Miss Helsinki -finalistin huuruinen Halloween päättyi puukotukseen – näin illan tapahtumat etenivät

Missinaisen ja puukotetun miehen kertomukset asunnon tapahtumista poikkeavat toisistaan.

Neljä poliisipartiota tarvittiin paikalle, kun Miss Helsinki -finalistina tunnetun nuoren naisen ja hänen miesystävänsä Halloween-juhlinta päättyi väkivaltaisesti viime marraskuussa.

Ilta päättyi siihen, kun nainen puukotti miestä ravintolaillan jälkeen miehen asunnossa. Tämän viikon torstaina naiselle luettiin Helsingin käräjäoikeudessa syyte tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Myös miestä syytetään naisen pahoinpitelystä.

Nainen vetoaa oikeudessa hätävarjeluun ja vaatii sillä perusteella puukotussyytteen hylkäämistä. Mies kiistää oman syytteensä kokonaan.

Heidän kertomuksensa tapahtumista asunnossa poikkeavat toisistaan suuresti. Oikeudenkäynnin myötä julkisiksi tulleista poliisin esitutkintapöytäkirjoista piirtyy kuva siitä, kuinka huuruinen ilta eteni ja kuinka se aamuyöstä päättyi poliisin paikalle tuloon.

Uhrin verisessä paidassa oli reikä veitseniskusta.

Parikymppinen nainen ja häntä 17 vuotta vanhempi toimitusjohtaja seurustelivat tuolloin. He viettivät Halloween-juhlia muutaman ystävänsä kanssa ensin miehen kotona. Sitten he siirtyivät kaupungille juhlimaan Kappelin kautta ravintola Teatteriin.

Alkuilta sujui leppoisasti, nainen oli tehnyt miesystävälleen Halloween-maskinkin. Nainen alkoi kuitenkin humaltua huolestuttavasti. Ystävätär kertoi poliisille, että oli nähnyt ennenkin, kuinka naisesta tulee aggressiivinen juotuaan alkoholia.

– Nytkin huomasin, matkalla Kappelista Teatteriin, että ilta ei tule päättymään hyvin, ystävä kertoi.

Teatterissa nainen raivostui, kun hän hukkasi puhelimensa. Useat ihmiset näkivät, kun hän asteli miesystävänsä luo ja löi tätä yllättäen kasvoihin.

Asunnon lattialla oli verijälkiä.

Teatterin julkkisportsari, toimittaja-kirjailijanakin tunnettu Teemu ”Pastori” Potapoff kantoi naisen ulos ravintolasta.

Puhelin löytyi naisen takin taskusta, mutta se ei laannuttanut raivoa. Hän jatkoi miehen lyömistä niin, että Potapoff joutui menemään uudestaan väliin.

Pariskunnan tiet erkanivat toviksi, mutta lopulta erinäisten vaiheiden – kuten naisen toiseen ravintolaan sammumisen ja taksissa tapahtuneen miehen lyömisen – jälkeen mies päätyi ensin kotiinsa, sitten vähän myöhemmin ovelle ilmestyi myös nainen. Tämä sanoi tulleensa hakemaan kotiavaimiaan.

Paikalla ei enää ollut muita kuin riitelevä pariskunta. Heidän versionsa asunnon tapahtumista ovat erilaiset.

Miehen mukaan nainen oli aggressiivinen heti sisään tullessaan: haukkui, heitti pienen pöydän miestä kohti ja tuli nyrkein kohti. Mies itse pakkasi tavaroitaan, sillä hänellä oli aamulla lähtö työmatkalle ulkomaille.

Tekoase löytyi asunnosta.

Mies ei sanojensa mukaan tehnyt naiselle muuta kuin tönäisi rinnan alueelta. Sitten hän huomasi naisen tulevan kohti veitsi kädessä. Nainen huitaisi niin, että terä osui ranteeseen, johon tuli verestävä haava.

Mies kääntyi lähelle takkaa poispäin naisesta.

– Tunnistin saman tien, että nyt hän löi minua veitsellä ja lähdin juoksemaan karkuun. Tämän takia asunnolla on useassa paikassa verta.

Vasempaan olkapäähän osunut isku ulottui keuhkoihin asti. Mies pakeni asunnosta. Porraskäytävässä poliisit tulivat vastaan.

Veitsellä oli lyöty myös asunnon seinään ja oveen niin, että terä oli katkennut.

Naisen mukaan mies ei meinannut päästää häntä asuntoon, vaikka hän halusi vain hakea kotiavaimensa.

– Hän ei niitä antanut, jolloin soitin siitä porraskäytävästä hätäkeskukseen.

Hän arveli miehen kuulleen puhelun, koska tämä päästi hänet sisään. Nainen meni makuuhuoneeseen etsimään avaimiaan, jolloin mies hänen mukaansa huitaisi hänet sängylle ja painoi kaulasta sekä löi nyrkillä kasvoihin.

Hän yritti paeta asunnosta, mutta mies sai hänet kiinni ja jatkoi lyömistä. Lopulta hän löi miestä veitsellä itsepuolustukseksi olkapäähän.

Toisessa kuulustelussaan nainen tarkensi kertomustaan monien yksityiskohtien osalta. Lyönnin jälkeen nainen sanoi olleensa hetken siinä ja kysyneensä mieheltä onko kaikki hyvin.

– Tajusin mitä olin tehnyt. En todellakaan yrittänyt lyödä toista kertaa.

Hänen mukaansa raivostuminen Teatterissa johtui siitä, että suhteessa oli mustasukkaisuutta taustalla.

Hän oli suuttunut puhelimensa katoamisesta, koska mies oli joskus aiemmin ottanut sen häneltä.

– Kun illalla soitimme siinä, niin minä provosoin häntä siinä kaikella muulla. Hänellä on ollut siinä sitten paljon mustasukkaisuuden tunteita.

Nainen peitti käräjäoikeudessa kasvonsa.

Hätäpuheluita oli kaikkiaan neljä: nainen soitti kolme ja mies yhden. Molemmat soittajat sanoivat tulleensa puukotetuiksi.

Neljä poliisipartiota eli kahdeksan poliisia osallistui tehtävään. Poliisit joutuivat murtamaan alaoven päästäkseen rappuun. Ylimmällä tasanteella vastaan tuli runsaasti verta vuotanut mies.

Poliisit mursivat myös asunnon oven, kun nainen ei tullut avaamaan. Hänet löydettiin makaamasta makuuhuoneesta.

Oikeudessa aluesyyttäjä Miia Kuoppamäki vaatii Miss Helsinki -finalistille neljän vuoden ehdotonta vankeutta. Miehelle syyttäjä vaatii 30–60 päivän ehdollista vankeutta tai tuntuvaa sakkoa.

Nainen ilmoitti oikeudelle, että tapauksen jälkeen hän on lopettanut alkoholin käytön eikä käy enää ravintoloissa. Suhteen vaikeudet olivat naisen mukaan vaikuttaneet hänen henkiseen tasapainoonsa.

Nainen on nykyään yrittäjä ja opiskelee työn ohella. IS ei kerro naisen nimeä eikä Miss Helsinki -vuotta, koska hän on tässä vaiheessa asiassa vasta epäillyn asemassa eikä häntä ole rikoksesta tuomittu.