kaikkien somepersoonien puhuvan rasismista, ja nousevan rasismia vastaan.

Sometähti jakoi Instagramissaan julkaisuja, joissa vaati ihmisiä tarttumaan toimeen. Mulroney koki yhden julkaisuista henkilökohtaisena hyökkäyksenä, mikä johti kiivaaseen väittelyyn Exeterin kanssa

– En millään tasolla kutsu Jessiä rasistiksi, mutta hän on hyvin tietoinen varallisuudestaan, vallastaan, ja etuoikeuksistaan ihonvärinsä takia, Exeter toteaa kohun aiheuttaneella videolla.

Sometähti myös syytti Mulroneyta siitä, ettei tämä ikinä halunnut käyttää ääntään mustien oikeuksien puolesta.

Mulroney on sittemmin pyytänyt käytöstään anteeksi useamman kerran. Juontajatähti julkaisi viimeisimmän anteeksipyyntönsä torstaina Instagram-sivuillaan.

– Hän oikeutetusti toi esiin, etten tehnyt tarpeeksi osallistuakseni tärkeisiin ja vaikeisiin keskusteluihin rodusta ja epäoikeudesta yhteiskunnassamme, Mulroney kirjoittaa.

– Otin sen henkilökohtaisesti, ja se oli väärin. Tiedän, että minun on toimittava paremmin.

Exeter jakoi kuitenkin kuvan viestistä, jossa Mulroney anteeksipyynnöistä huolimatta uhkaa sometähteä lakisyytteellä.

– Tämä on mitä tapahtuu, kun paljastat jonkun jolla on etuoikeutta. He tekevät julkisesti anteeksipyynnön tai lausunnon, ja yksityisesti ovien takana lähettävät sinulle uhkauksen lakisyytteestä, Exeter toteaa.