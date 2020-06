Huippustylisti Riku Campo arvioi Miss Suomi -finalistit: kansainvälisen tason kaunotar jätettiin tylysti finaalin ulkopuolelle

Riku Campo kaipaa tähtiloistoa Miss Suomi -finaalikymmenikköön.

Suomen kauneimman kruunusta tavoittelevan kymmenen Miss Suomi 2020 -finalistin nimet julkistettiin perjantaina.

Amerikassa uran huippumeikkaajana ja stylistina tehnyt Riku Campo sanoo IS:lle olevansa yllättynyt finaalikymmeniköstä ja siitä, että hänen selkeät ennakkosuosikkinsa jäivät finaalin ulkopuolelle.

Campo kuvailee finalistien olevan upeita nuoria naisia, mutta toistaiseksi kukaan heistä ei erotu joukosta.

– Kaikki nuoret naiset ovat kauniita omalla persoonallisella tavallaan. Minun kriteerini on ainoastaan Miss Universum -kilpailu ja kansainvälinen menestys, Campo huomauttaa.

Campo nimeää omiksi suosikeikseen missikokelaista Frida Rosengårdin ja Susan Saarisen. Sunneva Kantola kertoi missifinalistien julkistustilaisuudessa Fridan jättäneen kisan kesken aivan viime metreillä.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että kaksi superstaraa Frida ja Susan eivät olleet finaalissa. Ilmeisesti Frida lopetti kesken. Susanin pituus ei ehkä yltänyt finaaliin? Campo pohtii.

– Hänen kasvonsa ovat aivan kansainvälistä luokkaa kuten Fridankin, hän kehuu.

Frida Rosengård vetäytyi kisasta juuri ennen finalistien julkistamista.

Riku Campo sanoo olevansa yllättynyt, ettei Susan Saarinen päässyt Miss Suomi -finaaliin.

Meikkitaiteilija ei kisan tässä vaiheessa löydä kymmenen finalistin joukosta selkeää ennakkosuosikkia, mutta nostaa esille numerolla 10 kilpailevan Anna Merimaan.

181-senttinen kaunotar on aikaisemmin niittänyt menestystä kansainvälisissä kisoissa ja hän voitti vuonna 2016 Kiinassa pidetyn Miss Model of the World -kisan

– Hieman tasapaksu kymmenikkö, Campo summaa.

– Kukaan ei vielä erotu tähtiloistossaan, mutta pituutensa puolesta Anna Merimaa on jo näyttävä. Taas se sama vanha laulu, että oikealla puvustuksella , kampauksilla ja meikkityyleillä saadaan enemmän Miss Universum -tyyliä, hän pohtii.